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Відомий спортсмен з Волині отримав ключі від нової квартири

Відомий спортсмен з Волині отримав ключі від нової квартири
Волинському спортсмену Данилу Даниленку вручили ордер та ключі від нової квартири.

Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук на своїй сторінці у фейсбуці.

"Данило Даниленко - майстер спорту міжнародного класу, один із провідних українських бігунів на дистанціях 400 метрів та 400 метрів із бар’єрами", - написав Поліщук.

За словами Ігоря Поліщука, кошти на купівлю житла виділили з міської та обласної казни на умовах співфінансування 50х50.

Нагадаємо, до Дня фізичної культури та спорту, який у Луцьку відзначили 14 вересня, волинським спортсменам подарували три квартири.

Так, за співфінансування із бюджетів області та міста, квартири придбали для трьох волинських майстрів спорту міжнародного класу: метальниці молота Ірини Климець, каноїста Юрія Вандюка та скороходки Олени Собчук із чоловіком Дмитром.

Відомий спортсмен з Волині отримав ключі від нової квартири
Відомий спортсмен з Волині отримав ключі від нової квартири

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Теги: Волинь, спортсмен, ордкр, нова квартира
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Коментарі 1
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Який ж Лапочка у масочці! Та мер молодик, умнічка! А у волинській громаді бракує грошей на реабілітацію дітей з інвалідністю! Про це вони знають?
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