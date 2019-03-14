У Ковелі нагородили матерів-героїнь. ФОТО

Почесне звання «Мати-героїня» присвоїли трьом жителькам Ковельської територіальної громади. Серед них – дві ковельчанкита, які народили по семеро дітей, мешканка села Доротище- п’ятеро.Удостоєні високих нагород багатодітні матеріз с.Великий Порськ (Голобська ОТГ) та– з с.Шкурат (Поворська ОТГ), - йдеться на сайті Ковельради.Голова Волинської облдержадміністраціїразом з Ковельським міським головоювручили посвідчення та нагрудні знаки славетним жінкам.Звертаючись до матерів-героїнь, представники влади подякували їм за невтомну працю, турботу і мудрість, та зазначили, що вони заслуговують на шану й повагу і від своїх дітей, і від громад. Побажали їм міцного здоров’я, миру, добра та благополуччя.