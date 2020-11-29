Одна смерть та 117 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу





Про це



Інформують, що за весь час пандемії в області зареєстрували 38 359 випадків COVID-19. Одужало 35 642 особи. 612 випадків хвороби завершився летально.



Розподіл випадків:



місто Луцьк – 26,

Луцький район – 16,

Горохівський район – 5,

Ківерцівський район – 32,

Рожищенський район – 1,

місто Нововолинськ – 8,

Володимир-Волинський район – 13,

Іваничівський район – 5,

Шацький район – 7,

Любешівський район – 4.



В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 обстежили 152 848 осіб. За минулу добу – 715 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За останню добу на Волині зареєстрували 117 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Одужало за добу – 123 особи, летальних випадків – 1.Про це повідомляє Волинська ОДА.Інформують, що за весь час пандемії в області зареєстрували 38 359 випадків COVID-19. Одужало 35 642 особи. 612 випадків хвороби завершився летально.Розподіл випадків:місто Луцьк – 26,Луцький район – 16,Горохівський район – 5,Ківерцівський район – 32,Рожищенський район – 1,місто Нововолинськ – 8,Володимир-Волинський район – 13,Іваничівський район – 5,Шацький район – 7,Любешівський район – 4.В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 обстежили 152 848 осіб. За минулу добу – 715 осіб.

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