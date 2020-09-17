Волинські плавці здобули нагороди на чемпіонаті України. ФОТО

14 лютого 2021 року у місті Дніпро розпочався чемпіонат України з плавання серед молоді та юніорів, який триватиме до 17 лютого. У чемпіонаті беруть участь плавці з Волині, які уже здобули дві нагороди.Про це повідомляє управління у справах молоді та спорті Волинської ОДА.Зокрема,став чемпіоном України серед юніорів на дистанції 100 м на спині з результатом 59.08. та посів 4 місце серед молоді. Тренує спортсменаздобув бронзову медаль на 200 м брасом серед молоді з результатом 2.17.05. Тренує спортсменана стайєрській дистанції 1500 м серед молоді посів 4 місце. Тренує плавцяЗазначимо, що Максим Ткачук пройшов відбір на юніорський чемпіонат Європи з плавання, який відбудеться в Хорватії 7-11 липня 2021 року.