На Волині небайдужі зняли з електроопори кота, де він просидів добу і не міг самостійно злізти
Сьогодні, 22:22
16-го лютого у Нововолинську біля молокозаводу небайдужі зняли зі стовпа кота, який добу там сидів.
Про це в інстаграм БУГу повідомили очевидці.
Розповіли, що тварина добу не могла самостійно спуститися, ймовірно, вона вилізла на опору рятуючись від собак.
Тож небайдужим завдяки будівельній техніці, яка була поруч, і драбині вдалося зняти кота.
http://bug.org.ua/news/novovolynsk/u-novovolyns-ku-z-dopomohoiu-budivel-noi-tekhniky-vriatuvaly-z-elektroopory-kota-517275/
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Про це в інстаграм БУГу повідомили очевидці.
Розповіли, що тварина добу не могла самостійно спуститися, ймовірно, вона вилізла на опору рятуючись від собак.
Тож небайдужим завдяки будівельній техніці, яка була поруч, і драбині вдалося зняти кота.
http://bug.org.ua/news/novovolynsk/u-novovolyns-ku-z-dopomohoiu-budivel-noi-tekhniky-vriatuvaly-z-elektroopory-kota-517275/
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