У Луцькому районі чоловік із рушниці вистрелив у знайомого
Сьогодні, 09:56
У селі Новокотів Луцького району під час розпиття спиртного 58-річний місцевий житель встрелив із мисливської рушниці у знайомого – 42-річного жителя села Звірів.
На місце виїхала слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції, - інформує Сектор комунікації поліції Волинської області.
Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Рушницю вилучили. Постраждалого госпіталізували.
Санкція ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі. Слідство триває.
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На місце виїхала слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції, - інформує Сектор комунікації поліції Волинської області.
Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Рушницю вилучили. Постраждалого госпіталізували.
Санкція ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі. Слідство триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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