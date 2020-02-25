Що подарувати подрузі на день народження, якщо у неї все є*
Сьогодні, 14:45
День народження подруги для багатьох людей може бути навіть більш довгоочікуваним і важливим, ніж власний. Саме тому так важливо підібрати для близької людини щось по-справжньому цікаве, що запам'ятається надовго і тільки з найприємнішого боку. Але якщо у подруги є все, що їй необхідне, і зовсім немає ідей щодо того, що ж їй презентувати, то можна вибрати один із запропонованих варіантів.
Подарунковий сертифікат
Якщо раніше здебільшого дарували друзям гроші в конвертах, коли не уявляли, що ж їм ще потрібно для повного щастя, то тепер існує цікавіший варіант. Як презент можна розглянути подарунковий сертифікат на будь-яку зручну для суму, придбати який можна на https://onecard.gift/. За допомогою такої карти подруга зможе вибрати собі будь-який подарунок і в будь-якому магазині-партнері Onecard, а це означає, що вона підбере для себе те, що їй хочеться.
Скретч-карта
Це ще один досить таки непоганий варіант подарунка, який ідеально вписується в таку ситуацію. Таких карт насправді дуже багато, але найпопулярніші з них - це карта бажань, карта досягнень за рік і атлас світу. Верхній шар таких постерів можна витирати за допомогою монетки, тим самим наочно демонструвати собі і тим, хто бачитиме постер, де людина вже встигла побувати або що із запланованого вже встигла здійснити. Такий подарунок не залишить подругу байдужою.
Келихи
Досить таки універсальний презент, який можна розглядати як подарунок на будь-яку святкову подію, в тому числі і на день народження подруги. Такі набори їй рано чи пізно стануть в нагоді, і вона напевно буде з задоволенням їх використовувати, особливо, якщо це будуть келихи з богемського скла, кришталю або ж із золотим напиленням. Але якщо у подруги гарне почуття гумору, то можна вибрати для неї келихи з кумедними принтами, таке вона теж оцінить.
Фанатський презент
Якщо подруга чимось сильно захоплюється, то і вибрати для неї подарунок не так вже й складно. Наприклад, якщо вона велика фанатка коміксів, то можна підібрати для неї рідкісний випуск, футболку із зображенням того чи іншого супергероя, чашку з принтом і так далі. За таким же принципом можна підібрати презент для фанатки якоїсь музичної групи, фільму, серіалу або навіть футбольного клубу.
Незвичайний букет
Багато дівчат люблять квіти, але ще більше дам люблять оригінальні сюрпризи. Саме тому можна подарувати своїй подрузі який-небудь незвичайний букет, що точно приємно її здивує і подарує чудовий настрій. Така композиція може складатися з чого завгодно, наприклад з солоних закусок і снеків, з овочів, фруктів і ягід, з різних солодощів і навіть з іграшок або кульок.
Акваферма
Це ще один оригінальний варіант подарунка, який оцінить навіть та представниця прекрасної статі, у якої вже давно є все про що вона мріяла. Акваферма – це одночасно і акваріум з рибками, і спеціальні рослини, за всім цим маленьким світом цікаво спостерігати і доглядати. Тому, якщо подрузі цікаві такі речі, можна сміливо розглядати такий варіант як презент.
Варто пам’ятати, що головне – особиста увага до подруги і бажання зробити приємне у її день народження, незважаючи на те, буде обраний один з перерахованих варіантів подарунка чи будь-який інший.
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Подарунковий сертифікат
Якщо раніше здебільшого дарували друзям гроші в конвертах, коли не уявляли, що ж їм ще потрібно для повного щастя, то тепер існує цікавіший варіант. Як презент можна розглянути подарунковий сертифікат на будь-яку зручну для суму, придбати який можна на https://onecard.gift/. За допомогою такої карти подруга зможе вибрати собі будь-який подарунок і в будь-якому магазині-партнері Onecard, а це означає, що вона підбере для себе те, що їй хочеться.
Скретч-карта
Це ще один досить таки непоганий варіант подарунка, який ідеально вписується в таку ситуацію. Таких карт насправді дуже багато, але найпопулярніші з них - це карта бажань, карта досягнень за рік і атлас світу. Верхній шар таких постерів можна витирати за допомогою монетки, тим самим наочно демонструвати собі і тим, хто бачитиме постер, де людина вже встигла побувати або що із запланованого вже встигла здійснити. Такий подарунок не залишить подругу байдужою.
Келихи
Досить таки універсальний презент, який можна розглядати як подарунок на будь-яку святкову подію, в тому числі і на день народження подруги. Такі набори їй рано чи пізно стануть в нагоді, і вона напевно буде з задоволенням їх використовувати, особливо, якщо це будуть келихи з богемського скла, кришталю або ж із золотим напиленням. Але якщо у подруги гарне почуття гумору, то можна вибрати для неї келихи з кумедними принтами, таке вона теж оцінить.
Фанатський презент
Якщо подруга чимось сильно захоплюється, то і вибрати для неї подарунок не так вже й складно. Наприклад, якщо вона велика фанатка коміксів, то можна підібрати для неї рідкісний випуск, футболку із зображенням того чи іншого супергероя, чашку з принтом і так далі. За таким же принципом можна підібрати презент для фанатки якоїсь музичної групи, фільму, серіалу або навіть футбольного клубу.
Незвичайний букет
Багато дівчат люблять квіти, але ще більше дам люблять оригінальні сюрпризи. Саме тому можна подарувати своїй подрузі який-небудь незвичайний букет, що точно приємно її здивує і подарує чудовий настрій. Така композиція може складатися з чого завгодно, наприклад з солоних закусок і снеків, з овочів, фруктів і ягід, з різних солодощів і навіть з іграшок або кульок.
Акваферма
Це ще один оригінальний варіант подарунка, який оцінить навіть та представниця прекрасної статі, у якої вже давно є все про що вона мріяла. Акваферма – це одночасно і акваріум з рибками, і спеціальні рослини, за всім цим маленьким світом цікаво спостерігати і доглядати. Тому, якщо подрузі цікаві такі речі, можна сміливо розглядати такий варіант як презент.
Варто пам’ятати, що головне – особиста увага до подруги і бажання зробити приємне у її день народження, незважаючи на те, буде обраний один з перерахованих варіантів подарунка чи будь-який інший.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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