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На Волині небайдужі зняли з електроопори кота, де він просидів добу і не міг самостійно злізти

На Волині небайдужі зняли з електроопори кота, де він просидів добу і не міг самостійно злізти
16-го лютого у Нововолинську біля молокозаводу небайдужі зняли зі стовпа кота, який добу там сидів.

Про це в інстаграм БУГу повідомили очевидці.

Розповіли, що тварина добу не могла самостійно спуститися, ймовірно, вона вилізла на опору рятуючись від собак.

Тож небайдужим завдяки будівельній техніці, яка була поруч, і драбині вдалося зняти кота.

http://bug.org.ua/news/novovolynsk/u-novovolyns-ku-z-dopomohoiu-budivel-noi-tekhniky-vriatuvaly-z-elektroopory-kota-517275/

На Волині небайдужі зняли з електроопори кота, де він просидів добу і не міг самостійно злізти

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Теги: кіт, електроопора, порятунок, Нововолинськ
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