Куди вивозять сніг із доріг та вулиць Луцька. ВІДЕО









Розчищення вулиць від снігу ще триває



Зі слів керівника департаменту ЖКГ Миколи Осіюка, всі основні проїжджі частини почистили, лише мають декілька заявок у приватних секторах.



"Основне навантаження робимо на розчищення територій, приєднаних територіальних громадах. Працює техніка у селах Іванчиці-Озденіж, Одеради-Городок, Забороль, Прилуцьке", – сказав Микола Осіюк.

В останні кілька днів Луцьк прибирають 4 десятки спецмашин. В негоду залучали орендовану техніку.



Комунальники розпочинають роботу в місті о 22 годині, а завершують о 6 ранку, каже Микола Осіюк. Головний комунальник міста додав: у нічну пору комунальники намагаються максимально вивезти сніг із зупинок громадського транспорту та пішохідних переходів.



Про повінь поки не йдеться



Упродовж чотирьох останніх морозних днів вода в річці Стир піднялася на 1 метр 20 сантиметрів, – розповів заступник начальника відділу екології Луцької міськради Олег Галета. З його слів, рівень води зростатиме й надалі, але про повінь поки не йдеться.



"В нас я не знаю, як повінь, але сторону Рованців, Старе місто попідтоплює зазвичай", - каже еколог. Вода прибуде - це добре, бо риба підніметься знизу", – певнить еколог.



У відділі екології Луцькради кажуть: сніг на Набережну відвозять щороку.



"Сніг складають на ґрунт. І ця вода вже має змогу просочитися через ґрунт і профільтруватися. Як на мене, це, навпаки, краще", - розповів Олег Галета.



Нагадаємо, на роботу з прибирання вулиць Луцька в негоду у міському бюджеті передбачили 3,5 мільйона гривень на рік, розповів міський голова Ігор Поліщук. Скільки коштуватиме оренда додаткової техніки, зі слів посадовця, поки невідомо. Усі витрати на подолання наслідків стихії в Луцькраді робитимуть після завершення негоди.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сніг із доріг та вулиць Луцька комунальники вивозять на вулицю Набережну поблизу річки Стир. За тиждень із міських вулиць комунальники вивезли 9 тисяч кубічних метрів снігу. Суспільне побувало у місці, де опиняється увесь прибраний комунальниками сніг, та поспілкувалося з екологами, щоб дізнатися, як рясні снігопади вплинуть на життя містян.Зі слів керівника департаменту ЖКГ, всі основні проїжджі частини почистили, лише мають декілька заявок у приватних секторах."Основне навантаження робимо на розчищення територій, приєднаних територіальних громадах. Працює техніка у селах Іванчиці-Озденіж, Одеради-Городок, Забороль, Прилуцьке", – сказав Микола Осіюк.В останні кілька днів Луцьк прибирають 4 десятки спецмашин. В негоду залучали орендовану техніку.Комунальники розпочинають роботу в місті о 22 годині, а завершують о 6 ранку, каже Микола Осіюк. Головний комунальник міста додав: у нічну пору комунальники намагаються максимально вивезти сніг із зупинок громадського транспорту та пішохідних переходів.Упродовж чотирьох останніх морозних днів вода в річці Стир піднялася на 1 метр 20 сантиметрів, – розповів заступник начальника відділу екології Луцької міськрадиЗ його слів, рівень води зростатиме й надалі, але про повінь поки не йдеться."В нас я не знаю, як повінь, але сторону Рованців, Старе місто попідтоплює зазвичай", - каже еколог. Вода прибуде - це добре, бо риба підніметься знизу", – певнить еколог.У відділі екології Луцькради кажуть: сніг на Набережну відвозять щороку."Сніг складають на ґрунт. І ця вода вже має змогу просочитися через ґрунт і профільтруватися. Як на мене, це, навпаки, краще", - розповів Олег Галета.Нагадаємо, на роботу з прибирання вулиць Луцька в негоду у міському бюджеті передбачили 3,5 мільйона гривень на рік, розповів міський голова. Скільки коштуватиме оренда додаткової техніки, зі слів посадовця, поки невідомо. Усі витрати на подолання наслідків стихії в Луцькраді робитимуть після завершення негоди.

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