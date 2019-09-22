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Біля автостанції у Луцьку знесуть кіоск з шаурмою

Біля автостанції у Луцьку знесуть кіоск з шаурмою
На вулиці Кравчука, 23, що біля автостанції і ТЦ «Слон» у Луцьку, демонтують причіп-фургон з продажу шаурми.

Відповідне рішення прийняли сьогодні, 17 лютого, під час виконавчого комітету.

Заступник директора департаменту муніципальної варти Роман Кулик розповів, що дозвіл на розміщення цього кіоска закінчився 19 липня 2020 року й продовжений підприємцем не був.

За словами Романа Кулика, інспектори департаменту муніципальної варти повідомляли про незаконне розміщення тимчасової споруди та необхідність її демонтажу. Проте жодного реагування не було.

Тож члени виконкому підтримали рішення про демонтаж.

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Теги: шаурма, кіоск, Луцьк, демонтаж
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Коментарі 1
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Вже знесли генделик на зупинці поблизу рацсу, тепер - на автостанції. Туфта полнєйша. Це скільки бюджетних коштів проїдають ті муніципали, щоб знести непродовжене торгове місце? А, може, краще ставити кіоски, а не зносити, бабла буде більше і в бюджеті, і збоку.
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