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Розшукують 32-річного волинянина, який зник ще 12 лютого

Розшукують 32-річного волинянина, який зник ще 12 лютого
Рідні розшукують 32-річного жителя села Свинарин Турійського району Бондарука Анатолія Володимировича.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомила сестра зниклого Юлія Терещук.

Жінка зазначила, що волинянин зник ще 12 лютого і досі його місце перебування невідоме.

«Брат 12 лютого зі своїм знайомим повіз у сусіднє село Осекрів сіно на продаж. Після реалізації товару вони відзначили це і поїхали додому. На жаль, чоловік, який був з моїм братом, не пам'ятає, де той зійшов», - розповідає сестра зниклого.

Усіх, хто бачив Андрія Бондарука або володіє інформацією про його місце знаходження, просять повідомити за телефоном: 098 9830846.

Розшукують 32-річного волинянина, який зник ще 12 лютого

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Теги: розшук, чоловік, пошук, Волинь
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