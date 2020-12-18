У селищі на Волині пожежники рятували від вогню дерев'яну споруду і дві суміжні будівлі. ВІДЕО

У Локачах вогнеборці ліквідували пожежу в господарській споруді.Так, 17 лютого о 01:40 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в дерев’яній прибудові до хліва, що на вулиці Івана Франка, - інформує У ДСНС України у Волинській області.За 5 хвилин до місця виклику прибула чергова варта 15-ої державної пожежно-рятувальної частини смт Локачі. На момент прибуття вогонь поширився на дерев’яну стіну й сягнув покрівлі прибудови.О 02:05 пожежу локалізували, о 02:20 – ліквідували.Імовірно, до загорання призвело необережне поводження з вогнем господаря. Завдяки оперативним діям бійців ДСНС вдалося врятувати від знищення дерев’яний хлів та запобігти перекиданню вогню на суміжні будівлі.