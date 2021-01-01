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Судили волинянина, який під час сварки вивихнув матері руку

Судили волинянина, який під час сварки вивихнув матері руку
Камінь-Каширський районний суд призначив 48-річному жителю села Великий Обзир покарання у виді 2-х років обмеження волі за побиття матері.

Волинянина обвинувачували у тому, що 7 лютого 2019 року, будучи нетверезим, під час конфлікту з матір'ю він вивихнув їй руку, - інформує прокуратура Волині.

Винуватості своєї у вчиненому чоловік не визнавав, однак її було доведено зібраними доказами, і тепер він відбуватиме призначене судом покарання.



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Теги: бійка, вивих, рука
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