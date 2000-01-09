У яких населених пунктах Волині будуть відключати світло 17 лютого. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 17 лютого будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго»
Володимир-Волинський район
1 9:00-17:00
м.Володимир-Волинський ДП ДАК "Хліб України" "Вол.-Вол. КХП"
Водокачка
Торговий павільйон
Ветлікарня
Залізниця м.Володимир-Волинський
вул. Кн Олега 54-101,
вул. Ю.Опільського,
вул.Завокзальна вул.Шкартальна 3-49,2-32 вул. Марусі Богуславки,
Кобзарська,вул. Мітіна
вул. Привокзальна,с.Острівок
2 ПЛ-10 Л-03-04 від ЛР-3 9:00-17:00 с.Амбуків – ФАП, клуб, школа,
с.Лудин - млин, станція мобільного звязку, Дитсадок, церква
склад с. Амбуків,
с.Лудин
3 ПЛ-0,4 Л-3 КТП-392 09:00-17:00 Школа
Їд. Школи Зовнішнє освітлення с. Микуличі
4 ПЛ-0,4 Л-КТПП-77 09:00-17:00 м.Володимир-Волинський
прохідна "Мідянка"
ГРП м.Вол.Волинський
вул. Лотоцького 16-103
вул. Я. Мудрого 45-49
вул.Липинського
вул. Р.Тобілевичів 4,7,15
вул.Каразіна 8,10
5 ПЛ-0,4 Л-18 ЗТП-290 09:00-17:00 м.Володимир-Волинський
вул. Виговського
Олійника, Старицького 12-25
Федорова 3-7,Чорновола
Шахтарська 3-12
Ковельська 110
Горохівський район
1. 9.00-17.00
Берестечківське СТ
Перемильська сільська рада
ФОП Юзвик В.І.,ФОП Друзюк Г.А, ФОП Пасічник М.М,ФОП Юзвик З.А с. Перемиль:
вул. Тупікова,вул. Садова, вул. Незалежності, вул. Ставкова,
2 ПЛ0,4кВ від ЩТП608 м.Горохів 9.00-17.00 м. Горохів:
вул. В. Фещака,вул. Климчука,
вул. Садова,вул. Котляревського
Іваничівський район
1. ПЛ-10кв Л-04-04 до ЛР-34 9.30-16.30 Волинське УМБ,церква Ковчег .с.Біличі хут.Підгайний
с.Грибовиця вул.Шкільна Перемоги
2. ПЛ-04кв Л-1 від КТП-38 10.00-17.00 с.Милятин вул.Жилякова
3. КТП-55 10.00-17.00 с.Литовеж вул.Шевченка
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4кВ Л-3, ЩТП-400 09:00 - 17:00 с. Раків-Ліс, вул. Озерська, вул. Ветеранів, вул. Воля
2. ПЛ-0,4кВ Л-3, КТП-3 09:00 - 17:00 АЗС «WOG» м. Камінь-Каширський, вул. Затишна, пров. Затишний, вул. 1–го Травня
3. ПЛ-0,4кВ Л-3, КТП-264 09:00 - 17:00 с. Рудка-Червинська, вул. Надрічна, вул. Жилетна, Центральна
Ківерцівський район
1. 8:30-17:00
с. Дідичі
вул. Ранкова,
вул.Незалежності
вул.Ковпака
вул. Ковпака
вул. Ватутіна
2 ПЛ0,4 кВ від КТП-512 8:30-17:00 ФОП Ройко М.В. - цех
смт.Цумань
вул.Грушевського,буд. 15-31,
3 ПЛ0,4 кВ від КТП-112 8:30-17:00 ФОП Міщук В.Г. - перукарня
ФОП Крат О.І. - магазин
в,м.Ківерці
ул.Пушкіна,буд.12-30(парні),буд.17-41(непарні),
вул.Гоголя,
вул.Воїнів-Інтернаціоналістів
4 ПЛ10кВ Л108-04 8:30-17:00 с. Клепачів - школа, водонапірна башня
ФОП Волк Оксана Іванівна – столярний цех
ТзОВ "Виробнича компанія "Діоніс"
ФОП Шапошніков Петро Сергійович - магазин
ФОП Демчук Лариса Олександрівна - торговий кіоск,Релігійна громада - церква
СФГ "Дар" - свинарник
Антонюк Денис Олегович - магазин
Луцька автомобільна школа ТСОУ - автодром
СТ `Озерце` - садівничий масив
ФГ "БОМІС" - садиба
Трофимук В.Г.,житловий масив – «Кульчин» житловий масив – «Кульчин»
с. Клепачів - повністю
5 ПЛ10 кВ Л70-03 частково
Л99-02 10:00-16:00 Омельчук М.М. – майстерня, Павлик Н.І. – магазин,ТзОВ "СВ "САТУРН" - столярний цех
Ківерцівський РМКСКГ - база
ФОП Дзвонко І.М. - виробниче приміщення
ФОП Хамулка – В.Я.,ТзОВ СЕКА
ФОП Чвир Є.Р. – магазин,ФОП Залевський В.О. – цех, ФОП Кудиско А.А. - магазин
Дорошкевич Л.О. - телятник
СГПП `Правда` - ферма с. Звози
с. Бодячів
с. Конопелька
с. Човниця – вул.Лугова
с. Дідовичі
с. Заброди
с. Сокиричі - вул.Шкільна,
вул.Набережна,
вул.Зелена,
Ковельський район
1. 9:00-17:00
Свято-Михайлівська громада Української
православної церкви
Дрозднівська сільська Рада
ТзОВ "Виробничо-комерційне підприємство "Каскад " с.Дроздні
2.
ПЛ-0,4кВ від КТП №78
9:00-17:00 Велицька сільська рада с.Велицьк
3.
ПЛ-0,4кВ від КТП №425
9:00-17:00 ФОП Повстяна Н.І,ФОП Мартинюк І.Д
УКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельської міської ради, АТ "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ
СИСТЕМИ "ВОЛИНЬГАЗ" м.Коведь, вул..Кривенького
4.
ПЛ-0,4кВ від ЩТП №395
9:00-17:00 с.Облапи
5.
ПЛ-0,4кВ від ЩТП №456
9:00-17:00 ПрАТ "Ковельльон"
Ф.О.Ткачук Г.К
АТ "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ
СИСТЕМИ "ВОЛИНЬГАЗ" м.Ковель, вул..Ватутіна
6. ПЛ-0,4кВ від РП-10 9:00-17:00 ТзОВ"Мелодія",ФОП Чирук А.В.
Ковельське РЖКП №2,ФОП Кушнирук В.М.
ФОП Гальчун В.Д.,ФОП Одайник Г.С.
ФОП Чернецький О.С.,ТзОВ "Фармаком"
КП Ковельська Техшкола ТСОУ
ФОП Вільчинський О.В.,ФОП Крощук А.Є.
Львівська залізниця,ФОП Наумук С.А.
МП " Віка ",Ковельський ринок
ФОП Кавас В.С.,ФОП Данилюк О.О.
ФОП Літвінчук В.О.,Ф.о. Мажула В.В.
ФОП Літот С.А.,МПП "Нептун"
ФОП Мазур І.І.,ФОП Літвінчук Н.В.
ФОП Байчук А.В.,ФОП Кривошук О.І.
ФОП Олексюк Н .Ф.,ФОП Пеньковський О.М.
ФОП Капітула М.П.,ФОП Денищук Р.П.
МП"Агротехсервіс",ФОП Рябчук В.К.
ФОП Лисакова О.П.,ФОП Шама Л.О.
ФОП Бабич С.М.,ТзОВ"Магістраль-Плюс
ФОП Сарапін Я.М., м.Ковель, бульвар Л.Українки
Привокзальна площа
вул.Театральна
7. ПЛ-0,4кВ від РП-1 9:00-17:00 ТзОВ "Трейдінвестгруп"
КООПЕРАТИВ ПО БУДІВНИЦТВУ
ПОВІТРЯНОЇ ЛІНІЇ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧ ТА
ГАЗОПРОВОДУ "МОЛОДІЖНИЙ
ФОП Шворак А.Я
Ф.о.Юхимчук Я.О м.Ковель, вул..Ватутіна
с.Вербка
Локачинський район
1. ПЛ-10 Л-21-03 від ЛР-19 9:00 – 17:00 с.В.Окорськ:дитсадок, Церква, магазин Данилюк О.М.,ферма, ФАП, КЗС
с.Юнівка: магазин Веремій З.М., сироварня, ФАП, с.Юнівка (частково), с.В.Окорськ, с.М.Окорськ, с.Квасовиця
2. ПЛ-0,4 Л-2 від КТП-32 9:00 – 17:00 с.Бермешів:медпункт, водобашня, магазин Гірич В.А. с.Бермешів вул.Центральна
3. КТП-64 9:00 – 17:00 с.Шельвів:моб.звязок «Київстар» с.Шельвів вул.Першотравнева, Центральна, Церковна
місто Луцьк
1. 13:30-17:00
Магазин по вул. Потебні 46
Офіс
Магазин «Щедрик»
Одіс
МП «Візор»
вул. Потебні 46а, 48, 50
вул. Тімірязєва
вул. Докучаєва
вул. Лєрмонтова(частково)
вул. Даньшина(частково)
2.
09:00-17:00
Кооператив «Радуга», Автостоянка
Фірма «ОЛС»,Водафон (вишка)
Агропродторг,МП «Самс»
Астор-Захід
Деревообробний цех по вул. Потебні 71, вул. Потебні (частково)
вул. Гнідавська (частково)
вул. Грабовського(частково)
вул. Гречана,
вул. Південна
вул. Черняховського(частково)
Луцький район
1. 10:00-16:00 С/р с. Баїв (Клуб, ФАП, контора), Милушівське СТ (магазин, закусочна), ФОП Жучко Тетяна Петрівна (магазин) с. Баїв вул. Перемоги, Набережна, Кленова, Зелена
Любомльський та Шацький райони
1 КТП-106 9:00 – 17:00 Філія "Ковельська ДЕД" ДП "Волинський ОАД", Магазин-бар с. Вишнів
2 ПЛ-10 Л85-03 від ЛР-245 9:00 – 17:00 Магазини, Школи. с. Ладинь, Мосир.
3 ПЛ-04 ЩТП-539 9:00 – 17:00 с. Пулемець
4 ПЛ-04 ЩТП-529 9:00 – 17:00 Магазин с. Пулемець
Любешівський район
1 ПЛ-04кВ Л-1 КТП-56 10:00-17:00 Релігійна громада с.Угриничі (Частково)
2 КТП-144 10:00-17:00 Військова частина №9971; ФОП Кирилюк М.В. млин с.Ветли (Частково)
3 ПЛ-04кВ Л-2 КТП-219 09:00-17:00 - с. Седлище (Частково)
Маневицький район
1 ПЛ-10 кВ, Л-86-01 10:00-14:00 КТП-46,с. Набруска.
КТП-47 - Новорудська сільська рада (клуб), Маневицьке споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа), Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-48, с. Нова Руда - ФОП Сергійчук В.В. (деревообробний цех), Релігійна громада.
КТП-49 - Новорудська сільська рада (клуб,млин), Районний відділ освіти (майстерня, їдальня), ФОП Савчук С.В. (ларьок), ДП "Городоцьке лісове господарство" (лісництво), ПАТ "Рожищенський сирзавод" (пункт), ФОП Дарчук Марія Миколаївна (магазин), ФОП Сачук Василь Андрійович (столярна майстерня), Маневицький РЦПМСД (ФАП), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта" (відділення), ПАТ "Укртелеком" Волинська філія (АТС), Маневицьке споживче товариство (магазин), ФОП Дарчук М.М. (пилорама, ларьок), Релігійна громада, Приватне акціонерне товариство "Киїстар".
2 ПЛ-10 кВ, Л-86-03 до ЛР-39. 10:00-18:00 КТП-50, с. Градиськ - Приватне акціонерне товариство " МТС УКРАЇНА".
КТП-51.КТП-407 - ДП "Городоцьке лісове господарство" (лісництво), Новорудська сільська рада (клуб), Маневицьке споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа, їдальня), Релігійна 3громада, ФОП Нестеренко А.І. (риб.дільниця), Маневицький РЦПМСД (ФАП), ФОП Мусійчук В.В. (пилорама), ДП "Городоцьке лісове господарство" (котлопункт).
КТП-478 - ФО Линдюк Микола Павлович (буд.майданчик).
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-254 10:00-17:00 с. Комарово.
місто Нововолинськ
1 ЗТП 37 9:00-17:00 АЗС Окко, Хлібний кіоск, м-н Гранат, гаражі м. Нововолинськ вул.Чехова, Княгині Ольги, Чайковського
Ратнівський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-2 від КТП-161 09:30 - 16:30
Фізична особа Дмитрук Михайло Юрійович
2. ПЛ-10 кВ л.75-04 10:00 - 16:30
СВК "Колос" Адмінбуд.С-Гірницькі
Відділ освіти Ратнівська районна державна адміністрація Волинської області СШ Майстерня с.С-Гірницькі, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ"ВОЛИНЬГАЗ" ГРП с.Гірники
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ"ВОЛИНЬГАЗ" СКЗ №11. Гірники, ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТЕЛЕКОМ" Волинська філія АТС с.Гірники ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТЕЛЕКОМ" Волинська філія АТС с.Сільце,Гірниківська сільська РадаАдмінбуд.Гірники
Гірниківська сільська Рада Б/к Сільце
Гірниківська сільська Рада В/О КТП-63 с.Гірники,Гірниківська сільська Рада В/О КТП-64 Гірники,Гірниківська сільська Рада В/О Центральна КТП-63 Гірники
Гірниківська сільська Рада б/к Гірники
Православна Церква с.Гірники коридор с.Гірники,Фізична особа- підприємець Лідовська Олена Іванівна Магазин с.Гірники
Фізична особа-підприємець Ващук Сергій Петрович Магазин с.Гірники
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ЦЕРКВИ ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯН У ДУСІ АПОСТОЛІВ В УКРАЇНІ С.ГІРНИКИ РАТНІВСЬКОГО РАЙОНУ коридор Гірники,ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВФ УКРАЇНА" БС с.Сільце
ВОЛИНСЬКА ДИРЕКЦІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРПОШТА" с.Гірники
Фізична особа-підприємець Юхимчук Людмила Миколаївна Ларьок с.Сільце
Фізична особа-підприємець Ващук Світлана Миколаївна Ларьок с.Гірники
Фізична особа-підприємець Ващук Світлана Миколаївна Магазин с.Гірники
Фізична особа Кіперчук Лариса ПавлівнаТорг.центр с.Гірники
Товариство з обмеженою відповідальністю "Гірники-Агро" Адмінбудинок с.Гірники
Товариство з обмеженою відповідальністю "Гірники-Агро" КТП-192 с.Гірники
Товариство з обмеженою відповідальністю "Гірники-Агро" КТП-221 с.Гірники
Товариство з обмеженою відповідальністю "Гірники-Агро" Побутова майстерня
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РАТНІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ" РАТНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ФАП с.Гірники,КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РАТНІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ" РАТНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ФАП с.С.-Гірницькі
Фізична особа підприємець Литвинець Катерина Василівна Магазин с.С-Гірницькі
Фізична особа підприємець Кобець Світлана Іванівна Кафе"Варенична"
Фізична особа підприємець Бурчак Галина Лазарівна Продмаг с.Гірники
Фізична особа Аврамук Богдан Олександрович Столярний цех с.Сільце
Фізична особа підприємець Баркова Лідія Федорівна Нежитлове приміщення Гірники
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНЯ-ДИТЯЧИЙ САДОК" С.ГІРНИКИ Дитячий садок Котельня
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНЯ-ДИТЯЧИЙ САДОК" С.ГІРНИКИ Дитячий садочок
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНЯ-ДИТЯЧИЙ САДОК" С.ГІРНИКИ КТП-63,НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНЯ-ДИТЯЧИЙ САДОК" С.ГІРНИКИ Корпус №2, НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНЯ-ДИТЯЧИЙ САДОК" С.ГІРНИКИ С/Ш Котельня
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
м.Рожище (гуртожитки) в.Незалежності 43, 55, лазня в.Шевченка, приміщення Химчук В.О.,
магазини «Катерина», ФО Хведчак, «Теплоцентр», «Добродій», «Стовпинські ковбаси», «Рибна лавка», «Ажур», «Дункан», «Лотос», «Автозапчастини», «Малюк»,
«Акцент», «Люкс», «Міцні горішки», «Сита родина», ЦНАП, прокуратура, КП Кооператор», Рожищенська РСС, перукарня «Монро», стомат. кабінет «Усмішка», аптека Волиньфармпостач», БССЗ Київстар, ВФ Україна) м.Рожище, Незалежності, 33, 47
2
9:00-17:00
Радіорелейна станція.с.Топільно
ФОП Кухарук С.М. Кіоск
ТзОВ "Агро-Прод" ковбасний цехТзОВ "Вудленд Україна" Виробничі приміщення МПП "Дельта" Магазин м.Рожище, вул.Суворова, Садова,
Н.Ужвій,.Героїв УПА, Коперніка, Спортивна, Черняховського Калнишевського, Симоненка, Жуковського, І.Богуна, Квітнева
Гагаріна, Міцкевича, Багряного, П.Орлика,Сосюри,Світанкова,
пров.Ватутіна,.Григоренка, Дмитрівська,Соборності,Затишна Берегового, Комарова, Тітова,
Ювілейна, Котляревського, Космонавтів,
с.Топільно, вул.Шевченка,
3 ПЛ-0,4кВ ТП-159 9:00-17:00 с.Вічині, ФОП Кучинська Т.О.магазин
ФОП Яручик О.А. магазин, церква,ФАП с.Вічині, вул.Берегова, 17 Вересня, Центральна, Степова, Миру, Польова,
4 ПЛ-0,4кВ КТП-185 9:00-17:00 с.Тихотин
ФОП Островський Е.Л. свинарник
СВК «Стожари» бригада-1
ФОП Максимчук О.В. пилорама
5 ПЛ-0,4кВ ТП-101 9:00-17:00 ФОП Волощук А.Г. Автостоянка
ПП Терещук В.В. Гараж-мастерня
П-ць Пахолюк І.В. стом.кабінет
РП ЖКГ КНС-2 м.Рожище, вул.Мостова,7-11, 8Березня,13-20
6 ПЛ-0,4кВ КТП-190 9:00-17:00 с.Мар'янівка, вул.Прилісна,
7 ПЛ-0,4кВ ТП-120 9:00-17:00 с. Романів, вул. Лісова
8 ПЛ-0,4кВ ТП-442 9:00-17:00 с.Кроватка,ФОП Касіян С.М. магазин, шкільна котельня, с.Кроватка,вул.Молодіжна, Першотравнева, Партизанська, Шкільна , Пугачова.
9 ПЛ-0,4кВ ТП-179 9:00-17:00 промбаза с.Переспа
10 ПЛ-0,4кВ ТП-241 Л3 9:00-17:00 с. Ольганівка, вул. Лісова
11 ТП-363 9:00-17:00 Відділ культури Рожищенської РДА центр молоді м.Рожище, Незалежності, 61,67, Шевченка,8
12 ПЛ-0,4кВ ТП-429 Л2 9:00-17:00 ФОП Сегеда Т.М. кіоск смт. Дубище, вул. Дібрівська, 20-42, 23-45
13 ПЛ-0,4кВ ТП-94 Л1 9:00-17:00 Римо-Католицька церква костел
ПП Степанюк В.П. майстерня
ПЖКГ контора, котельня м.Рожище, вул.Гагаріна,17-29
Старовижівський район
1 ПЛ-10кВ Л-13-03 від ЛР-122 10:00 – 16:00 База відпочинку Форест Хаус,Нацбанку,Обєднана,Школа с Брунетівка вул Поліське
2 КТП-20 10:00 – 17:00 с Сераховичі вул Перемоги Заводська Соборності Ветеранів Польова.
3 ЗТП-179Л-1 10:00 – 14:00 смт Стара Вижівка вул Забілецька Володимирська
4 ЗТП-197Л-9 14:00 – 16:00 Пріміщенні лікарні смт Стара Вижівка вул Шевченка
Турійський район
1 ПЛ-0,4кВ
КТП-176 10:00-16:30 с.Дажва вул.Покрупівська, Ю.Панасюа, Барибанда
2 ПЛ-0,4кВ
КТП-114 10:00-16:30 Пункт прийому молока, ФАП, Церква с.Відють
3 ПЛ-0,4кВ
КТП-262 Л-2 10:00-16:30 Церква с.Овлочин
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Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго»
Володимир-Волинський район
1 9:00-17:00
м.Володимир-Волинський ДП ДАК "Хліб України" "Вол.-Вол. КХП"
Водокачка
Торговий павільйон
Ветлікарня
Залізниця м.Володимир-Волинський
вул. Кн Олега 54-101,
вул. Ю.Опільського,
вул.Завокзальна вул.Шкартальна 3-49,2-32 вул. Марусі Богуславки,
Кобзарська,вул. Мітіна
вул. Привокзальна,с.Острівок
2 ПЛ-10 Л-03-04 від ЛР-3 9:00-17:00 с.Амбуків – ФАП, клуб, школа,
с.Лудин - млин, станція мобільного звязку, Дитсадок, церква
склад с. Амбуків,
с.Лудин
3 ПЛ-0,4 Л-3 КТП-392 09:00-17:00 Школа
Їд. Школи Зовнішнє освітлення с. Микуличі
4 ПЛ-0,4 Л-КТПП-77 09:00-17:00 м.Володимир-Волинський
прохідна "Мідянка"
ГРП м.Вол.Волинський
вул. Лотоцького 16-103
вул. Я. Мудрого 45-49
вул.Липинського
вул. Р.Тобілевичів 4,7,15
вул.Каразіна 8,10
5 ПЛ-0,4 Л-18 ЗТП-290 09:00-17:00 м.Володимир-Волинський
вул. Виговського
Олійника, Старицького 12-25
Федорова 3-7,Чорновола
Шахтарська 3-12
Ковельська 110
Горохівський район
1. 9.00-17.00
Берестечківське СТ
Перемильська сільська рада
ФОП Юзвик В.І.,ФОП Друзюк Г.А, ФОП Пасічник М.М,ФОП Юзвик З.А с. Перемиль:
вул. Тупікова,вул. Садова, вул. Незалежності, вул. Ставкова,
2 ПЛ0,4кВ від ЩТП608 м.Горохів 9.00-17.00 м. Горохів:
вул. В. Фещака,вул. Климчука,
вул. Садова,вул. Котляревського
Іваничівський район
1. ПЛ-10кв Л-04-04 до ЛР-34 9.30-16.30 Волинське УМБ,церква Ковчег .с.Біличі хут.Підгайний
с.Грибовиця вул.Шкільна Перемоги
2. ПЛ-04кв Л-1 від КТП-38 10.00-17.00 с.Милятин вул.Жилякова
3. КТП-55 10.00-17.00 с.Литовеж вул.Шевченка
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4кВ Л-3, ЩТП-400 09:00 - 17:00 с. Раків-Ліс, вул. Озерська, вул. Ветеранів, вул. Воля
2. ПЛ-0,4кВ Л-3, КТП-3 09:00 - 17:00 АЗС «WOG» м. Камінь-Каширський, вул. Затишна, пров. Затишний, вул. 1–го Травня
3. ПЛ-0,4кВ Л-3, КТП-264 09:00 - 17:00 с. Рудка-Червинська, вул. Надрічна, вул. Жилетна, Центральна
Ківерцівський район
1. 8:30-17:00
с. Дідичі
вул. Ранкова,
вул.Незалежності
вул.Ковпака
вул. Ковпака
вул. Ватутіна
2 ПЛ0,4 кВ від КТП-512 8:30-17:00 ФОП Ройко М.В. - цех
смт.Цумань
вул.Грушевського,буд. 15-31,
3 ПЛ0,4 кВ від КТП-112 8:30-17:00 ФОП Міщук В.Г. - перукарня
ФОП Крат О.І. - магазин
в,м.Ківерці
ул.Пушкіна,буд.12-30(парні),буд.17-41(непарні),
вул.Гоголя,
вул.Воїнів-Інтернаціоналістів
4 ПЛ10кВ Л108-04 8:30-17:00 с. Клепачів - школа, водонапірна башня
ФОП Волк Оксана Іванівна – столярний цех
ТзОВ "Виробнича компанія "Діоніс"
ФОП Шапошніков Петро Сергійович - магазин
ФОП Демчук Лариса Олександрівна - торговий кіоск,Релігійна громада - церква
СФГ "Дар" - свинарник
Антонюк Денис Олегович - магазин
Луцька автомобільна школа ТСОУ - автодром
СТ `Озерце` - садівничий масив
ФГ "БОМІС" - садиба
Трофимук В.Г.,житловий масив – «Кульчин» житловий масив – «Кульчин»
с. Клепачів - повністю
5 ПЛ10 кВ Л70-03 частково
Л99-02 10:00-16:00 Омельчук М.М. – майстерня, Павлик Н.І. – магазин,ТзОВ "СВ "САТУРН" - столярний цех
Ківерцівський РМКСКГ - база
ФОП Дзвонко І.М. - виробниче приміщення
ФОП Хамулка – В.Я.,ТзОВ СЕКА
ФОП Чвир Є.Р. – магазин,ФОП Залевський В.О. – цех, ФОП Кудиско А.А. - магазин
Дорошкевич Л.О. - телятник
СГПП `Правда` - ферма с. Звози
с. Бодячів
с. Конопелька
с. Човниця – вул.Лугова
с. Дідовичі
с. Заброди
с. Сокиричі - вул.Шкільна,
вул.Набережна,
вул.Зелена,
Ковельський район
1. 9:00-17:00
Свято-Михайлівська громада Української
православної церкви
Дрозднівська сільська Рада
ТзОВ "Виробничо-комерційне підприємство "Каскад " с.Дроздні
2.
ПЛ-0,4кВ від КТП №78
9:00-17:00 Велицька сільська рада с.Велицьк
3.
ПЛ-0,4кВ від КТП №425
9:00-17:00 ФОП Повстяна Н.І,ФОП Мартинюк І.Д
УКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельської міської ради, АТ "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ
СИСТЕМИ "ВОЛИНЬГАЗ" м.Коведь, вул..Кривенького
4.
ПЛ-0,4кВ від ЩТП №395
9:00-17:00 с.Облапи
5.
ПЛ-0,4кВ від ЩТП №456
9:00-17:00 ПрАТ "Ковельльон"
Ф.О.Ткачук Г.К
АТ "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ
СИСТЕМИ "ВОЛИНЬГАЗ" м.Ковель, вул..Ватутіна
6. ПЛ-0,4кВ від РП-10 9:00-17:00 ТзОВ"Мелодія",ФОП Чирук А.В.
Ковельське РЖКП №2,ФОП Кушнирук В.М.
ФОП Гальчун В.Д.,ФОП Одайник Г.С.
ФОП Чернецький О.С.,ТзОВ "Фармаком"
КП Ковельська Техшкола ТСОУ
ФОП Вільчинський О.В.,ФОП Крощук А.Є.
Львівська залізниця,ФОП Наумук С.А.
МП " Віка ",Ковельський ринок
ФОП Кавас В.С.,ФОП Данилюк О.О.
ФОП Літвінчук В.О.,Ф.о. Мажула В.В.
ФОП Літот С.А.,МПП "Нептун"
ФОП Мазур І.І.,ФОП Літвінчук Н.В.
ФОП Байчук А.В.,ФОП Кривошук О.І.
ФОП Олексюк Н .Ф.,ФОП Пеньковський О.М.
ФОП Капітула М.П.,ФОП Денищук Р.П.
МП"Агротехсервіс",ФОП Рябчук В.К.
ФОП Лисакова О.П.,ФОП Шама Л.О.
ФОП Бабич С.М.,ТзОВ"Магістраль-Плюс
ФОП Сарапін Я.М., м.Ковель, бульвар Л.Українки
Привокзальна площа
вул.Театральна
7. ПЛ-0,4кВ від РП-1 9:00-17:00 ТзОВ "Трейдінвестгруп"
КООПЕРАТИВ ПО БУДІВНИЦТВУ
ПОВІТРЯНОЇ ЛІНІЇ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧ ТА
ГАЗОПРОВОДУ "МОЛОДІЖНИЙ
ФОП Шворак А.Я
Ф.о.Юхимчук Я.О м.Ковель, вул..Ватутіна
с.Вербка
Локачинський район
1. ПЛ-10 Л-21-03 від ЛР-19 9:00 – 17:00 с.В.Окорськ:дитсадок, Церква, магазин Данилюк О.М.,ферма, ФАП, КЗС
с.Юнівка: магазин Веремій З.М., сироварня, ФАП, с.Юнівка (частково), с.В.Окорськ, с.М.Окорськ, с.Квасовиця
2. ПЛ-0,4 Л-2 від КТП-32 9:00 – 17:00 с.Бермешів:медпункт, водобашня, магазин Гірич В.А. с.Бермешів вул.Центральна
3. КТП-64 9:00 – 17:00 с.Шельвів:моб.звязок «Київстар» с.Шельвів вул.Першотравнева, Центральна, Церковна
місто Луцьк
1. 13:30-17:00
Магазин по вул. Потебні 46
Офіс
Магазин «Щедрик»
Одіс
МП «Візор»
вул. Потебні 46а, 48, 50
вул. Тімірязєва
вул. Докучаєва
вул. Лєрмонтова(частково)
вул. Даньшина(частково)
2.
09:00-17:00
Кооператив «Радуга», Автостоянка
Фірма «ОЛС»,Водафон (вишка)
Агропродторг,МП «Самс»
Астор-Захід
Деревообробний цех по вул. Потебні 71, вул. Потебні (частково)
вул. Гнідавська (частково)
вул. Грабовського(частково)
вул. Гречана,
вул. Південна
вул. Черняховського(частково)
Луцький район
1. 10:00-16:00 С/р с. Баїв (Клуб, ФАП, контора), Милушівське СТ (магазин, закусочна), ФОП Жучко Тетяна Петрівна (магазин) с. Баїв вул. Перемоги, Набережна, Кленова, Зелена
Любомльський та Шацький райони
1 КТП-106 9:00 – 17:00 Філія "Ковельська ДЕД" ДП "Волинський ОАД", Магазин-бар с. Вишнів
2 ПЛ-10 Л85-03 від ЛР-245 9:00 – 17:00 Магазини, Школи. с. Ладинь, Мосир.
3 ПЛ-04 ЩТП-539 9:00 – 17:00 с. Пулемець
4 ПЛ-04 ЩТП-529 9:00 – 17:00 Магазин с. Пулемець
Любешівський район
1 ПЛ-04кВ Л-1 КТП-56 10:00-17:00 Релігійна громада с.Угриничі (Частково)
2 КТП-144 10:00-17:00 Військова частина №9971; ФОП Кирилюк М.В. млин с.Ветли (Частково)
3 ПЛ-04кВ Л-2 КТП-219 09:00-17:00 - с. Седлище (Частково)
Маневицький район
1 ПЛ-10 кВ, Л-86-01 10:00-14:00 КТП-46,с. Набруска.
КТП-47 - Новорудська сільська рада (клуб), Маневицьке споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа), Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-48, с. Нова Руда - ФОП Сергійчук В.В. (деревообробний цех), Релігійна громада.
КТП-49 - Новорудська сільська рада (клуб,млин), Районний відділ освіти (майстерня, їдальня), ФОП Савчук С.В. (ларьок), ДП "Городоцьке лісове господарство" (лісництво), ПАТ "Рожищенський сирзавод" (пункт), ФОП Дарчук Марія Миколаївна (магазин), ФОП Сачук Василь Андрійович (столярна майстерня), Маневицький РЦПМСД (ФАП), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта" (відділення), ПАТ "Укртелеком" Волинська філія (АТС), Маневицьке споживче товариство (магазин), ФОП Дарчук М.М. (пилорама, ларьок), Релігійна громада, Приватне акціонерне товариство "Киїстар".
2 ПЛ-10 кВ, Л-86-03 до ЛР-39. 10:00-18:00 КТП-50, с. Градиськ - Приватне акціонерне товариство " МТС УКРАЇНА".
КТП-51.КТП-407 - ДП "Городоцьке лісове господарство" (лісництво), Новорудська сільська рада (клуб), Маневицьке споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа, їдальня), Релігійна 3громада, ФОП Нестеренко А.І. (риб.дільниця), Маневицький РЦПМСД (ФАП), ФОП Мусійчук В.В. (пилорама), ДП "Городоцьке лісове господарство" (котлопункт).
КТП-478 - ФО Линдюк Микола Павлович (буд.майданчик).
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-254 10:00-17:00 с. Комарово.
місто Нововолинськ
1 ЗТП 37 9:00-17:00 АЗС Окко, Хлібний кіоск, м-н Гранат, гаражі м. Нововолинськ вул.Чехова, Княгині Ольги, Чайковського
Ратнівський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-2 від КТП-161 09:30 - 16:30
Фізична особа Дмитрук Михайло Юрійович
2. ПЛ-10 кВ л.75-04 10:00 - 16:30
СВК "Колос" Адмінбуд.С-Гірницькі
Відділ освіти Ратнівська районна державна адміністрація Волинської області СШ Майстерня с.С-Гірницькі, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ"ВОЛИНЬГАЗ" ГРП с.Гірники
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ"ВОЛИНЬГАЗ" СКЗ №11. Гірники, ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТЕЛЕКОМ" Волинська філія АТС с.Гірники ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТЕЛЕКОМ" Волинська філія АТС с.Сільце,Гірниківська сільська РадаАдмінбуд.Гірники
Гірниківська сільська Рада Б/к Сільце
Гірниківська сільська Рада В/О КТП-63 с.Гірники,Гірниківська сільська Рада В/О КТП-64 Гірники,Гірниківська сільська Рада В/О Центральна КТП-63 Гірники
Гірниківська сільська Рада б/к Гірники
Православна Церква с.Гірники коридор с.Гірники,Фізична особа- підприємець Лідовська Олена Іванівна Магазин с.Гірники
Фізична особа-підприємець Ващук Сергій Петрович Магазин с.Гірники
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ЦЕРКВИ ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯН У ДУСІ АПОСТОЛІВ В УКРАЇНІ С.ГІРНИКИ РАТНІВСЬКОГО РАЙОНУ коридор Гірники,ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВФ УКРАЇНА" БС с.Сільце
ВОЛИНСЬКА ДИРЕКЦІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРПОШТА" с.Гірники
Фізична особа-підприємець Юхимчук Людмила Миколаївна Ларьок с.Сільце
Фізична особа-підприємець Ващук Світлана Миколаївна Ларьок с.Гірники
Фізична особа-підприємець Ващук Світлана Миколаївна Магазин с.Гірники
Фізична особа Кіперчук Лариса ПавлівнаТорг.центр с.Гірники
Товариство з обмеженою відповідальністю "Гірники-Агро" Адмінбудинок с.Гірники
Товариство з обмеженою відповідальністю "Гірники-Агро" КТП-192 с.Гірники
Товариство з обмеженою відповідальністю "Гірники-Агро" КТП-221 с.Гірники
Товариство з обмеженою відповідальністю "Гірники-Агро" Побутова майстерня
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РАТНІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ" РАТНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ФАП с.Гірники,КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РАТНІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ" РАТНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ФАП с.С.-Гірницькі
Фізична особа підприємець Литвинець Катерина Василівна Магазин с.С-Гірницькі
Фізична особа підприємець Кобець Світлана Іванівна Кафе"Варенична"
Фізична особа підприємець Бурчак Галина Лазарівна Продмаг с.Гірники
Фізична особа Аврамук Богдан Олександрович Столярний цех с.Сільце
Фізична особа підприємець Баркова Лідія Федорівна Нежитлове приміщення Гірники
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНЯ-ДИТЯЧИЙ САДОК" С.ГІРНИКИ Дитячий садок Котельня
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНЯ-ДИТЯЧИЙ САДОК" С.ГІРНИКИ Дитячий садочок
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНЯ-ДИТЯЧИЙ САДОК" С.ГІРНИКИ КТП-63,НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНЯ-ДИТЯЧИЙ САДОК" С.ГІРНИКИ Корпус №2, НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНЯ-ДИТЯЧИЙ САДОК" С.ГІРНИКИ С/Ш Котельня
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
м.Рожище (гуртожитки) в.Незалежності 43, 55, лазня в.Шевченка, приміщення Химчук В.О.,
магазини «Катерина», ФО Хведчак, «Теплоцентр», «Добродій», «Стовпинські ковбаси», «Рибна лавка», «Ажур», «Дункан», «Лотос», «Автозапчастини», «Малюк»,
«Акцент», «Люкс», «Міцні горішки», «Сита родина», ЦНАП, прокуратура, КП Кооператор», Рожищенська РСС, перукарня «Монро», стомат. кабінет «Усмішка», аптека Волиньфармпостач», БССЗ Київстар, ВФ Україна) м.Рожище, Незалежності, 33, 47
2
9:00-17:00
Радіорелейна станція.с.Топільно
ФОП Кухарук С.М. Кіоск
ТзОВ "Агро-Прод" ковбасний цехТзОВ "Вудленд Україна" Виробничі приміщення МПП "Дельта" Магазин м.Рожище, вул.Суворова, Садова,
Н.Ужвій,.Героїв УПА, Коперніка, Спортивна, Черняховського Калнишевського, Симоненка, Жуковського, І.Богуна, Квітнева
Гагаріна, Міцкевича, Багряного, П.Орлика,Сосюри,Світанкова,
пров.Ватутіна,.Григоренка, Дмитрівська,Соборності,Затишна Берегового, Комарова, Тітова,
Ювілейна, Котляревського, Космонавтів,
с.Топільно, вул.Шевченка,
3 ПЛ-0,4кВ ТП-159 9:00-17:00 с.Вічині, ФОП Кучинська Т.О.магазин
ФОП Яручик О.А. магазин, церква,ФАП с.Вічині, вул.Берегова, 17 Вересня, Центральна, Степова, Миру, Польова,
4 ПЛ-0,4кВ КТП-185 9:00-17:00 с.Тихотин
ФОП Островський Е.Л. свинарник
СВК «Стожари» бригада-1
ФОП Максимчук О.В. пилорама
5 ПЛ-0,4кВ ТП-101 9:00-17:00 ФОП Волощук А.Г. Автостоянка
ПП Терещук В.В. Гараж-мастерня
П-ць Пахолюк І.В. стом.кабінет
РП ЖКГ КНС-2 м.Рожище, вул.Мостова,7-11, 8Березня,13-20
6 ПЛ-0,4кВ КТП-190 9:00-17:00 с.Мар'янівка, вул.Прилісна,
7 ПЛ-0,4кВ ТП-120 9:00-17:00 с. Романів, вул. Лісова
8 ПЛ-0,4кВ ТП-442 9:00-17:00 с.Кроватка,ФОП Касіян С.М. магазин, шкільна котельня, с.Кроватка,вул.Молодіжна, Першотравнева, Партизанська, Шкільна , Пугачова.
9 ПЛ-0,4кВ ТП-179 9:00-17:00 промбаза с.Переспа
10 ПЛ-0,4кВ ТП-241 Л3 9:00-17:00 с. Ольганівка, вул. Лісова
11 ТП-363 9:00-17:00 Відділ культури Рожищенської РДА центр молоді м.Рожище, Незалежності, 61,67, Шевченка,8
12 ПЛ-0,4кВ ТП-429 Л2 9:00-17:00 ФОП Сегеда Т.М. кіоск смт. Дубище, вул. Дібрівська, 20-42, 23-45
13 ПЛ-0,4кВ ТП-94 Л1 9:00-17:00 Римо-Католицька церква костел
ПП Степанюк В.П. майстерня
ПЖКГ контора, котельня м.Рожище, вул.Гагаріна,17-29
Старовижівський район
1 ПЛ-10кВ Л-13-03 від ЛР-122 10:00 – 16:00 База відпочинку Форест Хаус,Нацбанку,Обєднана,Школа с Брунетівка вул Поліське
2 КТП-20 10:00 – 17:00 с Сераховичі вул Перемоги Заводська Соборності Ветеранів Польова.
3 ЗТП-179Л-1 10:00 – 14:00 смт Стара Вижівка вул Забілецька Володимирська
4 ЗТП-197Л-9 14:00 – 16:00 Пріміщенні лікарні смт Стара Вижівка вул Шевченка
Турійський район
1 ПЛ-0,4кВ
КТП-176 10:00-16:30 с.Дажва вул.Покрупівська, Ю.Панасюа, Барибанда
2 ПЛ-0,4кВ
КТП-114 10:00-16:30 Пункт прийому молока, ФАП, Церква с.Відють
3 ПЛ-0,4кВ
КТП-262 Л-2 10:00-16:30 Церква с.Овлочин
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