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На Волині рятувальники витягли фуру із замету. ФОТО

На Волині рятувальники витягли фуру із замету. ФОТО
Волинські рятувальники відбуксирували вантажний автомобіль зі снігового замету.

Так, 16 лютого близько 10:55 до служби "101" надійшло повідомлення про те, що на вулиці Зеленій в селищі Дубище у сніговий замет потрапив великогабаритний вантажний автомобіль, - пише У ДСНС у Волинській області.

До місця виклику прибули працівники 3-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Рожище. Вони відбуксирували автомобіль на проїжджу ділянку дороги.

Нагадаємо, що за минулу добу на Волині зі снігових заметів рятувальники звільнили «швидку», 2 автобуси, 3 легковики та 8 вантажівок.

На Волині рятувальники витягли фуру із замету. ФОТО
На Волині рятувальники витягли фуру із замету. ФОТО
На Волині рятувальники витягли фуру із замету. ФОТО
На Волині рятувальники витягли фуру із замету. ФОТО

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Теги: вантажівка, замет, фура
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