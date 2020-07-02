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Карантин в Україні планують продовжити до травня

Карантин в Україні планують продовжити до травня
Кабінет Міністрів розгляне повернення до адаптивного карантину на найближчому засіданні уряду 17 лютого.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді, народний депутат Василь Мокан, повідомляє Укрінформ.

“Це рішення готується на найближче засідання уряду. Дискусії щодо нього тривають”, - сказав Мокан.

За його словами, планується продовження карантину і режиму надзвичайної ситуації ще на 2 місяці - до травня і при цьому введення зонального адаптивного карантину з 4 зонами. За замовчуванням, зазначив парламентарій, буде діяти режим "жовтої зони", а в разі погіршення ситуації з сигнальними показниками буде перехід у "помаранчеву зону" з відповідними рішеннями регіональних комісій. "Червона зона" буде вводитися в разі сильного навантаження на систему охорони здоров'я.

“Упевнений, що завтра більш детально буде сказано усе про адаптивний карантин. У будь-кому випадку про карантин вихідного дня не йдеться, йдеться про введення 4 зон”, - наголосив він.

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Теги: карантин, Кабмін, коронавірус
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