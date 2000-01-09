У яких населених пунктах Волині будуть відключати світло 17 лютого. ПЕРЕЛІК

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 17 лютого будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго»1 9:00-17:00м.Володимир-Волинський ДП ДАК "Хліб України" "Вол.-Вол. КХП"ВодокачкаТорговий павільйонВетлікарняЗалізниця м.Володимир-Волинськийвул. Кн Олега 54-101,вул. Ю.Опільського,вул.Завокзальна вул.Шкартальна 3-49,2-32 вул. Марусі Богуславки,Кобзарська,вул. Мітінавул. Привокзальна,с.Острівок2 ПЛ-10 Л-03-04 від ЛР-3 9:00-17:00 с.Амбуків – ФАП, клуб, школа,с.Лудин - млин, станція мобільного звязку, Дитсадок, церквасклад с. Амбуків,с.Лудин3 ПЛ-0,4 Л-3 КТП-392 09:00-17:00 ШколаЇд. Школи Зовнішнє освітлення с. Микуличі4 ПЛ-0,4 Л-КТПП-77 09:00-17:00 м.Володимир-Волинськийпрохідна "Мідянка"ГРП м.Вол.Волинськийвул. Лотоцького 16-103вул. Я. Мудрого 45-49вул.Липинськоговул. Р.Тобілевичів 4,7,15вул.Каразіна 8,105 ПЛ-0,4 Л-18 ЗТП-290 09:00-17:00 м.Володимир-Волинськийвул. ВиговськогоОлійника, Старицького 12-25Федорова 3-7,ЧорноволаШахтарська 3-12Ковельська 1101. 9.00-17.00Берестечківське СТПеремильська сільська радаФОП Юзвик В.І.,ФОП Друзюк Г.А, ФОП Пасічник М.М,ФОП Юзвик З.А с. Перемиль:вул. Тупікова,вул. Садова, вул. Незалежності, вул. Ставкова,2 ПЛ0,4кВ від ЩТП608 м.Горохів 9.00-17.00 м. Горохів:вул. В. Фещака,вул. Климчука,вул. Садова,вул. Котляревського1. ПЛ-10кв Л-04-04 до ЛР-34 9.30-16.30 Волинське УМБ,церква Ковчег .с.Біличі хут.Підгайнийс.Грибовиця вул.Шкільна Перемоги2. ПЛ-04кв Л-1 від КТП-38 10.00-17.00 с.Милятин вул.Жилякова3. КТП-55 10.00-17.00 с.Литовеж вул.Шевченка1. ПЛ-0,4кВ Л-3, ЩТП-400 09:00 - 17:00 с. Раків-Ліс, вул. Озерська, вул. Ветеранів, вул. Воля2. ПЛ-0,4кВ Л-3, КТП-3 09:00 - 17:00 АЗС «WOG» м. Камінь-Каширський, вул. Затишна, пров. Затишний, вул. 1–го Травня3. ПЛ-0,4кВ Л-3, КТП-264 09:00 - 17:00 с. Рудка-Червинська, вул. Надрічна, вул. Жилетна, Центральна1. 8:30-17:00с. Дідичівул. Ранкова,вул.Незалежностівул.Ковпакавул. Ковпакавул. Ватутіна2 ПЛ0,4 кВ від КТП-512 8:30-17:00 ФОП Ройко М.В. - цехсмт.Цуманьвул.Грушевського,буд. 15-31,3 ПЛ0,4 кВ від КТП-112 8:30-17:00 ФОП Міщук В.Г. - перукарняФОП Крат О.І. - магазинв,м.Ківерціул.Пушкіна,буд.12-30(парні),буд.17-41(непарні),вул.Гоголя,вул.Воїнів-Інтернаціоналістів4 ПЛ10кВ Л108-04 8:30-17:00 с. Клепачів - школа, водонапірна башняФОП Волк Оксана Іванівна – столярний цехТзОВ "Виробнича компанія "Діоніс"ФОП Шапошніков Петро Сергійович - магазинФОП Демчук Лариса Олександрівна - торговий кіоск,Релігійна громада - церкваСФГ "Дар" - свинарникАнтонюк Денис Олегович - магазинЛуцька автомобільна школа ТСОУ - автодромСТ `Озерце` - садівничий масивФГ "БОМІС" - садибаТрофимук В.Г.,житловий масив – «Кульчин» житловий масив – «Кульчин»с. Клепачів - повністю5 ПЛ10 кВ Л70-03 частковоЛ99-02 10:00-16:00 Омельчук М.М. – майстерня, Павлик Н.І. – магазин,ТзОВ "СВ "САТУРН" - столярний цехКіверцівський РМКСКГ - базаФОП Дзвонко І.М. - виробниче приміщенняФОП Хамулка – В.Я.,ТзОВ СЕКАФОП Чвир Є.Р. – магазин,ФОП Залевський В.О. – цех, ФОП Кудиско А.А. - магазинДорошкевич Л.О. - телятникСГПП `Правда` - ферма с. Звозис. Бодячівс. Конопелькас. Човниця – вул.Луговас. Дідовичіс. Забродис. Сокиричі - вул.Шкільна,вул.Набережна,вул.Зелена,1. 9:00-17:00Свято-Михайлівська громада Українськоїправославної церквиДрозднівська сільська РадаТзОВ "Виробничо-комерційне підприємство "Каскад " с.Дроздні2.ПЛ-0,4кВ від КТП №789:00-17:00 Велицька сільська рада с.Велицьк3.ПЛ-0,4кВ від КТП №4259:00-17:00 ФОП Повстяна Н.І,ФОП Мартинюк І.ДУКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельської міської ради, АТ "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇСИСТЕМИ "ВОЛИНЬГАЗ" м.Коведь, вул..Кривенького4.ПЛ-0,4кВ від ЩТП №3959:00-17:00 с.Облапи5.ПЛ-0,4кВ від ЩТП №4569:00-17:00 ПрАТ "Ковельльон"Ф.О.Ткачук Г.КАТ "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇСИСТЕМИ "ВОЛИНЬГАЗ" м.Ковель, вул..Ватутіна6. ПЛ-0,4кВ від РП-10 9:00-17:00 ТзОВ"Мелодія",ФОП Чирук А.В.Ковельське РЖКП №2,ФОП Кушнирук В.М.ФОП Гальчун В.Д.,ФОП Одайник Г.С.ФОП Чернецький О.С.,ТзОВ "Фармаком"КП Ковельська Техшкола ТСОУФОП Вільчинський О.В.,ФОП Крощук А.Є.Львівська залізниця,ФОП Наумук С.А.МП " Віка ",Ковельський ринокФОП Кавас В.С.,ФОП Данилюк О.О.ФОП Літвінчук В.О.,Ф.о. Мажула В.В.ФОП Літот С.А.,МПП "Нептун"ФОП Мазур І.І.,ФОП Літвінчук Н.В.ФОП Байчук А.В.,ФОП Кривошук О.І.ФОП Олексюк Н .Ф.,ФОП Пеньковський О.М.ФОП Капітула М.П.,ФОП Денищук Р.П.МП"Агротехсервіс",ФОП Рябчук В.К.ФОП Лисакова О.П.,ФОП Шама Л.О.ФОП Бабич С.М.,ТзОВ"Магістраль-ПлюсФОП Сарапін Я.М., м.Ковель, бульвар Л.УкраїнкиПривокзальна площавул.Театральна7. ПЛ-0,4кВ від РП-1 9:00-17:00 ТзОВ "Трейдінвестгруп"КООПЕРАТИВ ПО БУДІВНИЦТВУПОВІТРЯНОЇ ЛІНІЇ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧ ТАГАЗОПРОВОДУ "МОЛОДІЖНИЙФОП Шворак А.ЯФ.о.Юхимчук Я.О м.Ковель, вул..Ватутінас.Вербка1. ПЛ-10 Л-21-03 від ЛР-19 9:00 – 17:00 с.В.Окорськ:дитсадок, Церква, магазин Данилюк О.М.,ферма, ФАП, КЗСс.Юнівка: магазин Веремій З.М., сироварня, ФАП, с.Юнівка (частково), с.В.Окорськ, с.М.Окорськ, с.Квасовиця2. ПЛ-0,4 Л-2 від КТП-32 9:00 – 17:00 с.Бермешів:медпункт, водобашня, магазин Гірич В.А. с.Бермешів вул.Центральна3. КТП-64 9:00 – 17:00 с.Шельвів:моб.звязок «Київстар» с.Шельвів вул.Першотравнева, Центральна, Церковна1. 13:30-17:00Магазин по вул. Потебні 46ОфісМагазин «Щедрик»ОдісМП «Візор»вул. Потебні 46а, 48, 50вул. Тімірязєвавул. Докучаєвавул. Лєрмонтова(частково)вул. Даньшина(частково)2.09:00-17:00Кооператив «Радуга», АвтостоянкаФірма «ОЛС»,Водафон (вишка)Агропродторг,МП «Самс»Астор-ЗахідДеревообробний цех по вул. Потебні 71, вул. Потебні (частково)вул. Гнідавська (частково)вул. Грабовського(частково)вул. Гречана,вул. Південнавул. Черняховського(частково)1. 10:00-16:00 С/р с. Баїв (Клуб, ФАП, контора), Милушівське СТ (магазин, закусочна), ФОП Жучко Тетяна Петрівна (магазин) с. Баїв вул. Перемоги, Набережна, Кленова, Зелена1 КТП-106 9:00 – 17:00 Філія "Ковельська ДЕД" ДП "Волинський ОАД", Магазин-бар с. Вишнів2 ПЛ-10 Л85-03 від ЛР-245 9:00 – 17:00 Магазини, Школи. с. Ладинь, Мосир.3 ПЛ-04 ЩТП-539 9:00 – 17:00 с. Пулемець4 ПЛ-04 ЩТП-529 9:00 – 17:00 Магазин с. Пулемець1 ПЛ-04кВ Л-1 КТП-56 10:00-17:00 Релігійна громада с.Угриничі (Частково)2 КТП-144 10:00-17:00 Військова частина №9971; ФОП Кирилюк М.В. млин с.Ветли (Частково)3 ПЛ-04кВ Л-2 КТП-219 09:00-17:00 - с. Седлище (Частково)1 ПЛ-10 кВ, Л-86-01 10:00-14:00 КТП-46,с. Набруска.КТП-47 - Новорудська сільська рада (клуб), Маневицьке споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа), Маневицький РЦПМСД (ФАП).КТП-48, с. Нова Руда - ФОП Сергійчук В.В. (деревообробний цех), Релігійна громада.КТП-49 - Новорудська сільська рада (клуб,млин), Районний відділ освіти (майстерня, їдальня), ФОП Савчук С.В. (ларьок), ДП "Городоцьке лісове господарство" (лісництво), ПАТ "Рожищенський сирзавод" (пункт), ФОП Дарчук Марія Миколаївна (магазин), ФОП Сачук Василь Андрійович (столярна майстерня), Маневицький РЦПМСД (ФАП), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта" (відділення), ПАТ "Укртелеком" Волинська філія (АТС), Маневицьке споживче товариство (магазин), ФОП Дарчук М.М. (пилорама, ларьок), Релігійна громада, Приватне акціонерне товариство "Киїстар".2 ПЛ-10 кВ, Л-86-03 до ЛР-39. 10:00-18:00 КТП-50, с. Градиськ - Приватне акціонерне товариство " МТС УКРАЇНА".КТП-51.КТП-407 - ДП "Городоцьке лісове господарство" (лісництво), Новорудська сільська рада (клуб), Маневицьке споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа, їдальня), Релігійна 3громада, ФОП Нестеренко А.І. (риб.дільниця), Маневицький РЦПМСД (ФАП), ФОП Мусійчук В.В. (пилорама), ДП "Городоцьке лісове господарство" (котлопункт).КТП-478 - ФО Линдюк Микола Павлович (буд.майданчик).3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-254 10:00-17:00 с. Комарово.1 ЗТП 37 9:00-17:00 АЗС Окко, Хлібний кіоск, м-н Гранат, гаражі м. Нововолинськ вул.Чехова, Княгині Ольги, Чайковського1. ПЛ-0,4 кВ Л-2 від КТП-161 09:30 - 16:30Фізична особа Дмитрук Михайло Юрійович2. ПЛ-10 кВ л.75-04 10:00 - 16:30СВК "Колос" Адмінбуд.С-ГірницькіВідділ освіти Ратнівська районна державна адміністрація Волинської області СШ Майстерня с.С-Гірницькі, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ"ВОЛИНЬГАЗ" ГРП с.ГірникиАКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ"ВОЛИНЬГАЗ" СКЗ №11. Гірники, ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТЕЛЕКОМ" Волинська філія АТС с.Гірники ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТЕЛЕКОМ" Волинська філія АТС с.Сільце,Гірниківська сільська РадаАдмінбуд.ГірникиГірниківська сільська Рада Б/к СільцеГірниківська сільська Рада В/О КТП-63 с.Гірники,Гірниківська сільська Рада В/О КТП-64 Гірники,Гірниківська сільська Рада В/О Центральна КТП-63 ГірникиГірниківська сільська Рада б/к ГірникиПравославна Церква с.Гірники коридор с.Гірники,Фізична особа- підприємець Лідовська Олена Іванівна Магазин с.ГірникиФізична особа-підприємець Ващук Сергій Петрович Магазин с.ГірникиРЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ЦЕРКВИ ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯН У ДУСІ АПОСТОЛІВ В УКРАЇНІ С.ГІРНИКИ РАТНІВСЬКОГО РАЙОНУ коридор Гірники,ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВФ УКРАЇНА" БС с.СільцеВОЛИНСЬКА ДИРЕКЦІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРПОШТА" с.ГірникиФізична особа-підприємець Юхимчук Людмила Миколаївна Ларьок с.СільцеФізична особа-підприємець Ващук Світлана Миколаївна Ларьок с.ГірникиФізична особа-підприємець Ващук Світлана Миколаївна Магазин с.ГірникиФізична особа Кіперчук Лариса ПавлівнаТорг.центр с.ГірникиТовариство з обмеженою відповідальністю "Гірники-Агро" Адмінбудинок с.ГірникиТовариство з обмеженою відповідальністю "Гірники-Агро" КТП-192 с.ГірникиТовариство з обмеженою відповідальністю "Гірники-Агро" КТП-221 с.ГірникиТовариство з обмеженою відповідальністю "Гірники-Агро" Побутова майстерняКОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РАТНІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ" РАТНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ФАП с.Гірники,КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РАТНІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ" РАТНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ФАП с.С.-ГірницькіФізична особа підприємець Литвинець Катерина Василівна Магазин с.С-ГірницькіФізична особа підприємець Кобець Світлана Іванівна Кафе"Варенична"Фізична особа підприємець Бурчак Галина Лазарівна Продмаг с.ГірникиФізична особа Аврамук Богдан Олександрович Столярний цех с.СільцеФізична особа підприємець Баркова Лідія Федорівна Нежитлове приміщення ГірникиНАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНЯ-ДИТЯЧИЙ САДОК" С.ГІРНИКИ Дитячий садок КотельняНАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНЯ-ДИТЯЧИЙ САДОК" С.ГІРНИКИ Дитячий садочокНАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНЯ-ДИТЯЧИЙ САДОК" С.ГІРНИКИ КТП-63,НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНЯ-ДИТЯЧИЙ САДОК" С.ГІРНИКИ Корпус №2, НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНЯ-ДИТЯЧИЙ САДОК" С.ГІРНИКИ С/Ш Котельня1. 9:00-17:00м.Рожище (гуртожитки) в.Незалежності 43, 55, лазня в.Шевченка, приміщення Химчук В.О.,магазини «Катерина», ФО Хведчак, «Теплоцентр», «Добродій», «Стовпинські ковбаси», «Рибна лавка», «Ажур», «Дункан», «Лотос», «Автозапчастини», «Малюк»,«Акцент», «Люкс», «Міцні горішки», «Сита родина», ЦНАП, прокуратура, КП Кооператор», Рожищенська РСС, перукарня «Монро», стомат. кабінет «Усмішка», аптека Волиньфармпостач», БССЗ Київстар, ВФ Україна) м.Рожище, Незалежності, 33, 479:00-17:00Радіорелейна станція.с.ТопільноФОП Кухарук С.М. КіоскТзОВ "Агро-Прод" ковбасний цехТзОВ "Вудленд Україна" Виробничі приміщення МПП "Дельта" Магазин м.Рожище, вул.Суворова, Садова,Н.Ужвій,.Героїв УПА, Коперніка, Спортивна, Черняховського Калнишевського, Симоненка, Жуковського, І.Богуна, КвітневаГагаріна, Міцкевича, Багряного, П.Орлика,Сосюри,Світанкова,пров.Ватутіна,.Григоренка, Дмитрівська,Соборності,Затишна Берегового, Комарова, Тітова,Ювілейна, Котляревського, Космонавтів,с.Топільно, вул.Шевченка,3 ПЛ-0,4кВ ТП-159 9:00-17:00 с.Вічині, ФОП Кучинська Т.О.магазинФОП Яручик О.А. магазин, церква,ФАП с.Вічині, вул.Берегова, 17 Вересня, Центральна, Степова, Миру, Польова,4 ПЛ-0,4кВ КТП-185 9:00-17:00 с.ТихотинФОП Островський Е.Л. свинарникСВК «Стожари» бригада-1ФОП Максимчук О.В. пилорама5 ПЛ-0,4кВ ТП-101 9:00-17:00 ФОП Волощук А.Г. АвтостоянкаПП Терещук В.В. Гараж-мастерняП-ць Пахолюк І.В. стом.кабінетРП ЖКГ КНС-2 м.Рожище, вул.Мостова,7-11, 8Березня,13-206 ПЛ-0,4кВ КТП-190 9:00-17:00 с.Мар'янівка, вул.Прилісна,7 ПЛ-0,4кВ ТП-120 9:00-17:00 с. Романів, вул. Лісова8 ПЛ-0,4кВ ТП-442 9:00-17:00 с.Кроватка,ФОП Касіян С.М. магазин, шкільна котельня, с.Кроватка,вул.Молодіжна, Першотравнева, Партизанська, Шкільна , Пугачова.9 ПЛ-0,4кВ ТП-179 9:00-17:00 промбаза с.Переспа10 ПЛ-0,4кВ ТП-241 Л3 9:00-17:00 с. Ольганівка, вул. Лісова11 ТП-363 9:00-17:00 Відділ культури Рожищенської РДА центр молоді м.Рожище, Незалежності, 61,67, Шевченка,812 ПЛ-0,4кВ ТП-429 Л2 9:00-17:00 ФОП Сегеда Т.М. кіоск смт. Дубище, вул. Дібрівська, 20-42, 23-4513 ПЛ-0,4кВ ТП-94 Л1 9:00-17:00 Римо-Католицька церква костелПП Степанюк В.П. майстерняПЖКГ контора, котельня м.Рожище, вул.Гагаріна,17-291 ПЛ-10кВ Л-13-03 від ЛР-122 10:00 – 16:00 База відпочинку Форест Хаус,Нацбанку,Обєднана,Школа с Брунетівка вул Поліське2 КТП-20 10:00 – 17:00 с Сераховичі вул Перемоги Заводська Соборності Ветеранів Польова.3 ЗТП-179Л-1 10:00 – 14:00 смт Стара Вижівка вул Забілецька Володимирська4 ЗТП-197Л-9 14:00 – 16:00 Пріміщенні лікарні смт Стара Вижівка вул Шевченка1 ПЛ-0,4кВКТП-176 10:00-16:30 с.Дажва вул.Покрупівська, Ю.Панасюа, Барибанда2 ПЛ-0,4кВКТП-114 10:00-16:30 Пункт прийому молока, ФАП, Церква с.Відють3 ПЛ-0,4кВКТП-262 Л-2 10:00-16:30 Церква с.Овлочин