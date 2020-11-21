Неподалік Луцька нацгвардійці проводитимуть навчальні стрільби: волинян просять бути обережними





Про це йдеться на сайті Боратинської сільської ради.



Інформують, що військова частина 1141 Національної гвардії України проводитиме навчальні стрільби зі зброї. Навчання відбуватимуться на військовому стрільбищі поблизу села Городище.



"Закликаємо мешканців громади бути максимально обачними та дотримуватися усіх правил особистої безпеки", - йдеться у повідомлені.

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