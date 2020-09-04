Відомий спортсмен з Волині отримав ключі від нової квартири

Данилу Даниленку вручили ордер та ключі від нової квартири.



Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук на своїй сторінці у фейсбуці.



"Данило Даниленко - майстер спорту міжнародного класу, один із провідних українських бігунів на дистанціях 400 метрів та 400 метрів із бар’єрами", - написав Поліщук.



За словами Ігоря Поліщука, кошти на купівлю житла виділили з міської та обласної казни на умовах співфінансування 50х50.



Нагадаємо, до Дня фізичної культури та спорту, який у Луцьку відзначили 14 вересня, волинським спортсменам подарували три квартири.



Так, за співфінансування із бюджетів області та міста, квартири придбали для трьох волинських майстрів спорту міжнародного класу: метальниці молота Ірини Климець, каноїста Юрія Вандюка та скороходки Олени Собчук із чоловіком Дмитром.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинському спортсменувручили ордер та ключі від нової квартири.Про це повідомив Луцький міський голована своїй сторінці у фейсбуці."Данило Даниленко - майстер спорту міжнародного класу, один із провідних українських бігунів на дистанціях 400 метрів та 400 метрів із бар’єрами", - написав Поліщук.За словами Ігоря Поліщука, кошти на купівлю житла виділили з міської та обласної казни на умовах співфінансування 50х50.Нагадаємо, до Дня фізичної культури та спорту,Так, за співфінансування із бюджетів області та міста, квартири придбали для трьох волинських майстрів спорту міжнародного класу: метальниці молота, каноїстата скороходкиіз чоловіком Дмитром.

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