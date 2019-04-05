Для клієнтів «Інвестора» створили закритий «Клуб добрих сусідів»: що пропонують*





Ділитися інформацією про усі ці можливості будуть у закритому телеграм-каналі “Клуб добрих сусідів”,



“Клієнтів стає дедалі більше і виникла ідея створити таку систему комунікації, яка допомогла б швидко та ефективно надавати їм усю важливу інформацію. Це не тільки новини про будівництво житлових комплексів, де вони купили нерухомість, а й багато спеціальних пропозицій та бонусів, які доступні тільки клієнтам “Інвестора”. Ми вирішили зібрати наших діючих клієнтів у закритий телеграм-канал, де будемо розповідати про цікаві речі, які їм пропонуємо”, - розповідає керівниця відділу продажів та маркетингу компанії Ірина Новосад.



ЩО ОТРИМАЮТЬ В “КЛУБІ ДОБРИХ СУСІДІВ”?



1. Інформацію про бонуси та знижки від компаній-партнерів. Таких партнерських програм є багато і плануються нові, тому за допомогою телеграм-каналу “Інвестор” зможе оперативно повідомляти про це всіх мешканців. Наприклад, наразі “Інвестор” співпрацює із:

- магазином “Фокстрот”, який дає хороші знижки для мешканців,

- гіпермаркетом “Нова лінія”, який забезпечує безплатну доставку до - ЖК “Супернова”,

- виробником меблів “МакКо”,

- компанією “Ajax”, яка є лідером на ринку безпровідних охоронних систем,

- студією кухонь “Markson”, які дають 5% знижки усім клієнтам “Інвестора” та ін.



2. Фото- та відеозвіти з будівництва житлових комплексів. Серед клієнтів є немало людей, які мешкають за кордоном і їм важливо бачити, як просуваються роботи на будівельному майданчику.



3. Спеціальні ціни на нові покупки. Серед клієнтів “Інвестора” є багато тих, хто приходить за нерухомістю вдруге, а то і втретє. Для них компанія пропонуватиме спеціальні ціни - “як для своїх”.



“Ми дуже цінуємо таких клієнтів, адже це люди, які вже знають нашу якість будівництва та мали змогу відчути комфорт проживання в наших житлових комплексах. Відповідно, роблять повторний вибір на підставі тривалої співпраці з нами. Нам це особливо приємно і тому хочемо запропонувати їм кращі умови при повторній покупці нашої нерухомості, або ж якщо купувати будуть близькі родичі”, - розповіла Ірина Новосад.



4. Додатковий бонус у вигляді стікерів із працівниками “Інвестора” та інший тематичний розважальний контент. “Інвестор” обіцяє наповнювати телеграм-канал не тільки цінними пропозиціями, а й цікавою інформацією.







Стікери можна додати, перейшовши за посиланнями:

ТЕЛЕГРАМ: із працівниками та корпоративними героями “Інвестора”;

ВАЙБЕР: із працівниками та корпоративними героями “Інвестора”.



ЯК ПРИЄДНАТИСЯ ДО “КЛУБУ ДОБРИХ СУСІДІВ”?



Перша і обов’язкова умова - купити квартиру чи іншу нерухомість Будівельної компанії “Інвестор”.



Якщо ви вже діючий клієнт “Інвестора”, напишіть у телеграм своєму менеджеру із продажів.



Телефон: 096 030 20 10



Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)



м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)



Сайт: investor.lutsk.ua



Facebook: investorlutsk



Інстаграм: bud.investor



Youtube: Інвестор



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