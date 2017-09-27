У Полтавській області діти напились алкоголю і потрапили до лікарні





Про це повідомив речник Нацполіції у Полтавській області Юрій Сулаєв, - пише



Серед потерпілих діти віком 14-16 років. Із повідомлення Сулаєва стає зрозуміло, що алкоголь неповнолітні купили в магазині, на продавчиню якого склали адмінпротокол.



"Учора в Кременчуці троє дітей віком 14-16 років потрапили до лікарні з алкогольним отруєнням. Поліція склала протоколи на продавця магазину та на батьків. Профілактичні заходи тривають", - написав він.



Речник поліції Полтавської області закликає усіх батьків частіше комунікувати з дітьми щодо подібних тем.



Нагадаємо, у Боярці Київської області

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