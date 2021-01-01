вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині батьки розчистили територію дитсадка від снігу. ФОТО

На Волині батьки розчистили територію дитсадка від снігу. ФОТО
Батьки діток, які відвідують Нововолинський дитячий садок №8, власними силами прибрали територію закладу від снігу.

Про це повідомляє БУГ.

“Щиро дякуємо батькам наших вихованців за небайдужість, працьовитість та чуйність!

Завдяки їхнім зусиллям, діти мають можливість гратися на розчищених від снігу майданчиках, а транспорт – змогу доставити продукти”, – зазначила представники дитсадка.

На Волині батьки розчистили територію дитсадка від снігу. ФОТО
На Волині батьки розчистили територію дитсадка від снігу. ФОТО
На Волині батьки розчистили територію дитсадка від снігу. ФОТО
На Волині батьки розчистили територію дитсадка від снігу. ФОТО
На Волині батьки розчистили територію дитсадка від снігу. ФОТО
На Волині батьки розчистили територію дитсадка від снігу. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Нововолиньк, садочок, сніг, батьки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пересадка органів у Волинській обласній клінічній лікарні: коли це відбудеться і на якому етапі підготовка
У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині батьки розчистили територію дитсадка від снігу. ФОТО
Сьогодні, 02:10
На Миколаївщині тепловоз в'їхав у маршрутку
Сьогодні, 01:22
Луцькі водії бояться штрафу, тому пасажири годинами мерзнуть на зупинках. ВІДЕО
Сьогодні, 00:32
17 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Розщеплює сніг та лід за дві години: у волинському місті закупили нову протиожеледну суміш
16 лютий, 23:29
Схожі новини
Куди вивозять сніг із доріг та вулиць Луцька. ВІДЕО Куди вивозять сніг із доріг та вулиць Луцька. ВІДЕО
16 лютий, 19:14
Завтра, 17 лютого, у західних областях України знову очікують сніг Завтра, 17 лютого, у західних областях України знову очікують сніг
16 лютий, 13:55
На Волині зі снігових заметів рятувальники звільнили «швидку», 2 автобуси, 3 легковики та 8 вантажівок На Волині зі снігових заметів рятувальники звільнили «швидку», 2 автобуси, 3 легковики та 8 вантажівок
16 лютий, 09:52
За вихідні на Волині зі снігових заметів витягли 3 «швидкі», 13 фур і 10 легковиків За вихідні на Волині зі снігових заметів витягли 3 «швидкі», 13 фур і 10 легковиків
15 лютий, 10:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині батьки розчистили територію дитсадка від снігу. ФОТО
Сьогодні, 02:10
 0
На Миколаївщині тепловоз в'їхав у маршрутку
Сьогодні, 01:22
 0
Луцькі водії бояться штрафу, тому пасажири годинами мерзнуть на зупинках. ВІДЕО
Сьогодні, 00:32
 0
17 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Розщеплює сніг та лід за дві години: у волинському місті закупили нову протиожеледну суміш
16 лютий, 23:29
 0
Медіа
відео
1/8