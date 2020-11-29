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Одна смерть та 117 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу

Одна смерть та 117 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
За останню добу на Волині зареєстрували 117 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Одужало за добу – 123 особи, летальних випадків – 1.

Про це повідомляє Волинська ОДА.

Інформують, що за весь час пандемії в області зареєстрували 38 359 випадків COVID-19. Одужало 35 642 особи. 612 випадків хвороби завершився летально.

Розподіл випадків:

місто Луцьк – 26,
Луцький район – 16,
Горохівський район – 5,
Ківерцівський район – 32,
Рожищенський район – 1,
місто Нововолинськ – 8,
Володимир-Волинський район – 13,
Іваничівський район – 5,
Шацький район – 7,
Любешівський район – 4.

В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 обстежили 152 848 осіб. За минулу добу – 715 осіб.

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Теги: волиняни, коронавірус, смерть, Волинь, статистика
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