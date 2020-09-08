Луцькі водії бояться штрафу, тому пасажири годинами мерзнуть на зупинках. ВІДЕО
Сьогодні, 00:32
Карантин проти людяності. Волиняни годинами мерзнуть на зупинках, бо водії бояться штрафів за зайвих пасажирів. Проявити милосердя у люті морози або ризикнути кревними 17-ма тисячами гривень – такий вибір перед кермувальниками громадського транспорту. У поліції кажуть: попри мороз, діятимуть по закону.
Журналістка 12 каналу Ольга Матвєєва шукала серед водіїв милосердних. Ми вийшли на зупинку у Боратині о 7:30. На вулиці в цей час 16 градусів морозу. На зупинці серед поля у Боратині – з десяток пасажирів, серед них – четверо школяриків 6-11 років. За 40 хвилин, не спиняючись, промчали три напівпорожні маршрутки.
Водії кажуть: людей шкода, але платити штраф не хочеться.
“Людей шкода, дітей – тим паче. В мене вже був суд. Мені присудили 34 тисячі штрафу. Я судді поясняв: дітки в школу, дорослі на роботу. Він мені пояснив – ви пожаліли діток? 34 тисячі, шкодуйте далі. Після того я не беру. Я не заробляю таких грошей, щоб платити 34 тисячі штрафу”, – пояснює водій 211 маршрутки Микола Ігнатюк.
Й у поліції нам повідомили: ніхто карантинних правил не скасовував.
“Патрульна поліція Волинської області діє в межах чинного законодавства. Є ряд нормативних документів, які регулюють суспільні відносини, які складаються у сфері перевезень та карантинних обмежень. І в разі встановлення такого факту працівниками поліції у відповідності до принципу законності, будуть складатися відповідні адміністративні матеріали”, – каже речниця патрульної поліції у Волинській області Валентина Мельник.
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Журналістка 12 каналу Ольга Матвєєва шукала серед водіїв милосердних. Ми вийшли на зупинку у Боратині о 7:30. На вулиці в цей час 16 градусів морозу. На зупинці серед поля у Боратині – з десяток пасажирів, серед них – четверо школяриків 6-11 років. За 40 хвилин, не спиняючись, промчали три напівпорожні маршрутки.
Водії кажуть: людей шкода, але платити штраф не хочеться.
“Людей шкода, дітей – тим паче. В мене вже був суд. Мені присудили 34 тисячі штрафу. Я судді поясняв: дітки в школу, дорослі на роботу. Він мені пояснив – ви пожаліли діток? 34 тисячі, шкодуйте далі. Після того я не беру. Я не заробляю таких грошей, щоб платити 34 тисячі штрафу”, – пояснює водій 211 маршрутки Микола Ігнатюк.
Й у поліції нам повідомили: ніхто карантинних правил не скасовував.
“Патрульна поліція Волинської області діє в межах чинного законодавства. Є ряд нормативних документів, які регулюють суспільні відносини, які складаються у сфері перевезень та карантинних обмежень. І в разі встановлення такого факту працівниками поліції у відповідності до принципу законності, будуть складатися відповідні адміністративні матеріали”, – каже речниця патрульної поліції у Волинській області Валентина Мельник.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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