На Волині рятувальники витягли фуру із замету. ФОТО
Сьогодні, 14:45
Волинські рятувальники відбуксирували вантажний автомобіль зі снігового замету.
Так, 16 лютого близько 10:55 до служби "101" надійшло повідомлення про те, що на вулиці Зеленій в селищі Дубище у сніговий замет потрапив великогабаритний вантажний автомобіль, - пише У ДСНС у Волинській області.
До місця виклику прибули працівники 3-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Рожище. Вони відбуксирували автомобіль на проїжджу ділянку дороги.
Нагадаємо, що за минулу добу на Волині зі снігових заметів рятувальники звільнили «швидку», 2 автобуси, 3 легковики та 8 вантажівок.
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Так, 16 лютого близько 10:55 до служби "101" надійшло повідомлення про те, що на вулиці Зеленій в селищі Дубище у сніговий замет потрапив великогабаритний вантажний автомобіль, - пише У ДСНС у Волинській області.
До місця виклику прибули працівники 3-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Рожище. Вони відбуксирували автомобіль на проїжджу ділянку дороги.
Нагадаємо, що за минулу добу на Волині зі снігових заметів рятувальники звільнили «швидку», 2 автобуси, 3 легковики та 8 вантажівок.
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