В Україні замерз найбільший рівнинний водоспад: дивовижні фото





Мальовничі світлини природного явища опублікував відомий тернопільський фотограф Володимир Тихович. Повідомляє



Джуринський водоспад, який ще називають Червоноградським, розташований на річці Джурин у Заліщицькому районі Тернопільської області. У висоту сягає 16 метрів.



Його вважають рукотворним, але існує декілька версій його утворення:



Одні кажуть, що водоспад створили будівничі Червоногородського замку-палацу ще кілька століть тому. Хтось – що це турки, які, щоб осушити річку, яка заважала їм взяти Червоногородський замок у 1672 році, змінили річище, підірвавши скелю, тому й утворився водоспад.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В урочищі Червоне, що на Тернопільщині, мороз скував потік Джуринського водоспаду – найбільшого серед рівнинних водоспадів України.Мальовничі світлини природного явища опублікував відомий тернопільський фотограф. Повідомляє канал24 Джуринський водоспад, який ще називають Червоноградським, розташований на річці Джурин у Заліщицькому районі Тернопільської області. У висоту сягає 16 метрів.Його вважають рукотворним, але існує декілька версій його утворення:Одні кажуть, що водоспад створили будівничі Червоногородського замку-палацу ще кілька століть тому. Хтось – що це турки, які, щоб осушити річку, яка заважала їм взяти Червоногородський замок у 1672 році, змінили річище, підірвавши скелю, тому й утворився водоспад.

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