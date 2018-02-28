В Україні замерз найбільший рівнинний водоспад: дивовижні фото
Сьогодні, 05:21
В урочищі Червоне, що на Тернопільщині, мороз скував потік Джуринського водоспаду – найбільшого серед рівнинних водоспадів України.
Мальовничі світлини природного явища опублікував відомий тернопільський фотограф Володимир Тихович. Повідомляє канал24.
Джуринський водоспад, який ще називають Червоноградським, розташований на річці Джурин у Заліщицькому районі Тернопільської області. У висоту сягає 16 метрів.
Його вважають рукотворним, але існує декілька версій його утворення:
Одні кажуть, що водоспад створили будівничі Червоногородського замку-палацу ще кілька століть тому. Хтось – що це турки, які, щоб осушити річку, яка заважала їм взяти Червоногородський замок у 1672 році, змінили річище, підірвавши скелю, тому й утворився водоспад.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Мальовничі світлини природного явища опублікував відомий тернопільський фотограф Володимир Тихович. Повідомляє канал24.
Джуринський водоспад, який ще називають Червоноградським, розташований на річці Джурин у Заліщицькому районі Тернопільської області. У висоту сягає 16 метрів.
Його вважають рукотворним, але існує декілька версій його утворення:
Одні кажуть, що водоспад створили будівничі Червоногородського замку-палацу ще кілька століть тому. Хтось – що це турки, які, щоб осушити річку, яка заважала їм взяти Червоногородський замок у 1672 році, змінили річище, підірвавши скелю, тому й утворився водоспад.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
В Україні замерз найбільший рівнинний водоспад: дивовижні фото
Сьогодні, 05:21
На Волині судять двох лікарів-гінекологів
Сьогодні, 04:15
Євросоюз започатковує два проєкти з протидії фейкам в Україні
Сьогодні, 03:19
На Волині батьки розчистили територію дитсадка від снігу. ФОТО
Сьогодні, 02:10
На Миколаївщині тепловоз в'їхав у маршрутку
Сьогодні, 01:22