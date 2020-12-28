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В Угорщині поліцейські з погонею ловили п'яного українця за кермом вантажівки

В Угорщині поліцейські з погонею ловили п'яного українця за кермом вантажівки
На заході Угорщини, біля австрійського кордону, 32-річний український водій примудрився за хвилину скоїти одразу три порушення і втік з місця події.

Інформують, що 13 лютого водій 24-тонної вантажівки з угорськими номерними знаками направлявся до міста Сомбатхей. Але на шляху в селі Чепрегі проїхав через міст з обмеженням ваги 16 тонн. Далі погнув вказівник і нарешті врізався у ліхтарний бетонний стовп. Споруда впала і розбилася на шматки, - пише видання Mukachevo.net.

Однак водія це не зупинило - він рушив далі. Затримали його лише за 10 кілометрів. Поліція перевірила українця на вміст алкоголю в крові. Тест виявився позитивним.

Угорська поліція повідомила, що порушника не тільки позбавили посвідчення водія, а він був притягнутий до кримінальної відповідальності за обґрунтовану підозру у вчиненні правопорушення під час керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.

"Поліції довелося застосовувати спецзасоби, аби зупинити водія вантажівки. Переслідували його три поліцейські машини, а одна зупинилася одразу перед нами. Лише після цього водій зупинив автомобіль", - розповів очевидець.

В Угорщині поліцейські з погонею ловили п'яного українця за кермом вантажівки
В Угорщині поліцейські з погонею ловили п'яного українця за кермом вантажівки
В Угорщині поліцейські з погонею ловили п'яного українця за кермом вантажівки

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Теги: водій, Угорщина, порушник, українець
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