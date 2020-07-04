На Волині рятувальники витягли фуру із замету. ФОТО





Так, 16 лютого близько 10:55 до служби "101" надійшло повідомлення про те, що на вулиці Зеленій в селищі Дубище у сніговий замет потрапив великогабаритний вантажний автомобіль, - пише У ДСНС у Волинській області.



До місця виклику прибули працівники 3-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Рожище. Вони відбуксирували автомобіль на проїжджу ділянку дороги.



Нагадаємо, що за минулу добу на Волині зі снігових заметів рятувальники





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