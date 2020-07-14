У волинському місті на річці оселилися понад два десятки лебедів. ФОТО





Чимало містян приходять, аби поспостерігати за птахами, приносять їм корм повідомляє



Оксана Козакевич, головний спеціаліст відділу цивільного захисту та екологічної безпеки, каже, що не можна цих білих красенів годувати хлібом, адже така пожива є для них шкідливою. Однак, якщо ви вирішили допомогти лебедям у ці морозяні дні, то найліпше для цього підійдуть зерна пшениці, овса, кукурудзи. Це можуть бути терті овочі. Особливо корисною для них є білокачанна капуста.



Лебеді не страждають від холоду навіть в сильні морози. Ці птахи є умовними мігрантами й можуть успішно зимувати на території України. Полетять вони тоді, коли відчують брак корму, або якщо плесо почне затягуватися кригою.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 25 лебедів облюбували для себе акваторію річки Турії у Ковелі. Уже не вперше у зимову пору вони оселяються на водоймі.Чимало містян приходять, аби поспостерігати за птахами, приносять їм корм повідомляє "ПроКовель". , головний спеціаліст відділу цивільного захисту та екологічної безпеки, каже, що не можна цих білих красенів годувати хлібом, адже така пожива є для них шкідливою. Однак, якщо ви вирішили допомогти лебедям у ці морозяні дні, то найліпше для цього підійдуть зерна пшениці, овса, кукурудзи. Це можуть бути терті овочі. Особливо корисною для них є білокачанна капуста.Лебеді не страждають від холоду навіть в сильні морози. Ці птахи є умовними мігрантами й можуть успішно зимувати на території України. Полетять вони тоді, коли відчують брак корму, або якщо плесо почне затягуватися кригою.

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