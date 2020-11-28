На Закарпатті четверту добу шукають зниклого туриста

заблукав під час катання на лижах ще 13 лютого.



Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.



Пошуково-рятувальні групи впродовж 4 діб обстежили схили, підніжжя та хребти гір Жид Магура, Мала Гимба та Гимба. За координатами, що надані його товаришем, віднайшли сліди заблукалого, однак через сильні снігопади у горах (випало до 0,5 м. снігу) встановити подальше просування заблукалого не виявляється можливим.



Наразі рятувальними групами здійснюється обстеження місцевості на предмет сходження лавин чи падіння снігових карнізів.



До пошуково-рятувальної операції залучили 47 чоловіків та 10 одиниць техінки. За сприятливих погодних умов планується залучення авіації ДСНС.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Рятувальники, лісники та волонтери невпинно продовжують шукати 40-річного киянина, якийПро це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.Пошуково-рятувальні групи впродовж 4 діб обстежили схили, підніжжя та хребти гір Жид Магура, Мала Гимба та Гимба. За координатами, що надані його товаришем, віднайшли сліди заблукалого, однак через сильні снігопади у горах (випало до 0,5 м. снігу) встановити подальше просування заблукалого не виявляється можливим.Наразі рятувальними групами здійснюється обстеження місцевості на предмет сходження лавин чи падіння снігових карнізів.До пошуково-рятувальної операції залучили 47 чоловіків та 10 одиниць техінки. За сприятливих погодних умов планується залучення авіації ДСНС.

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