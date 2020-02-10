Волинянин, який зберігав удома канабіс, втрапив у тюрму на понад 4 роки





Чоловіка визнано винним у тому, що у вересні 2019 року він придбав рослини канабісу, висушив їх та зберігав удома майже 100 г наркоречовини, яку в нього згодом вилучили працівники поліції, - інформує пресслужба обласної прокуратури.



Вироком Старовижівського районного суду волинянину призначили покарання у виді чотирьох років та шести місяців позбавлення волі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жителя села Рокита судили за придбання і зберігання наркотичних засобів.Чоловіка визнано винним у тому, що у вересні 2019 року він придбав рослини канабісу, висушив їх та зберігав удома майже 100 г наркоречовини, яку в нього згодом вилучили працівники поліції, - інформує пресслужба обласної прокуратури.Вироком Старовижівського районного суду волинянину призначили покарання у виді чотирьох років та шести місяців позбавлення волі.

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