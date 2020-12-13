В автотрощі на Львівщині постраждав волинянин. ФОТО





Дорожньо-транспортна пригода сталась 15 лютого близько 20.00 на автодорозі між селами Забужжя та Опільсько у Червоноградському районі,



Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Opel Meriva, 61-річний місцевий мешканець, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілем Opel Corsa під керуванням жителя міста Нововолинськ, свого ровесника. Внаслідок зіткнення водій Opel Corsa отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.



За фактом слідчі відділення поліції №2 Червоноградського районного відділу поліції, за процесуального керівництва Червоноградської місцевої прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.



Правоохоронці встановлюють обставини події.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Львівщині зіткнулись два Opel - один з водіїв, мешканець Волині, травмований.Дорожньо-транспортна пригода сталась 15 лютого близько 20.00 на автодорозі між селами Забужжя та Опільсько у Червоноградському районі, повідомляє ГУНП у Львівській області.Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Opel Meriva, 61-річний місцевий мешканець, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілем Opel Corsa під керуванням жителя міста Нововолинськ, свого ровесника. Внаслідок зіткнення водій Opel Corsa отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.За фактом слідчі відділення поліції №2 Червоноградського районного відділу поліції, за процесуального керівництва Червоноградської місцевої прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.Правоохоронці встановлюють обставини події.

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