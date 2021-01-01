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«Інвестор» долучився до допомоги луцькому дитячому центру реабілітації. ФОТО*

«Інвестор» долучився до допомоги луцькому дитячому центру реабілітації. ФОТО*
На прохання колективу луцького Центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю “Пролісок” Будівельна компанія “Інвестор” придбала спеціальне покриття для підлоги.

Про це йдеться на сайті компанії.

“У нас є діти з порушеннями опорно-рухового апарату і їм обов’язково потрібно час від часу змінювати позицію тіла. Тому під час занять вони не тільки сидять за столами, а й на підлозі. За вимогами Міністерства охорони здоров’я, ми не можемо стелити килими з ворсом, а таке покриття, як привіз “Інвестор” - дуже зручне. У нього гарна термоізоляція, воно не ковзає по підлозі і достатньо м’яке”, - розповіла керівниця закладу Людмила Казмірук.
«Інвестор» долучився до допомоги луцькому дитячому центру реабілітації. ФОТО*

Товщина матів - 2 см, завдяки спеціальним краям вони легко збираються у суцільний килим довільного розміру. Також важливо, що це покриття не вбирає вологу і пил, легко чиститься, а також його можна обробляти дезінфікуючими засобами.

У кількох кабінетах Центру уже є таке покриття, тепер заклад облаштує іще кілька куточків для занять на підлозі.

Довідково. Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю “Пролісок” працює у Луцьку із 2002 року. Тут надають реабілітаційні послуги дітям від народження до 18 років. Наразі Центр обслуговує близько 100 вихованців щодня. На час карантину працюють в режимі амбулаторного перебування - до 2 годин на день. У стаціонарному режимі дітей обслуговували з проживанням, мали вихованців з різних областей України.


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Теги: Інвестор, допомога, луцький центр
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