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Волинські плавці здобули нагороди на чемпіонаті України. ФОТО

Волинські плавці здобули нагороди на чемпіонаті України. ФОТО
14 лютого 2021 року у місті Дніпро розпочався чемпіонат України з плавання серед молоді та юніорів, який триватиме до 17 лютого. У чемпіонаті беруть участь плавці з Волині, які уже здобули дві нагороди.

Про це повідомляє управління у справах молоді та спорті Волинської ОДА.

Зокрема, Олександр Пінчук став чемпіоном України серед юніорів на дистанції 100 м на спині з результатом 59.08. та посів 4 місце серед молоді. Тренує спортсмена Мороз Вікторія.

Максим Ткачук здобув бронзову медаль на 200 м брасом серед молоді з результатом 2.17.05. Тренує спортсмена Самчук Володимир. Максим Юзва на стайєрській дистанції 1500 м серед молоді посів 4 місце. Тренує плавця Самчук Володимир.

Зазначимо, що Максим Ткачук пройшов відбір на юніорський чемпіонат Європи з плавання, який відбудеться в Хорватії 7-11 липня 2021 року.

Волинські плавці здобули нагороди на чемпіонаті України. ФОТО

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Теги: плавання, волинські спортсмени, чемпіонат України
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