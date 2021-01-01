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На Волині Volkswagen в’їхав у маршрутку

На Волині Volkswagen в’їхав у маршрутку
На трасі Нововолинськ-Іваничі 16-го лютого трапилася дорожньо-транспортна пригода.

Про це Бугу повідомили свідки аварії.

Як інформують очевидці, біля повороту на Космівку автомобіль Volkswagen в’їхав у маршрутку, яка зупинилася обабіч дороги.

Про потерпілих наразі інформації немає. Легкових отримав механічні пошкодження.


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Теги: Нововолинськ, аварія, легковик
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