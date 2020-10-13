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Волинські спортсмени завоювали п'ять медалей на чемпіонаті у Львові

Волинські спортсмени завоювали п'ять медалей на чемпіонаті у Львові
Троє нововолинських спортсменів стали переможцями Відкритого чемпіонату Львівської області з греко-римської боротьби серед юнаків.

Про це інформує Нововолинська міська рада.

Змагання проходили у Львові.

Вихованці тренера з греко-римської боротьби Андрія Грищука представляли місто у різних вагових категоріях.

У запеклій боротьбі перші місця здобули нововолинці Ярослав Рижков (вагова категорія 55 кг), Назар Кушнірук (вагова категорія 75 кг) та Назар Янюк (вагова категорія 92 кг).

Другі місця у своїх вагових категоріях вибороли Дем’ян Капітан (вагова категорія 75 кг) та Даниїл Дмитришин (вагова категорія 62 кг).

Переможців та призерів нагородили грамотами та медалями Львівської обласної державної адміністрації.

Волинські спортсмени завоювали п'ять медалей на чемпіонаті у Львові

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Теги: Нововолинськ, спорт, Львів, спортсмени, призові місця
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