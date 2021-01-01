На Ковельщині невдовзі відкриють 2 нові амбулаторії. ФОТО
Сьогодні, 15:45
Скоро здадуть в експлуатацію дві амбулаторії загальної практики сімейної медицини, що у Ковелі на вул. Відродження та у селі Тойкут.
Про це йдеться офіційній сторінці Ковельського МТМО.
Перших пацієнтів амбулаторії мають прийняти уже в березні. Приміщення готові до роботи, забезпечені відповідним обладнанням та медичним персоналом.
Амбулаторія у с. Тойкут обслуговуватиме сім сіл: Доротище, Гішин, Тойкут, Воля, Заріччя, Лапні, Любче. Це орієнтовно дві тисячі пацієнтів.
Міська амбулаторія №3 розрахована на 10-12 тисяч мешканців мікрорайону. Тут працюватиме два сімейних лікаря та два педіатри.
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Про це йдеться офіційній сторінці Ковельського МТМО.
Перших пацієнтів амбулаторії мають прийняти уже в березні. Приміщення готові до роботи, забезпечені відповідним обладнанням та медичним персоналом.
Амбулаторія у с. Тойкут обслуговуватиме сім сіл: Доротище, Гішин, Тойкут, Воля, Заріччя, Лапні, Любче. Це орієнтовно дві тисячі пацієнтів.
Міська амбулаторія №3 розрахована на 10-12 тисяч мешканців мікрорайону. Тут працюватиме два сімейних лікаря та два педіатри.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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