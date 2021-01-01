На Ковельщині невдовзі відкриють 2 нові амбулаторії. ФОТО

Скоро здадуть в експлуатацію дві амбулаторії загальної практики сімейної медицини, що у Ковелі на вул. Відродження та у селі Тойкут.Про це йдеться офіційній сторінці Ковельського МТМО.Перших пацієнтів амбулаторії мають прийняти уже в березні. Приміщення готові до роботи, забезпечені відповідним обладнанням та медичним персоналом.Амбулаторія у с. Тойкут обслуговуватиме сім сіл: Доротище, Гішин, Тойкут, Воля, Заріччя, Лапні, Любче. Це орієнтовно дві тисячі пацієнтів.Міська амбулаторія №3 розрахована на 10-12 тисяч мешканців мікрорайону. Тут працюватиме два сімейних лікаря та два педіатри.