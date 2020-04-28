В Україні ввели нові штрафи для водіїв і пішоходів: подробиці





Зокрема збільшаться штрафи за водіння у нетверезому стані та за перевищення швидкості. За законопроєкт №2695 проголосували 325 депутатів, - пише



Згідно зі змінами до Кодексу про адмінпорушення, до 510 грн планують збільшити штраф за:



- відсутність шолома у мотоцикліста;

- непристебнуті ремені безпеки;

- водіння автівкою, яка не зареєстрована чи не перереєстрована в Україні в установленому порядку;

- за водіння автівки без номерного знаку чи неправильний номерний знак;

- неосвітлений номерний знак;

- порушення правил переїзду перехресть, зупинок, обгону, проїзд на заборонний сигнал світлофора.



За ненадання переваги «швидким» та інших аварійно-рятувальним службам можуть оштрафувати на 680 грн.



За перевищення швидкості від 20 до 50 км/год можуть штрафувати на 340 грн, а за перевищення швидкості на понад 50 км/год доведеться заплатити 1700 грн. За створення аварійної ситуації теж штрафуватимуть на 3400 грн.



Якщо водій покине місце аварії, йому теж загрожуватиме 3400 грн штрафу, а також позбавлення права керувати автівкою на 6 місяців. За пошкодження інших транспортних засобів чи дороги доведеться сплатити 1190 грн.



За водіння без прав штрафуватимуть на 425 грн, якщо ж прав взагалі немає — штраф буде 3400 грн. Якщо водія, якого позбавили прав, спіймають на кермуванні, то можуть оштрафувати на 20 400 грн із позбавленням права керувати транспортними засобами на 1-5 років.



За водіння у нетверезому стані штраф буде 17 000 грн із позбавленням водійських прав на рік. За повторне порушення упродовж року штраф буде 34 000 грн із позбавлення водійських прав на три роки.



Якщо водія втретє за рік спіймають на нетверезому керуванні, йому загрожуватиме 51 000 грн штрафу з позбавленням права на водіння на 10 років із конфіскацією транспортного засобу.



За відмову від проходження огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння можуть оштрафувати на 40 800 грн.



Пішоходів та велосипедистів можуть оштрафувати на 255 грн за перехід дороги у невстановленому місці.



Також вносять зміни до Кримінального кодексу. Так, за керування автівкою в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, що призвело до тілесних ушкоджень середньої тяжкості, можливе позбавлення волі до трьох років із позбавленням права на водіння від трьох до п'яти років. За тяжкі тілесні ушкодження через нетверезе керування загрожуватиме позбавлення волі від трьох до восьми років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Верховна Рада ухвалила збільшення штрафів за порушення правил дорожнього руху для пішоходів та водіїв.Зокрема збільшаться штрафи за водіння у нетверезому стані та за перевищення швидкості. За законопроєкт №2695 проголосували 325 депутатів, - пише Громадське.

Згідно зі змінами до Кодексу про адмінпорушення, до 510 грн планують збільшити штраф за:- відсутність шолома у мотоцикліста;- непристебнуті ремені безпеки;- водіння автівкою, яка не зареєстрована чи не перереєстрована в Україні в установленому порядку;- за водіння автівки без номерного знаку чи неправильний номерний знак;- неосвітлений номерний знак;- порушення правил переїзду перехресть, зупинок, обгону, проїзд на заборонний сигнал світлофора.За ненадання переваги «швидким» та інших аварійно-рятувальним службам можуть оштрафувати на 680 грн.За перевищення швидкості від 20 до 50 км/год можуть штрафувати на 340 грн, а за перевищення швидкості на понад 50 км/год доведеться заплатити 1700 грн. За створення аварійної ситуації теж штрафуватимуть на 3400 грн.Якщо водій покине місце аварії, йому теж загрожуватиме 3400 грн штрафу, а також позбавлення права керувати автівкою на 6 місяців. За пошкодження інших транспортних засобів чи дороги доведеться сплатити 1190 грн.За водіння без прав штрафуватимуть на 425 грн, якщо ж прав взагалі немає — штраф буде 3400 грн. Якщо водія, якого позбавили прав, спіймають на кермуванні, то можуть оштрафувати на 20 400 грн із позбавленням права керувати транспортними засобами на 1-5 років.За водіння у нетверезому стані штраф буде 17 000 грн із позбавленням водійських прав на рік. За повторне порушення упродовж року штраф буде 34 000 грн із позбавлення водійських прав на три роки.Якщо водія втретє за рік спіймають на нетверезому керуванні, йому загрожуватиме 51 000 грн штрафу з позбавленням права на водіння на 10 років із конфіскацією транспортного засобу.За відмову від проходження огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння можуть оштрафувати на 40 800 грн.Пішоходів та велосипедистів можуть оштрафувати на 255 грн за перехід дороги у невстановленому місці.Також вносять зміни до Кримінального кодексу. Так, за керування автівкою в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, що призвело до тілесних ушкоджень середньої тяжкості, можливе позбавлення волі до трьох років із позбавленням права на водіння від трьох до п'яти років. За тяжкі тілесні ушкодження через нетверезе керування загрожуватиме позбавлення волі від трьох до восьми років.

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