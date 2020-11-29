Одна смерть та 117 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
Сьогодні, 10:12
За останню добу на Волині зареєстрували 117 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Одужало за добу – 123 особи, летальних випадків – 1.
Про це повідомляє Волинська ОДА.
Інформують, що за весь час пандемії в області зареєстрували 38 359 випадків COVID-19. Одужало 35 642 особи. 612 випадків хвороби завершився летально.
Розподіл випадків:
місто Луцьк – 26,
Луцький район – 16,
Горохівський район – 5,
Ківерцівський район – 32,
Рожищенський район – 1,
місто Нововолинськ – 8,
Володимир-Волинський район – 13,
Іваничівський район – 5,
Шацький район – 7,
Любешівський район – 4.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 обстежили 152 848 осіб. За минулу добу – 715 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Волинська ОДА.
Інформують, що за весь час пандемії в області зареєстрували 38 359 випадків COVID-19. Одужало 35 642 особи. 612 випадків хвороби завершився летально.
Розподіл випадків:
місто Луцьк – 26,
Луцький район – 16,
Горохівський район – 5,
Ківерцівський район – 32,
Рожищенський район – 1,
місто Нововолинськ – 8,
Володимир-Волинський район – 13,
Іваничівський район – 5,
Шацький район – 7,
Любешівський район – 4.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 обстежили 152 848 осіб. За минулу добу – 715 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Одна смерть та 117 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
Сьогодні, 10:12
У Луцькому районі чоловік із рушниці вистрелив у знайомого
Сьогодні, 09:56