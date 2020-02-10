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Волинянин, який зберігав удома канабіс, втрапив у тюрму на понад 4 роки

Волинянин, який зберігав удома канабіс, втрапив у тюрму на понад 4 роки
Жителя села Рокита судили за придбання і зберігання наркотичних засобів.

Чоловіка визнано винним у тому, що у вересні 2019 року він придбав рослини канабісу, висушив їх та зберігав удома майже 100 г наркоречовини, яку в нього згодом вилучили працівники поліції, - інформує пресслужба обласної прокуратури.

Вироком Старовижівського районного суду волинянину призначили покарання у виді чотирьох років та шести місяців позбавлення волі.


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Теги: суд, наркотики, волинянин
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