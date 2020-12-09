Розшукують 32-річного волинянина, який зник ще 12 лютого

Бондарука Анатолія Володимировича.



Про це Інформаційному агентству Юлія Терещук.



Жінка зазначила, що волинянин зник ще 12 лютого і досі його місце перебування невідоме.



«Брат 12 лютого зі своїм знайомим повіз у сусіднє село Осекрів сіно на продаж. Після реалізації товару вони відзначили це і поїхали додому. На жаль, чоловік, який був з моїм братом, не пам'ятає, де той зійшов», - розповідає сестра зниклого.



Усіх, хто бачив Андрія Бондарука або володіє інформацією про його місце знаходження, просять повідомити за телефоном: 098 9830846.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Рідні розшукують 32-річного жителя села Свинарин Турійського районуПро це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомила сестра зниклогоЖінка зазначила, що волинянин зник ще 12 лютого і досі його місце перебування невідоме.«Брат 12 лютого зі своїм знайомим повіз у сусіднє село Осекрів сіно на продаж. Після реалізації товару вони відзначили це і поїхали додому. На жаль, чоловік, який був з моїм братом, не пам'ятає, де той зійшов», - розповідає сестра зниклого.Усіх, хто бачив Андрія Бондарука або володіє інформацією про його місце знаходження, просять повідомити за телефоном: 098 9830846.

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