На Волині батьки розчистили територію дитсадка від снігу. ФОТО





Про це повідомляє



“Щиро дякуємо батькам наших вихованців за небайдужість, працьовитість та чуйність!



Завдяки їхнім зусиллям, діти мають можливість гратися на розчищених від снігу майданчиках, а транспорт – змогу доставити продукти”, – зазначила представники дитсадка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Батьки діток, які відвідують Нововолинський дитячий садок №8, власними силами прибрали територію закладу від снігу.Про це повідомляє БУГ “Щиро дякуємо батькам наших вихованців за небайдужість, працьовитість та чуйність!Завдяки їхнім зусиллям, діти мають можливість гратися на розчищених від снігу майданчиках, а транспорт – змогу доставити продукти”, – зазначила представники дитсадка.

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