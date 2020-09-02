Волинські хірурги успішно видалили жінці «мігруючий» камінь, що заважав їй нормально жити
Сьогодні, 11:20
У Володимирі-Волинському хірурги під час операції на кишечнику виявили та усунули проблему, яка не давала нормально жити пацієнтці.
Про це йдеться на офіційній сторінці у фейсбуці КП "Володимир-Волинське ТМО".
Медики інформують, що жінка хворіла жовчнокам’яною хворобою упродовж 10-ти років. Терпіла біль, і звернулася до лікарів лише після досить сильного дискомфорту.
Хірурги встановили, що у жінки, яка скаржилася на сильний дискомфорт через кишкову непрохідність, у тонкий кишці був мігруючий камінь розміром 4 сантиметри, який і заважав нормальній життєдіяльності організму пацієнтки.
Після детальної підготовки хірурги провели операцію, що тривала майже півтори години.
Завідувач хірургічного відділення Володимир-Волинського територіального медичного об'єднання Михайло Дудич повідомив: «Даний випадок досить рідкісний, бо такі непрохідності з міграцією каменю розміром до 4 сантиметри трапляються у медичній практиці досить рідко. У Володимирі-Волинському такий випадок трапився вдруге.
Під час операції було виявлено норицю між жовчним міхуром та стінкою дванадцятипалої кишки з міграцією каменя з жовчного міхура в шлунково-кишковий тракт. Саме цей досить великий камінець викликав обтураційну кишкову непрохідність».
Михайло Володимирович зазначив, що хірурги провели розріз тонкої кишки, забрали камінь, наклали шви на тонку кишку і завершили операцію.
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Про це йдеться на офіційній сторінці у фейсбуці КП "Володимир-Волинське ТМО".
Медики інформують, що жінка хворіла жовчнокам’яною хворобою упродовж 10-ти років. Терпіла біль, і звернулася до лікарів лише після досить сильного дискомфорту.
Хірурги встановили, що у жінки, яка скаржилася на сильний дискомфорт через кишкову непрохідність, у тонкий кишці був мігруючий камінь розміром 4 сантиметри, який і заважав нормальній життєдіяльності організму пацієнтки.
Після детальної підготовки хірурги провели операцію, що тривала майже півтори години.
Завідувач хірургічного відділення Володимир-Волинського територіального медичного об'єднання Михайло Дудич повідомив: «Даний випадок досить рідкісний, бо такі непрохідності з міграцією каменю розміром до 4 сантиметри трапляються у медичній практиці досить рідко. У Володимирі-Волинському такий випадок трапився вдруге.
Під час операції було виявлено норицю між жовчним міхуром та стінкою дванадцятипалої кишки з міграцією каменя з жовчного міхура в шлунково-кишковий тракт. Саме цей досить великий камінець викликав обтураційну кишкову непрохідність».
Михайло Володимирович зазначив, що хірурги провели розріз тонкої кишки, забрали камінь, наклали шви на тонку кишку і завершили операцію.
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