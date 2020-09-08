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Луцькі водії бояться штрафу, тому пасажири годинами мерзнуть на зупинках. ВІДЕО

Луцькі водії бояться штрафу, тому пасажири годинами мерзнуть на зупинках. ВІДЕО
Карантин проти людяності. Волиняни годинами мерзнуть на зупинках, бо водії бояться штрафів за зайвих пасажирів. Проявити милосердя у люті морози або ризикнути кревними 17-ма тисячами гривень – такий вибір перед кермувальниками громадського транспорту. У поліції кажуть: попри мороз, діятимуть по закону.

Журналістка 12 каналу Ольга Матвєєва шукала серед водіїв милосердних. Ми вийшли на зупинку у Боратині о 7:30. На вулиці в цей час 16 градусів морозу. На зупинці серед поля у Боратині – з десяток пасажирів, серед них – четверо школяриків 6-11 років. За 40 хвилин, не спиняючись, промчали три напівпорожні маршрутки.

Водії кажуть: людей шкода, але платити штраф не хочеться.

“Людей шкода, дітей – тим паче. В мене вже був суд. Мені присудили 34 тисячі штрафу. Я судді поясняв: дітки в школу, дорослі на роботу. Він мені пояснив – ви пожаліли діток? 34 тисячі, шкодуйте далі. Після того я не беру. Я не заробляю таких грошей, щоб платити 34 тисячі штрафу”, – пояснює водій 211 маршрутки Микола Ігнатюк.

Й у поліції нам повідомили: ніхто карантинних правил не скасовував.

“Патрульна поліція Волинської області діє в межах чинного законодавства. Є ряд нормативних документів, які регулюють суспільні відносини, які складаються у сфері перевезень та карантинних обмежень. І в разі встановлення такого факту працівниками поліції у відповідності до принципу законності, будуть складатися відповідні адміністративні матеріали”, – каже речниця патрульної поліції у Волинській області Валентина Мельник.


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Теги: водій, карантин, штраф, маршртука, мороз, поліція
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