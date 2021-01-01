На Волині Volkswagen в’їхав у маршрутку





Про це



Як інформують очевидці, біля повороту на Космівку автомобіль Volkswagen в’їхав у маршрутку, яка зупинилася обабіч дороги.



Про потерпілих наразі інформації немає. Легкових отримав механічні пошкодження.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На трасі Нововолинськ-Іваничі 16-го лютого трапилася дорожньо-транспортна пригода.Про це Бугу повідомили свідки аварії.Як інформують очевидці, біля повороту на Космівку автомобіль Volkswagen в’їхав у маршрутку, яка зупинилася обабіч дороги.Про потерпілих наразі інформації немає. Легкових отримав механічні пошкодження.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію