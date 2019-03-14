У Ковелі нагородили матерів-героїнь. ФОТО
Сьогодні, 13:03
Почесне звання «Мати-героїня» присвоїли трьом жителькам Ковельської територіальної громади. Серед них – дві ковельчанки Валентина Сухацька та Оксана Чабан, які народили по семеро дітей, мешканка села Доротище Ірина Борисюк - п’ятеро.
Удостоєні високих нагород багатодітні матері Світлана Власюк з с.Великий Порськ (Голобська ОТГ) та Людмила Шемейко – з с.Шкурат (Поворська ОТГ), - йдеться на сайті Ковельради.
Голова Волинської облдержадміністрації Юрій Погуляйко разом з Ковельським міським головою Ігорем Чайкою вручили посвідчення та нагрудні знаки славетним жінкам.
Звертаючись до матерів-героїнь, представники влади подякували їм за невтомну працю, турботу і мудрість, та зазначили, що вони заслуговують на шану й повагу і від своїх дітей, і від громад. Побажали їм міцного здоров’я, миру, добра та благополуччя.
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Удостоєні високих нагород багатодітні матері Світлана Власюк з с.Великий Порськ (Голобська ОТГ) та Людмила Шемейко – з с.Шкурат (Поворська ОТГ), - йдеться на сайті Ковельради.
Голова Волинської облдержадміністрації Юрій Погуляйко разом з Ковельським міським головою Ігорем Чайкою вручили посвідчення та нагрудні знаки славетним жінкам.
Звертаючись до матерів-героїнь, представники влади подякували їм за невтомну працю, турботу і мудрість, та зазначили, що вони заслуговують на шану й повагу і від своїх дітей, і від громад. Побажали їм міцного здоров’я, миру, добра та благополуччя.
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