У Луцькому районі чоловік із рушниці вистрелив у знайомого





На місце виїхала слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції, - інформує Сектор комунікації поліції Волинської області.



Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Рушницю вилучили. Постраждалого госпіталізували.



Санкція ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі. Слідство триває.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Новокотів Луцького району під час розпиття спиртного 58-річний місцевий житель встрелив із мисливської рушниці у знайомого – 42-річного жителя села Звірів.На місце виїхала слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції, - інформує Сектор комунікації поліції Волинської області.Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Рушницю вилучили. Постраждалого госпіталізували.Санкція ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі. Слідство триває.

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