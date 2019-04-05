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Для клієнтів «Інвестора» створили закритий «Клуб добрих сусідів»: що пропонують*

Для клієнтів «Інвестора» створили закритий «Клуб добрих сусідів»: що пропонують*
Ціни “як для своїх” і постійні бонуси від партнерів - пропозиції, які Будівельна компанія “Інвестор” об’єднала у програму лояльності для своїх клієнтів.

Ділитися інформацією про усі ці можливості будуть у закритому телеграм-каналі “Клуб добрих сусідів”, йдеться на сайті компанії.

“Клієнтів стає дедалі більше і виникла ідея створити таку систему комунікації, яка допомогла б швидко та ефективно надавати їм усю важливу інформацію. Це не тільки новини про будівництво житлових комплексів, де вони купили нерухомість, а й багато спеціальних пропозицій та бонусів, які доступні тільки клієнтам “Інвестора”. Ми вирішили зібрати наших діючих клієнтів у закритий телеграм-канал, де будемо розповідати про цікаві речі, які їм пропонуємо”, - розповідає керівниця відділу продажів та маркетингу компанії Ірина Новосад.

ЩО ОТРИМАЮТЬ В “КЛУБІ ДОБРИХ СУСІДІВ”?

1. Інформацію про бонуси та знижки від компаній-партнерів. Таких партнерських програм є багато і плануються нові, тому за допомогою телеграм-каналу “Інвестор” зможе оперативно повідомляти про це всіх мешканців. Наприклад, наразі “Інвестор” співпрацює із:
- магазином “Фокстрот”, який дає хороші знижки для мешканців,
- гіпермаркетом “Нова лінія”, який забезпечує безплатну доставку до - ЖК “Супернова”,
- виробником меблів “МакКо”,
- компанією “Ajax”, яка є лідером на ринку безпровідних охоронних систем,
- студією кухонь “Markson”, які дають 5% знижки усім клієнтам “Інвестора” та ін.

2. Фото- та відеозвіти з будівництва житлових комплексів. Серед клієнтів є немало людей, які мешкають за кордоном і їм важливо бачити, як просуваються роботи на будівельному майданчику.

3. Спеціальні ціни на нові покупки. Серед клієнтів “Інвестора” є багато тих, хто приходить за нерухомістю вдруге, а то і втретє. Для них компанія пропонуватиме спеціальні ціни - “як для своїх”.

“Ми дуже цінуємо таких клієнтів, адже це люди, які вже знають нашу якість будівництва та мали змогу відчути комфорт проживання в наших житлових комплексах. Відповідно, роблять повторний вибір на підставі тривалої співпраці з нами. Нам це особливо приємно і тому хочемо запропонувати їм кращі умови при повторній покупці нашої нерухомості, або ж якщо купувати будуть близькі родичі”, - розповіла Ірина Новосад.

4. Додатковий бонус у вигляді стікерів із працівниками “Інвестора” та інший тематичний розважальний контент. “Інвестор” обіцяє наповнювати телеграм-канал не тільки цінними пропозиціями, а й цікавою інформацією.



Стікери можна додати, перейшовши за посиланнями:
ТЕЛЕГРАМ: із працівниками та корпоративними героями “Інвестора”;
ВАЙБЕР: із працівниками та корпоративними героями “Інвестора”.

ЯК ПРИЄДНАТИСЯ ДО “КЛУБУ ДОБРИХ СУСІДІВ”?

Перша і обов’язкова умова - купити квартиру чи іншу нерухомість Будівельної компанії “Інвестор”.

Якщо ви вже діючий клієнт “Інвестора”, напишіть у телеграм своєму менеджеру із продажів.

Телефон: 096 030 20 10

Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)

м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)

Сайт: investor.lutsk.ua

Facebook: investorlutsk

Інстаграм: bud.investor

Youtube: Інвестор

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Теги: Інвестор, пропозиції, клієнти
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