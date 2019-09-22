Біля автостанції у Луцьку знесуть кіоск з шаурмою
Сьогодні, 12:49
На вулиці Кравчука, 23, що біля автостанції і ТЦ «Слон» у Луцьку, демонтують причіп-фургон з продажу шаурми.
Відповідне рішення прийняли сьогодні, 17 лютого, під час виконавчого комітету.
Заступник директора департаменту муніципальної варти Роман Кулик розповів, що дозвіл на розміщення цього кіоска закінчився 19 липня 2020 року й продовжений підприємцем не був.
За словами Романа Кулика, інспектори департаменту муніципальної варти повідомляли про незаконне розміщення тимчасової споруди та необхідність її демонтажу. Проте жодного реагування не було.
Тож члени виконкому підтримали рішення про демонтаж.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Відповідне рішення прийняли сьогодні, 17 лютого, під час виконавчого комітету.
Заступник директора департаменту муніципальної варти Роман Кулик розповів, що дозвіл на розміщення цього кіоска закінчився 19 липня 2020 року й продовжений підприємцем не був.
За словами Романа Кулика, інспектори департаменту муніципальної варти повідомляли про незаконне розміщення тимчасової споруди та необхідність її демонтажу. Проте жодного реагування не було.
Тож члени виконкому підтримали рішення про демонтаж.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Вже знесли генделик на зупинці поблизу рацсу, тепер - на автостанції. Туфта полнєйша. Це скільки бюджетних коштів проїдають ті муніципали, щоб знести непродовжене торгове місце? А, може, краще ставити кіоски, а не зносити, бабла буде більше і в бюджеті, і збоку.
Вибір редактора
Останні новини
Біля автостанції у Луцьку знесуть кіоск з шаурмою
Сьогодні, 12:49
На Закарпатті четверту добу шукають зниклого туриста
Сьогодні, 12:40
Забезпечать транспортне сполучення Богушівки та Жабки з Луцьком
Сьогодні, 12:33