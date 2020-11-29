Завтра, 17 лютого, у західних областях України знову очікують сніг





Про це Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.



За її словами, у середу атмосферний фронт північної циклонічності Yukon принесе в Україну сніг до західних областей, вдень опади можуть дійти до Житомирщини, Вінниччини та Київщини. (1 карта)



Натомість решта території України 17 лютого належатиме антициклону Helida, тому буде без істотних опадів. (2 карта)



Вітер переважатиме південно-західний, невеликий або помірний.



Температура повітря вночі -12-18 градусів, місцями -20-25 градусів, вдень -7-14 градусів, у південній частині, на південному сході та на Заході України вдень буде тепліше -1-5 градусів.



«Нагадую, що температура повітря, особливо нічна, дуже залежить від хмарності чи прояснень. Прояснення сприяють додатковому вихолодженню, а хмарність, навпаки, прикриває приземний шар від сильніших морозів.



Лютий розкручується, до весни ніби ще далеко, проте подекуди істотна різниця між нічною та денною температурою повітря натякає про наближення свіжих синоптичних подій та перебудови повітряних мас на новий сезон», - йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У середу, 17 лютого, жителям західних областей слід очікувати сніг.Про це розповіла синоптикна своїй сторінці у фейсбуці.За її словами, у середу атмосферний фронт північної циклонічності Yukon принесе в Україну сніг до західних областей, вдень опади можуть дійти до Житомирщини, Вінниччини та Київщини. (1 карта)Натомість решта території України 17 лютого належатиме антициклону Helida, тому буде без істотних опадів. (2 карта)Вітер переважатиме південно-західний, невеликий або помірний.Температура повітря вночі -12-18 градусів, місцями -20-25 градусів, вдень -7-14 градусів, у південній частині, на південному сході та на Заході України вдень буде тепліше -1-5 градусів.«Нагадую, що температура повітря, особливо нічна, дуже залежить від хмарності чи прояснень. Прояснення сприяють додатковому вихолодженню, а хмарність, навпаки, прикриває приземний шар від сильніших морозів.Лютий розкручується, до весни ніби ще далеко, проте подекуди істотна різниця між нічною та денною температурою повітря натякає про наближення свіжих синоптичних подій та перебудови повітряних мас на новий сезон», - йдеться у дописі.

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