Де на Волині будуть відключати світло 18 лютого

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 18 лютого будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».1. 09:00-17:00с. Нехворощішкола, клуб, церквас. Нехворощі2. 9:00-17:00с.Кладнів3. 09:00-17:00м.Володимир-ВолинськийЗаготзерном.Володимир-Волинськийвул. Кн Олега 54-60;65-81,вул. Ю.Опільського,вул.Завокзальнавул. Юліана Опільського, 264 ПЛ-0,4 Л-18 ЗТП-290 09:00-17:00 м.Володимир-Волинськийвул. Виговського, Олійника, Старицького 12-25, Федорова 3-7,Чорновола, Шахтарська 3-12,Ковельська 1105 РУ-0,4 ЗТП-19 09:00-17:00 м.Володимир-ВолинськийКотельня, Художня майстерня,Стадіон, магазин "Арсен",Музичний корпусм-н "Авто-плюс",редакція,м-н " Все для сім'ї"М-н "Смачні ковбаси" м.Володимир-Волинськийвул. Драгоманова,Лодомирська1 ПЛ0,4кВ від КТП231 с.Перемиль 9.00-17.00 Берестечківське СТ,Перемильська сільська радаФОП Юзвик В.І., ФОП Друзюк Г.АФОП Пасічник М.М,ФОП Юзвик З.А с. Перемиль:вул. Тупікова, вул. Садова,вул. Незалежності, вул. Ставкова,2 ПЛ0,4кВ від КТП113 смт.Мар’янівка 9.00-17.00 Греко-католицька церква смт. Мар'янівка:вул. 40 р. Перемоги.1. ПЛ-10кв Л-04-04 до ЛР-34, Л-80-01 9.30-16.30 Волинське УМБ,Церква Ковчег с.Біличі хут.Підгайнийс.Грибовиця вул.Шкільна Перемоги2. ПЛ-04кв Л-2 від КТП-38 10.00-17.00 с.Милятин вул.Жилякова1. ПЛ-0,4кВ Л-1, ЩТП-206 09:00 - 17:00 с. Раків-Ліс, вул. Тиха, вул. Травнева, м. Камінь-Каширський, вул. В. Чорновола, вул. Межова, вул. Олімпійська2. ПЛ-10кВ 59-01 (від оп. №1 до оп. №81) 09:00 - 17:00 АЗС «WOG», Укрпошта (гараж), Укртелеком (гараж, кабельна дільниця), ПП Гноянець В.А. (столярний цех), Теплокамінь, ПП Антонюк О.Л. (автомайстерня), ПП «Спеціал-Сервіс» (центр діагностики автомобілів) м. Камінь-Каширський, вул. Комарова, вул. Затишна, пров. Затишний, вул. 1–го Травня, пров. Авторемонтний, вул. Ватутіна, пров. Пушкіна, пров. Поліський, вул. Д. Галицького3. ПЛ-0,4кВ Л-2, КТП-363 09:00 - 17:00 с. Хотешів, вул. Любомирка1 ПЛ0,4 кВ від ТП-353 8:30-17:00с. Дідичівул. Ранкова, вул.Незалежностівул.Ковпака,вул. Ковпакавул. Ватутіна2 ПЛ0,4 кВ від КТП-274 8:30-17:00 СФГ "Обрій"молитовний будинок с.Городищевул.Вишнева,3 ПЛ0,4 кВ від КТП-266 8:30-17:00 с. Вишнів садівничий масив1. 9:00-17:00ФОП Геч Т.В,РЖКП №1ФО Долінко Н.П,ТзОВ "Західтепло"ФОП Геч В.Г,ФОП Козлов В.ІКовельське управління водопровідно-каналізаційного господарства "КОВЕЛЬВОДОКАНАЛ"УКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельської міської ради,Ковельський навчально-методичний центр англійської мови "Амерікен - клас"Ковельське РЖКП №2ФОП Дуда Л.Т,Відокремлений підрозділ "Західна електроенергетична система" Приватногоакціонерного товариства "Національна енергетична компанія "Укренерго"ТзОВ "ВАЙС ОФІС"ФОП Сокольцев В.ОДержавний навчальний заклад "Ковельський центр професійно-технічної освіти"ФОП Лавринчук Л.МВвідділ фізичної культури та спорту виконавчого комітету Ковельської міської радиОб'єднання співвласників багатоквартирногобудинку "В.Івасюка 6"Об*єднання співвласників багатоквартирногобудинку "Пишна верба"ФОП Кушнір Р.ПТзОВ "К.П.Верес"ОСББ"Чайна Троянда"ФО Радчук Г.ВФОП Кобрусев О.АОСББ "Родинний дім"ФОП Ількевич С.МФО Шишук-Мартинюк І.В м.Ковель, вул.. Незалежності, вул..Івасюка, вул..О.Пчілки, вул..Чубинського2.ПЛ-0,4кВ від КТП №4599:00-17:00 ФОП Мостика О.МФОП Стасюк В.ІФОП Царик М.ГФОП Коцюбчик А.ІУКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельської міської ради М.Ковель, вул..Я.Мудрого, вул..Айвазовського, вул.Сурікова, вул.. Достоєвського3.9:00-17:00СС ТзОВ" Птахівниче"ФОП Демчук С.МКовельське МТМОМПП "Пролісок"Любитівська сільська радаВідділ освіти Ковельської РДАТзОВ "ВКП " Каскад "Релігійна громада Святителя Петра МогилиУкраїнське ДП "Укрінтеравтосервіс"с.Воля Любитівська4.ПЛ-0,4кВ від КТП №789:00-17:00 Велицька сільська рада с.Велицьк5.РП-19:00-17:00 ТзОВ "Трейдінвестгруп"КООПЕРАТИВ ПО БУДІВНИЦТВУПОВІТРЯНОЇ ЛІНІЇ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧ ТАГАЗОПРОВОДУ "МОЛОДІЖНИЙФОП Шворак А.ЯФ.о.Юхимчук Я.О м.Ковель, вул..Ватутінас.Вербка1. ПЛ-10 Л-21-03 від ЛР-18 9:00 – 17:00 с.Сирнички: ТзОВ Агідель с.Сирнички2. ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-32 9:00 – 17:00 с.Бермешів: водобашня 23. КТП-202 9:00 – 13:00 с.Тумин:майстерня. водобашня4. КТП-219 12:00 – 17:00 с.Тумин:школа, магазин Дячук Н.М. с.Тумин вул.Шкільна, вул.Шевченка1. 13:30-17:00Водна станція,НасоснаПП «Іванюк»,ДСО «Спартак»Атракціон в парку Л.УкраїнкиКотельня, Магазин «Морозиво»П-ць Асатрян2. 09:00-17:00вул. Щепкіна, вул. Кармелюка,вул. Прживальського, вул. Мельнична,вул. Сенатора,вул. Північна,вул. Волі 29А,вул. Коперника(частково)1. 09:30-17:00ТзОВ "УКРАЇНА-БАЇВ" (Ферма)1 ПЛ-04 КТП-410 9:00 – 17:00 с. Пулемець2 КТП-493 9:00 – 17:00 с. Олеськ.3 ПЛ-10 Л 52-04 від ЛР-220 КТП-400, 441, 28 9:00 – 17:00 с. Куснища1. 10:00-17:00ФОП Пилипчук Н.П. магазин; ФОП Березюк Т.В.; Седлищанський старостинський округ клуб; с. Угриничі (Частково)2 ПЛ-04кВ КТП-272 09:00-17:00 РОВР Насосна станція с. Цир (Частково)1. 10:00-17:00КТП-84, с. Старі Підцаревичі - Великоведмезька сільська рада (клуб), Новочарторийське споживче товариство (магазин), ФОП Батурко Наталія Сергіївна (магазин), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), Молитовний будинок, ФОП Олеш Анатолій Васильович (господарчі будівлі), Маневицький РЦПМСД (ФАП).КТП-85, с. Нові Підцаревичі - Новочарторийське споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа).КТП-86, с. Колодії - Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), Релігійна громада християн віри Євангельської,.КТП-87 - Новочарторийське споживче товариство (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП).КТП-292 - Районний відділ освіти (школа).КТП-393 - Маневицьке управління водного господарства (дільниця). КТП-414, с. Нові Підцаревичі - Маневицьке управління водного господарства (дільниця).1. 09:00-17:00м. Нововолинськм-н «Вікторія» вул. кн. Ольги м. Нововолинськвул. кн. Ольги 9-31, 32-541. 09:30 - 16:30частково с. Здомишель2. 09:30 - 16:30частково с. Замшани1. 9:00-17:00м.Рожище (гуртожитки) в.Незалежності 43, 55, лазня в.Шевченка, приміщення Химчук В.О.,магазини «Катерина», ФО Хведчак, «Теплоцентр», «Добродій», «Стовпинські ковбаси», «Рибна лавка», «Ажур», «Дункан», «Лотос», «Автозапчастини», «Малюк»,«Акцент», «Люкс», «Міцні горішки», «Сита родина», ЦНАП, прокуратура, КП Кооператор», Рожищенська РСС, перукарня «Монро», стомат. кабінет «Усмішка», аптека Волиньфармпостач», БССЗ Київстар, ВФ Україна) м.Рожище, Незалежності, 33, 472 ПЛ-10кВ Л18-049:00-17:00 Радіорелейна станція.с.ТопільноФОП Кухарук С.М. КіоскТзОВ "Агро-Прод" ковбасний цехТзОВ "Вудленд Україна" Виробничі приміщення МПП "Дельта" Магазин м.Рожище, вул.Суворова, Садова,Н.Ужвій,.Героїв УПА, Коперніка, Спортивна, Черняховського Калнишевського, Симоненка, Жуковського, І.Богуна, КвітневаГагаріна, Міцкевича, Багряного, П.Орлика,Сосюри,Світанкова,пров.Ватутіна,.Григоренка, Дмитрівська,Соборності,Затишна Берегового, Комарова, Тітова,Ювілейна, Котляревського, Космонавтів,с.Топільно, вул.Шевченка,3 ПЛ-0,4кВ ТП-159 9:00-17:00 с.Вічині, ФОП Кучинська Т.О.магазинФОП Яручик О.А. магазин, церква,ФАП с.Вічині, вул.Берегова, 17 Вересня, Центральна, Степова, Миру, Польова,4 ПЛ-0,4кВ КТП-185 9:00-17:00 с.ТихотинФОП Островський Е.Л. свинарникСВК «Стожари» бригада-1ФОП Максимчук О.В. пилорама5 ПЛ-0,4кВ ТП-101 9:00-17:00 ФОП Волощук А.Г. АвтостоянкаПП Терещук В.В. Гараж-мастерняП-ць Пахолюк І.В. стом.кабінетРП ЖКГ КНС-2 м.Рожище, вул.Мостова,7-11, 8Березня,13-206 ПЛ-0,4кВ КТП-190 9:00-17:00 с.Мар'янівка, вул.Прилісна,7 ПЛ-0,4кВ ТП-120 9:00-17:00 с. Романів, вул. Лісова8 ПЛ-0,4кВ ТП-442 9:00-17:00 с.Кроватка,ФОП Касіян С.М. магазин, шкільна котельня, с.Кроватка,вул.Молодіжна, Першотравнева, Партизанська, Шкільна , Пугачова.9 ПЛ-0,4кВ ТП-179 9:00-17:00 промбаза с.Переспа10 ПЛ-0,4кВ ТП-241 Л3 9:00-17:00 с. Ольганівка, вул. Лісова11 ПЛ-10кВ Л30-03 9:00-17:00 м.Рожище (ГРП вул.Шилокадзе, ФОП Дмитрук О.П. магазин), смт.Дубище (магазини, торговий кіоск, КНС, водозабір, очисні споруди, пожежна частина, котельня, дитячий садок, відділення зв’язку), с.Рудня (АТС, відділення зв’язку, ФОП (Пилорама,Овочесховище,Гаврилович, Петручик), с.Ольганівка (ФАП, школа, магазин) м.Рожище, вул.Кольцова, Лермонтова, Чайковського, Дорошенка, Набережна, Промислова, 65-128, Наливайка, 1-13, 2-12, Макаренка, 2-10, смт.Дубище вул. Зелена, 20-44, 51-77а, Грушевського, 12-26, Молодіжна, 12-15, Набережна, 1-11, с.Ольганівка вул. Гранична, Лісова12 ПЛ-0,4кВ ТП-429 Л2 9:00-17:00 ФОП Сегеда Т.М. кіоск смт. Дубище, вул. Дібрівська, 20-42, 23-4513 ПЛ-0,4кВ ТП-94 Л1 9:00-17:00 Римо-Католицька церква костелПП Степанюк В.П. майстерняПЖКГ контора, котельня м.Рожище, вул.Гагаріна,17-2914 ТП-363 9:00-17:00 Відділ культури Рожищенської РДА центр молоді м.Рожище, Незалежності, 61,67, Шевченка,81. 10:00 – 16:00ФАП магазин с Журвлине вул Перемоги2. 09:00 – 13:00смт Стара Вижівка вул Незалежності3. 14:00 – 16:00Підприємець Дубік,Карпук,Коношук Бащук, аптека Волиньфарм смт Стара Вижівка вул Незалежності, Заводська.1 ПЛ-0,4кВКТП-175 10:00-16:30 ФОП Панасюк В.Є.- вагова, ФАП с.Дажва2 ПЛ-0,4кВКТП-38 10:00-16:30 ТзОВ «ВВ – Агро»- ферма, ТРСТ- магазин, школа, ФОП Шумський В.А.- торговий кіоск, СКЗ, ГРП с.Турія