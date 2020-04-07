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У Луцькому районі чоловік із рушниці вистрелив у знайомого

У Луцькому районі чоловік із рушниці вистрелив у знайомого
У селі Новокотів Луцького району під час розпиття спиртного 58-річний місцевий житель встрелив із мисливської рушниці у знайомого – 42-річного жителя села Звірів.

На місце виїхала слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції, - інформує Сектор комунікації поліції Волинської області.

Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Рушницю вилучили. Постраждалого госпіталізували.

Санкція ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі. Слідство триває.


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Теги: стрілянина, зброя
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