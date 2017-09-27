У Полтавській області діти напились алкоголю і потрапили до лікарні
Сьогодні, 10:51
У Кременчуці Полтавської області троє неповнолітніх отруїлися алкоголем. Школярів ушпиталили до лікарні.
Про це повідомив речник Нацполіції у Полтавській області Юрій Сулаєв, - пише ТСН.
Серед потерпілих діти віком 14-16 років. Із повідомлення Сулаєва стає зрозуміло, що алкоголь неповнолітні купили в магазині, на продавчиню якого склали адмінпротокол.
"Учора в Кременчуці троє дітей віком 14-16 років потрапили до лікарні з алкогольним отруєнням. Поліція склала протоколи на продавця магазину та на батьків. Профілактичні заходи тривають", - написав він.
Речник поліції Полтавської області закликає усіх батьків частіше комунікувати з дітьми щодо подібних тем.
Нагадаємо, у Боярці Київської області дві школярки отруїлися: одна дівчинка померла. Правоохоронці встановили, що дівчата вживали медичний препарат "Дротаверин".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомив речник Нацполіції у Полтавській області Юрій Сулаєв, - пише ТСН.
Серед потерпілих діти віком 14-16 років. Із повідомлення Сулаєва стає зрозуміло, що алкоголь неповнолітні купили в магазині, на продавчиню якого склали адмінпротокол.
"Учора в Кременчуці троє дітей віком 14-16 років потрапили до лікарні з алкогольним отруєнням. Поліція склала протоколи на продавця магазину та на батьків. Профілактичні заходи тривають", - написав він.
Речник поліції Полтавської області закликає усіх батьків частіше комунікувати з дітьми щодо подібних тем.
Нагадаємо, у Боярці Київської області дві школярки отруїлися: одна дівчинка померла. Правоохоронці встановили, що дівчата вживали медичний препарат "Дротаверин".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Полтавській області діти напились алкоголю і потрапили до лікарні
Сьогодні, 10:51
Одна смерть та 117 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
Сьогодні, 10:12
У Луцькому районі чоловік із рушниці вистрелив у знайомого
Сьогодні, 09:56