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У Ковелі нагородили матерів-героїнь. ФОТО

У Ковелі нагородили матерів-героїнь. ФОТО
Почесне звання «Мати-героїня» присвоїли трьом жителькам Ковельської територіальної громади. Серед них – дві ковельчанки Валентина Сухацька та Оксана Чабан, які народили по семеро дітей, мешканка села Доротище Ірина Борисюк - п’ятеро.

Удостоєні високих нагород багатодітні матері Світлана Власюк з с.Великий Порськ (Голобська ОТГ) та Людмила Шемейко – з с.Шкурат (Поворська ОТГ), - йдеться на сайті Ковельради.

Голова Волинської облдержадміністрації Юрій Погуляйко разом з Ковельським міським головою Ігорем Чайкою вручили посвідчення та нагрудні знаки славетним жінкам.

Звертаючись до матерів-героїнь, представники влади подякували їм за невтомну працю, турботу і мудрість, та зазначили, що вони заслуговують на шану й повагу і від своїх дітей, і від громад. Побажали їм міцного здоров’я, миру, добра та благополуччя.

У Ковелі нагородили матерів-героїнь. ФОТО
У Ковелі нагородили матерів-героїнь. ФОТО
У Ковелі нагородили матерів-героїнь. ФОТО
У Ковелі нагородили матерів-героїнь. ФОТО
У Ковелі нагородили матерів-героїнь. ФОТО

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Теги: нагороди, Ковель, матері-героїні
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