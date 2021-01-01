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Курс валют у Луцьку на 17 лютого

Курс валют у Луцьку на 17 лютого
Курс долара у Луцьку: купівля – 27.82, а продаж – 27.94.

Євро при купівлі становить – 33.50, продажу – 33.75.

Курс російського рубля: купівля – 0.35, продаж – 0.38.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.48, продаж – 7.55.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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