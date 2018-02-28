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В Україні замерз найбільший рівнинний водоспад: дивовижні фото

В Україні замерз найбільший рівнинний водоспад: дивовижні фото
В урочищі Червоне, що на Тернопільщині, мороз скував потік Джуринського водоспаду – найбільшого серед рівнинних водоспадів України.

Мальовничі світлини природного явища опублікував відомий тернопільський фотограф Володимир Тихович. Повідомляє канал24.

Джуринський водоспад, який ще називають Червоноградським, розташований на річці Джурин у Заліщицькому районі Тернопільської області. У висоту сягає 16 метрів.

Його вважають рукотворним, але існує декілька версій його утворення:

Одні кажуть, що водоспад створили будівничі Червоногородського замку-палацу ще кілька століть тому. Хтось – що це турки, які, щоб осушити річку, яка заважала їм взяти Червоногородський замок у 1672 році, змінили річище, підірвавши скелю, тому й утворився водоспад.


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Теги: водоспад, мороз, крига
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