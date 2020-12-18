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У селищі на Волині пожежники рятували від вогню дерев'яну споруду і дві суміжні будівлі. ВІДЕО

У селищі на Волині пожежники рятували від вогню дерев'яну споруду і дві суміжні будівлі. ВІДЕО
У Локачах вогнеборці ліквідували пожежу в господарській споруді.

Так, 17 лютого о 01:40 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в дерев’яній прибудові до хліва, що на вулиці Івана Франка, - інформує У ДСНС України у Волинській області.

За 5 хвилин до місця виклику прибула чергова варта 15-ої державної пожежно-рятувальної частини смт Локачі. На момент прибуття вогонь поширився на дерев’яну стіну й сягнув покрівлі прибудови.

О 02:05 пожежу локалізували, о 02:20 – ліквідували.

Імовірно, до загорання призвело необережне поводження з вогнем господаря. Завдяки оперативним діям бійців ДСНС вдалося врятувати від знищення дерев’яний хлів та запобігти перекиданню вогню на суміжні будівлі.


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Теги: Локачі, будівля, пожежа
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