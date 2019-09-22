Біля автостанції у Луцьку знесуть кіоск з шаурмою

На вулиці Кравчука, 23, що біля автостанції і ТЦ «Слон» у Луцьку, демонтують причіп-фургон з продажу шаурми.Відповідне рішення прийняли сьогодні, 17 лютого, під час виконавчого комітету.Заступник директора департаменту муніципальної вартирозповів, що дозвіл на розміщення цього кіоска закінчився 19 липня 2020 року й продовжений підприємцем не був.За словами Романа Кулика, інспектори департаменту муніципальної варти повідомляли про незаконне розміщення тимчасової споруди та необхідність її демонтажу. Проте жодного реагування не було.Тож члени виконкому підтримали рішення про демонтаж.