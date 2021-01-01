Де на Волині будуть відключати світло 18 лютого
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 18 лютого будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
с. Нехворощі
школа, клуб, церква
с. Нехворощі
2. 9:00-17:00
с.Кладнів
3. 09:00-17:00
м.Володимир-Волинський
Заготзерно
м.Володимир-Волинський
вул. Кн Олега 54-60;65-81,
вул. Ю.Опільського,
вул.Завокзальна
вул. Юліана Опільського, 26
4 ПЛ-0,4 Л-18 ЗТП-290 09:00-17:00 м.Володимир-Волинський
вул. Виговського, Олійника, Старицького 12-25, Федорова 3-7,Чорновола, Шахтарська 3-12,Ковельська 110
5 РУ-0,4 ЗТП-19 09:00-17:00 м.Володимир-Волинський
Котельня, Художня майстерня,Стадіон, магазин "Арсен",Музичний корпус
м-н "Авто-плюс",редакція,м-н " Все для сім'ї"
М-н "Смачні ковбаси" м.Володимир-Волинський
вул. Драгоманова,Лодомирська
Горохівський район
1 ПЛ0,4кВ від КТП231 с.Перемиль 9.00-17.00 Берестечківське СТ,Перемильська сільська рада
ФОП Юзвик В.І., ФОП Друзюк Г.А
ФОП Пасічник М.М,ФОП Юзвик З.А с. Перемиль:
вул. Тупікова, вул. Садова,
вул. Незалежності, вул. Ставкова,
2 ПЛ0,4кВ від КТП113 смт.Мар’янівка 9.00-17.00 Греко-католицька церква смт. Мар'янівка:
вул. 40 р. Перемоги.
Іваничівський район
1. ПЛ-10кв Л-04-04 до ЛР-34, Л-80-01 9.30-16.30 Волинське УМБ,Церква Ковчег с.Біличі хут.Підгайний
с.Грибовиця вул.Шкільна Перемоги
2. ПЛ-04кв Л-2 від КТП-38 10.00-17.00 с.Милятин вул.Жилякова
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4кВ Л-1, ЩТП-206 09:00 - 17:00 с. Раків-Ліс, вул. Тиха, вул. Травнева, м. Камінь-Каширський, вул. В. Чорновола, вул. Межова, вул. Олімпійська
2. ПЛ-10кВ 59-01 (від оп. №1 до оп. №81) 09:00 - 17:00 АЗС «WOG», Укрпошта (гараж), Укртелеком (гараж, кабельна дільниця), ПП Гноянець В.А. (столярний цех), Теплокамінь, ПП Антонюк О.Л. (автомайстерня), ПП «Спеціал-Сервіс» (центр діагностики автомобілів) м. Камінь-Каширський, вул. Комарова, вул. Затишна, пров. Затишний, вул. 1–го Травня, пров. Авторемонтний, вул. Ватутіна, пров. Пушкіна, пров. Поліський, вул. Д. Галицького
3. ПЛ-0,4кВ Л-2, КТП-363 09:00 - 17:00 с. Хотешів, вул. Любомирка
Ківерцівський район
1 ПЛ0,4 кВ від ТП-353 8:30-17:00
с. Дідичі
вул. Ранкова, вул.Незалежності
вул.Ковпака,вул. Ковпака
вул. Ватутіна
2 ПЛ0,4 кВ від КТП-274 8:30-17:00 СФГ "Обрій"
молитовний будинок с.Городище
вул.Вишнева,
3 ПЛ0,4 кВ від КТП-266 8:30-17:00 с. Вишнів садівничий масив
Ковельський район
1. 9:00-17:00
ФОП Геч Т.В,РЖКП №1
ФО Долінко Н.П,ТзОВ "Західтепло"
ФОП Геч В.Г,ФОП Козлов В.І
Ковельське управління водопровідно-каналізаційного господарства "КОВЕЛЬВОДОКАНАЛ"
УКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельської міської ради,Ковельський навчально-методичний центр англійської мови "Амерікен - клас"
Ковельське РЖКП №2
ФОП Дуда Л.Т,Відокремлений підрозділ "Західна електроенергетична система" Приватного
акціонерного товариства "Національна енергетична компанія "Укренерго"
ТзОВ "ВАЙС ОФІС"
ФОП Сокольцев В.О
Державний навчальний заклад "Ковельський центр професійно-технічної освіти"
ФОП Лавринчук Л.М
Ввідділ фізичної культури та спорту виконавчого комітету Ковельської міської ради
Об'єднання співвласників багатоквартирного
будинку "В.Івасюка 6"
Об*єднання співвласників багатоквартирного
будинку "Пишна верба"
ФОП Кушнір Р.П
ТзОВ "К.П.Верес"
ОСББ"Чайна Троянда"
ФО Радчук Г.В
ФОП Кобрусев О.А
ОСББ "Родинний дім"
ФОП Ількевич С.М
ФО Шишук-Мартинюк І.В м.Ковель, вул.. Незалежності, вул..Івасюка, вул..О.Пчілки, вул..Чубинського
2.
ПЛ-0,4кВ від КТП №459
9:00-17:00 ФОП Мостика О.М
ФОП Стасюк В.І
ФОП Царик М.Г
ФОП Коцюбчик А.І
УКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельської міської ради М.Ковель, вул..Я.Мудрого, вул..Айвазовського, вул.Сурікова, вул.. Достоєвського
3.
9:00-17:00
СС ТзОВ" Птахівниче"
ФОП Демчук С.М
Ковельське МТМО
МПП "Пролісок"
Любитівська сільська рада
Відділ освіти Ковельської РДА
ТзОВ "ВКП " Каскад "
Релігійна громада Святителя Петра Могили
Українське ДП "Укрінтеравтосервіс"
с.Воля Любитівська
4.
ПЛ-0,4кВ від КТП №78
9:00-17:00 Велицька сільська рада с.Велицьк
5.
РП-1
9:00-17:00 ТзОВ "Трейдінвестгруп"
КООПЕРАТИВ ПО БУДІВНИЦТВУ
ПОВІТРЯНОЇ ЛІНІЇ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧ ТА
ГАЗОПРОВОДУ "МОЛОДІЖНИЙ
ФОП Шворак А.Я
Ф.о.Юхимчук Я.О м.Ковель, вул..Ватутіна
с.Вербка
Локачинський район
1. ПЛ-10 Л-21-03 від ЛР-18 9:00 – 17:00 с.Сирнички: ТзОВ Агідель с.Сирнички
2. ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-32 9:00 – 17:00 с.Бермешів: водобашня 2
3. КТП-202 9:00 – 13:00 с.Тумин:майстерня. водобашня
4. КТП-219 12:00 – 17:00 с.Тумин:школа, магазин Дячук Н.М. с.Тумин вул.Шкільна, вул.Шевченка
місто Луцьк
1. 13:30-17:00
Водна станція,Насосна
ПП «Іванюк»,
ДСО «Спартак»
Атракціон в парку Л.Українки
Котельня, Магазин «Морозиво»
П-ць Асатрян
2. 09:00-17:00
вул. Щепкіна, вул. Кармелюка,вул. Прживальського, вул. Мельнична,вул. Сенатора,вул. Північна,вул. Волі 29А,вул. Коперника(частково)
Луцький район
1. 09:30-17:00
ТзОВ "УКРАЇНА-БАЇВ" (Ферма)
Любомльський та Шацький райони
1 ПЛ-04 КТП-410 9:00 – 17:00 с. Пулемець
2 КТП-493 9:00 – 17:00 с. Олеськ.
3 ПЛ-10 Л 52-04 від ЛР-220 КТП-400, 441, 28 9:00 – 17:00 с. Куснища
Любешівський район
1. 10:00-17:00
ФОП Пилипчук Н.П. магазин; ФОП Березюк Т.В.; Седлищанський старостинський округ клуб; с. Угриничі (Частково)
2 ПЛ-04кВ КТП-272 09:00-17:00 РОВР Насосна станція с. Цир (Частково)
Маневицький район
1. 10:00-17:00
КТП-84, с. Старі Підцаревичі - Великоведмезька сільська рада (клуб), Новочарторийське споживче товариство (магазин), ФОП Батурко Наталія Сергіївна (магазин), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), Молитовний будинок, ФОП Олеш Анатолій Васильович (господарчі будівлі), Маневицький РЦПМСД (ФАП).КТП-85, с. Нові Підцаревичі - Новочарторийське споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа).
КТП-86, с. Колодії - Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), Релігійна громада християн віри Євангельської,.
КТП-87 - Новочарторийське споживче товариство (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-292 - Районний відділ освіти (школа).
КТП-393 - Маневицьке управління водного господарства (дільниця). КТП-414, с. Нові Підцаревичі - Маневицьке управління водного господарства (дільниця).
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
м. Нововолинськ
м-н «Вікторія» вул. кн. Ольги м. Нововолинськ
вул. кн. Ольги 9-31, 32-54
Ратнівський район
1. 09:30 - 16:30
частково с. Здомишель
2. 09:30 - 16:30
частково с. Замшани
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
м.Рожище (гуртожитки) в.Незалежності 43, 55, лазня в.Шевченка, приміщення Химчук В.О.,
магазини «Катерина», ФО Хведчак, «Теплоцентр», «Добродій», «Стовпинські ковбаси», «Рибна лавка», «Ажур», «Дункан», «Лотос», «Автозапчастини», «Малюк»,
«Акцент», «Люкс», «Міцні горішки», «Сита родина», ЦНАП, прокуратура, КП Кооператор», Рожищенська РСС, перукарня «Монро», стомат. кабінет «Усмішка», аптека Волиньфармпостач», БССЗ Київстар, ВФ Україна) м.Рожище, Незалежності, 33, 47
2 ПЛ-10кВ Л18-04
9:00-17:00 Радіорелейна станція.с.Топільно
ФОП Кухарук С.М. Кіоск
ТзОВ "Агро-Прод" ковбасний цехТзОВ "Вудленд Україна" Виробничі приміщення МПП "Дельта" Магазин м.Рожище, вул.Суворова, Садова,
Н.Ужвій,.Героїв УПА, Коперніка, Спортивна, Черняховського Калнишевського, Симоненка, Жуковського, І.Богуна, Квітнева
Гагаріна, Міцкевича, Багряного, П.Орлика,Сосюри,Світанкова,
пров.Ватутіна,.Григоренка, Дмитрівська,Соборності,Затишна Берегового, Комарова, Тітова,
Ювілейна, Котляревського, Космонавтів,
с.Топільно, вул.Шевченка,
3 ПЛ-0,4кВ ТП-159 9:00-17:00 с.Вічині, ФОП Кучинська Т.О.магазин
ФОП Яручик О.А. магазин, церква,ФАП с.Вічині, вул.Берегова, 17 Вересня, Центральна, Степова, Миру, Польова,
4 ПЛ-0,4кВ КТП-185 9:00-17:00 с.Тихотин
ФОП Островський Е.Л. свинарник
СВК «Стожари» бригада-1
ФОП Максимчук О.В. пилорама
5 ПЛ-0,4кВ ТП-101 9:00-17:00 ФОП Волощук А.Г. Автостоянка
ПП Терещук В.В. Гараж-мастерня
П-ць Пахолюк І.В. стом.кабінет
РП ЖКГ КНС-2 м.Рожище, вул.Мостова,7-11, 8Березня,13-20
6 ПЛ-0,4кВ КТП-190 9:00-17:00 с.Мар'янівка, вул.Прилісна,
7 ПЛ-0,4кВ ТП-120 9:00-17:00 с. Романів, вул. Лісова
8 ПЛ-0,4кВ ТП-442 9:00-17:00 с.Кроватка,ФОП Касіян С.М. магазин, шкільна котельня, с.Кроватка,вул.Молодіжна, Першотравнева, Партизанська, Шкільна , Пугачова.
9 ПЛ-0,4кВ ТП-179 9:00-17:00 промбаза с.Переспа
10 ПЛ-0,4кВ ТП-241 Л3 9:00-17:00 с. Ольганівка, вул. Лісова
11 ПЛ-10кВ Л30-03 9:00-17:00 м.Рожище (ГРП вул.Шилокадзе, ФОП Дмитрук О.П. магазин), смт.Дубище (магазини, торговий кіоск, КНС, водозабір, очисні споруди, пожежна частина, котельня, дитячий садок, відділення зв’язку), с.Рудня (АТС, відділення зв’язку, ФОП (Пилорама,Овочесховище,Гаврилович, Петручик), с.Ольганівка (ФАП, школа, магазин) м.Рожище, вул.Кольцова, Лермонтова, Чайковського, Дорошенка, Набережна, Промислова, 65-128, Наливайка, 1-13, 2-12, Макаренка, 2-10, смт.Дубище вул. Зелена, 20-44, 51-77а, Грушевського, 12-26, Молодіжна, 12-15, Набережна, 1-11, с.Ольганівка вул. Гранична, Лісова
12 ПЛ-0,4кВ ТП-429 Л2 9:00-17:00 ФОП Сегеда Т.М. кіоск смт. Дубище, вул. Дібрівська, 20-42, 23-45
13 ПЛ-0,4кВ ТП-94 Л1 9:00-17:00 Римо-Католицька церква костел
ПП Степанюк В.П. майстерня
ПЖКГ контора, котельня м.Рожище, вул.Гагаріна,17-29
14 ТП-363 9:00-17:00 Відділ культури Рожищенської РДА центр молоді м.Рожище, Незалежності, 61,67, Шевченка,8
Старовижівський район
1. 10:00 – 16:00
ФАП магазин с Журвлине вул Перемоги
2. 09:00 – 13:00
смт Стара Вижівка вул Незалежності
3. 14:00 – 16:00
Підприємець Дубік,Карпук,Коношук Бащук, аптека Волиньфарм смт Стара Вижівка вул Незалежності, Заводська.
Турійський район
1 ПЛ-0,4кВ
КТП-175 10:00-16:30 ФОП Панасюк В.Є.- вагова, ФАП с.Дажва
2 ПЛ-0,4кВ
КТП-38 10:00-16:30 ТзОВ «ВВ – Агро»- ферма, ТРСТ- магазин, школа, ФОП Шумський В.А.- торговий кіоск, СКЗ, ГРП с.Турія
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Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
с. Нехворощі
школа, клуб, церква
с. Нехворощі
2. 9:00-17:00
с.Кладнів
3. 09:00-17:00
м.Володимир-Волинський
Заготзерно
м.Володимир-Волинський
вул. Кн Олега 54-60;65-81,
вул. Ю.Опільського,
вул.Завокзальна
вул. Юліана Опільського, 26
4 ПЛ-0,4 Л-18 ЗТП-290 09:00-17:00 м.Володимир-Волинський
вул. Виговського, Олійника, Старицького 12-25, Федорова 3-7,Чорновола, Шахтарська 3-12,Ковельська 110
5 РУ-0,4 ЗТП-19 09:00-17:00 м.Володимир-Волинський
Котельня, Художня майстерня,Стадіон, магазин "Арсен",Музичний корпус
м-н "Авто-плюс",редакція,м-н " Все для сім'ї"
М-н "Смачні ковбаси" м.Володимир-Волинський
вул. Драгоманова,Лодомирська
Горохівський район
1 ПЛ0,4кВ від КТП231 с.Перемиль 9.00-17.00 Берестечківське СТ,Перемильська сільська рада
ФОП Юзвик В.І., ФОП Друзюк Г.А
ФОП Пасічник М.М,ФОП Юзвик З.А с. Перемиль:
вул. Тупікова, вул. Садова,
вул. Незалежності, вул. Ставкова,
2 ПЛ0,4кВ від КТП113 смт.Мар’янівка 9.00-17.00 Греко-католицька церква смт. Мар'янівка:
вул. 40 р. Перемоги.
Іваничівський район
1. ПЛ-10кв Л-04-04 до ЛР-34, Л-80-01 9.30-16.30 Волинське УМБ,Церква Ковчег с.Біличі хут.Підгайний
с.Грибовиця вул.Шкільна Перемоги
2. ПЛ-04кв Л-2 від КТП-38 10.00-17.00 с.Милятин вул.Жилякова
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4кВ Л-1, ЩТП-206 09:00 - 17:00 с. Раків-Ліс, вул. Тиха, вул. Травнева, м. Камінь-Каширський, вул. В. Чорновола, вул. Межова, вул. Олімпійська
2. ПЛ-10кВ 59-01 (від оп. №1 до оп. №81) 09:00 - 17:00 АЗС «WOG», Укрпошта (гараж), Укртелеком (гараж, кабельна дільниця), ПП Гноянець В.А. (столярний цех), Теплокамінь, ПП Антонюк О.Л. (автомайстерня), ПП «Спеціал-Сервіс» (центр діагностики автомобілів) м. Камінь-Каширський, вул. Комарова, вул. Затишна, пров. Затишний, вул. 1–го Травня, пров. Авторемонтний, вул. Ватутіна, пров. Пушкіна, пров. Поліський, вул. Д. Галицького
3. ПЛ-0,4кВ Л-2, КТП-363 09:00 - 17:00 с. Хотешів, вул. Любомирка
Ківерцівський район
1 ПЛ0,4 кВ від ТП-353 8:30-17:00
с. Дідичі
вул. Ранкова, вул.Незалежності
вул.Ковпака,вул. Ковпака
вул. Ватутіна
2 ПЛ0,4 кВ від КТП-274 8:30-17:00 СФГ "Обрій"
молитовний будинок с.Городище
вул.Вишнева,
3 ПЛ0,4 кВ від КТП-266 8:30-17:00 с. Вишнів садівничий масив
Ковельський район
1. 9:00-17:00
ФОП Геч Т.В,РЖКП №1
ФО Долінко Н.П,ТзОВ "Західтепло"
ФОП Геч В.Г,ФОП Козлов В.І
Ковельське управління водопровідно-каналізаційного господарства "КОВЕЛЬВОДОКАНАЛ"
УКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельської міської ради,Ковельський навчально-методичний центр англійської мови "Амерікен - клас"
Ковельське РЖКП №2
ФОП Дуда Л.Т,Відокремлений підрозділ "Західна електроенергетична система" Приватного
акціонерного товариства "Національна енергетична компанія "Укренерго"
ТзОВ "ВАЙС ОФІС"
ФОП Сокольцев В.О
Державний навчальний заклад "Ковельський центр професійно-технічної освіти"
ФОП Лавринчук Л.М
Ввідділ фізичної культури та спорту виконавчого комітету Ковельської міської ради
Об'єднання співвласників багатоквартирного
будинку "В.Івасюка 6"
Об*єднання співвласників багатоквартирного
будинку "Пишна верба"
ФОП Кушнір Р.П
ТзОВ "К.П.Верес"
ОСББ"Чайна Троянда"
ФО Радчук Г.В
ФОП Кобрусев О.А
ОСББ "Родинний дім"
ФОП Ількевич С.М
ФО Шишук-Мартинюк І.В м.Ковель, вул.. Незалежності, вул..Івасюка, вул..О.Пчілки, вул..Чубинського
2.
ПЛ-0,4кВ від КТП №459
9:00-17:00 ФОП Мостика О.М
ФОП Стасюк В.І
ФОП Царик М.Г
ФОП Коцюбчик А.І
УКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельської міської ради М.Ковель, вул..Я.Мудрого, вул..Айвазовського, вул.Сурікова, вул.. Достоєвського
3.
9:00-17:00
СС ТзОВ" Птахівниче"
ФОП Демчук С.М
Ковельське МТМО
МПП "Пролісок"
Любитівська сільська рада
Відділ освіти Ковельської РДА
ТзОВ "ВКП " Каскад "
Релігійна громада Святителя Петра Могили
Українське ДП "Укрінтеравтосервіс"
с.Воля Любитівська
4.
ПЛ-0,4кВ від КТП №78
9:00-17:00 Велицька сільська рада с.Велицьк
5.
РП-1
9:00-17:00 ТзОВ "Трейдінвестгруп"
КООПЕРАТИВ ПО БУДІВНИЦТВУ
ПОВІТРЯНОЇ ЛІНІЇ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧ ТА
ГАЗОПРОВОДУ "МОЛОДІЖНИЙ
ФОП Шворак А.Я
Ф.о.Юхимчук Я.О м.Ковель, вул..Ватутіна
с.Вербка
Локачинський район
1. ПЛ-10 Л-21-03 від ЛР-18 9:00 – 17:00 с.Сирнички: ТзОВ Агідель с.Сирнички
2. ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-32 9:00 – 17:00 с.Бермешів: водобашня 2
3. КТП-202 9:00 – 13:00 с.Тумин:майстерня. водобашня
4. КТП-219 12:00 – 17:00 с.Тумин:школа, магазин Дячук Н.М. с.Тумин вул.Шкільна, вул.Шевченка
місто Луцьк
1. 13:30-17:00
Водна станція,Насосна
ПП «Іванюк»,
ДСО «Спартак»
Атракціон в парку Л.Українки
Котельня, Магазин «Морозиво»
П-ць Асатрян
2. 09:00-17:00
вул. Щепкіна, вул. Кармелюка,вул. Прживальського, вул. Мельнична,вул. Сенатора,вул. Північна,вул. Волі 29А,вул. Коперника(частково)
Луцький район
1. 09:30-17:00
ТзОВ "УКРАЇНА-БАЇВ" (Ферма)
Любомльський та Шацький райони
1 ПЛ-04 КТП-410 9:00 – 17:00 с. Пулемець
2 КТП-493 9:00 – 17:00 с. Олеськ.
3 ПЛ-10 Л 52-04 від ЛР-220 КТП-400, 441, 28 9:00 – 17:00 с. Куснища
Любешівський район
1. 10:00-17:00
ФОП Пилипчук Н.П. магазин; ФОП Березюк Т.В.; Седлищанський старостинський округ клуб; с. Угриничі (Частково)
2 ПЛ-04кВ КТП-272 09:00-17:00 РОВР Насосна станція с. Цир (Частково)
Маневицький район
1. 10:00-17:00
КТП-84, с. Старі Підцаревичі - Великоведмезька сільська рада (клуб), Новочарторийське споживче товариство (магазин), ФОП Батурко Наталія Сергіївна (магазин), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), Молитовний будинок, ФОП Олеш Анатолій Васильович (господарчі будівлі), Маневицький РЦПМСД (ФАП).КТП-85, с. Нові Підцаревичі - Новочарторийське споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа).
КТП-86, с. Колодії - Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), Релігійна громада християн віри Євангельської,.
КТП-87 - Новочарторийське споживче товариство (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-292 - Районний відділ освіти (школа).
КТП-393 - Маневицьке управління водного господарства (дільниця). КТП-414, с. Нові Підцаревичі - Маневицьке управління водного господарства (дільниця).
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
м. Нововолинськ
м-н «Вікторія» вул. кн. Ольги м. Нововолинськ
вул. кн. Ольги 9-31, 32-54
Ратнівський район
1. 09:30 - 16:30
частково с. Здомишель
2. 09:30 - 16:30
частково с. Замшани
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
м.Рожище (гуртожитки) в.Незалежності 43, 55, лазня в.Шевченка, приміщення Химчук В.О.,
магазини «Катерина», ФО Хведчак, «Теплоцентр», «Добродій», «Стовпинські ковбаси», «Рибна лавка», «Ажур», «Дункан», «Лотос», «Автозапчастини», «Малюк»,
«Акцент», «Люкс», «Міцні горішки», «Сита родина», ЦНАП, прокуратура, КП Кооператор», Рожищенська РСС, перукарня «Монро», стомат. кабінет «Усмішка», аптека Волиньфармпостач», БССЗ Київстар, ВФ Україна) м.Рожище, Незалежності, 33, 47
2 ПЛ-10кВ Л18-04
9:00-17:00 Радіорелейна станція.с.Топільно
ФОП Кухарук С.М. Кіоск
ТзОВ "Агро-Прод" ковбасний цехТзОВ "Вудленд Україна" Виробничі приміщення МПП "Дельта" Магазин м.Рожище, вул.Суворова, Садова,
Н.Ужвій,.Героїв УПА, Коперніка, Спортивна, Черняховського Калнишевського, Симоненка, Жуковського, І.Богуна, Квітнева
Гагаріна, Міцкевича, Багряного, П.Орлика,Сосюри,Світанкова,
пров.Ватутіна,.Григоренка, Дмитрівська,Соборності,Затишна Берегового, Комарова, Тітова,
Ювілейна, Котляревського, Космонавтів,
с.Топільно, вул.Шевченка,
3 ПЛ-0,4кВ ТП-159 9:00-17:00 с.Вічині, ФОП Кучинська Т.О.магазин
ФОП Яручик О.А. магазин, церква,ФАП с.Вічині, вул.Берегова, 17 Вересня, Центральна, Степова, Миру, Польова,
4 ПЛ-0,4кВ КТП-185 9:00-17:00 с.Тихотин
ФОП Островський Е.Л. свинарник
СВК «Стожари» бригада-1
ФОП Максимчук О.В. пилорама
5 ПЛ-0,4кВ ТП-101 9:00-17:00 ФОП Волощук А.Г. Автостоянка
ПП Терещук В.В. Гараж-мастерня
П-ць Пахолюк І.В. стом.кабінет
РП ЖКГ КНС-2 м.Рожище, вул.Мостова,7-11, 8Березня,13-20
6 ПЛ-0,4кВ КТП-190 9:00-17:00 с.Мар'янівка, вул.Прилісна,
7 ПЛ-0,4кВ ТП-120 9:00-17:00 с. Романів, вул. Лісова
8 ПЛ-0,4кВ ТП-442 9:00-17:00 с.Кроватка,ФОП Касіян С.М. магазин, шкільна котельня, с.Кроватка,вул.Молодіжна, Першотравнева, Партизанська, Шкільна , Пугачова.
9 ПЛ-0,4кВ ТП-179 9:00-17:00 промбаза с.Переспа
10 ПЛ-0,4кВ ТП-241 Л3 9:00-17:00 с. Ольганівка, вул. Лісова
11 ПЛ-10кВ Л30-03 9:00-17:00 м.Рожище (ГРП вул.Шилокадзе, ФОП Дмитрук О.П. магазин), смт.Дубище (магазини, торговий кіоск, КНС, водозабір, очисні споруди, пожежна частина, котельня, дитячий садок, відділення зв’язку), с.Рудня (АТС, відділення зв’язку, ФОП (Пилорама,Овочесховище,Гаврилович, Петручик), с.Ольганівка (ФАП, школа, магазин) м.Рожище, вул.Кольцова, Лермонтова, Чайковського, Дорошенка, Набережна, Промислова, 65-128, Наливайка, 1-13, 2-12, Макаренка, 2-10, смт.Дубище вул. Зелена, 20-44, 51-77а, Грушевського, 12-26, Молодіжна, 12-15, Набережна, 1-11, с.Ольганівка вул. Гранична, Лісова
12 ПЛ-0,4кВ ТП-429 Л2 9:00-17:00 ФОП Сегеда Т.М. кіоск смт. Дубище, вул. Дібрівська, 20-42, 23-45
13 ПЛ-0,4кВ ТП-94 Л1 9:00-17:00 Римо-Католицька церква костел
ПП Степанюк В.П. майстерня
ПЖКГ контора, котельня м.Рожище, вул.Гагаріна,17-29
14 ТП-363 9:00-17:00 Відділ культури Рожищенської РДА центр молоді м.Рожище, Незалежності, 61,67, Шевченка,8
Старовижівський район
1. 10:00 – 16:00
ФАП магазин с Журвлине вул Перемоги
2. 09:00 – 13:00
смт Стара Вижівка вул Незалежності
3. 14:00 – 16:00
Підприємець Дубік,Карпук,Коношук Бащук, аптека Волиньфарм смт Стара Вижівка вул Незалежності, Заводська.
Турійський район
1 ПЛ-0,4кВ
КТП-175 10:00-16:30 ФОП Панасюк В.Є.- вагова, ФАП с.Дажва
2 ПЛ-0,4кВ
КТП-38 10:00-16:30 ТзОВ «ВВ – Агро»- ферма, ТРСТ- магазин, школа, ФОП Шумський В.А.- торговий кіоск, СКЗ, ГРП с.Турія
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