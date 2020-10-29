Укрзалізниця запустить новий додаток для купівлі квитків





Про це інформують на



Новий додаток буде доступний на системах Android та iOS. Тому квитки на поїзд та супутні послуги можна буде зручно замовити через особистий телефон.



Крім того, за допомогою застосунку можна буде придбати проїзні документи для пільгових категорій пасажирів.



Директор з питань інформаційних технологій АТ Укрзалізниця Володимир Рєзнік пояснив, що таким чином прагнуть максимально діджиталізувати всі сервіси для клієнтів.



Також компанія планує замінити мобільні термінали контролю документів на звичайні смартфони, які у рази дешевші.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Укрзалізниця створює новий додаток для купівлі електронних квитків на поїзди. Він стане доступний для пасажирів уже в 2021 році.Про це інформують на сайті компанії Новий додаток буде доступний на системах Android та iOS. Тому квитки на поїзд та супутні послуги можна буде зручно замовити через особистий телефон.Крім того, за допомогою застосунку можна буде придбати проїзні документи для пільгових категорій пасажирів.Директор з питань інформаційних технологій АТ Укрзалізницяпояснив, що таким чином прагнуть максимально діджиталізувати всі сервіси для клієнтів.Також компанія планує замінити мобільні термінали контролю документів на звичайні смартфони, які у рази дешевші.

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