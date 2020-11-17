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На Волині викрили злочинну групу, яка займалася незаконною порубкою лісу. ФОТО

На Волині викрили злочинну групу, яка займалася незаконною порубкою лісу. ФОТО
На Волині співробітники Держприкордонслужби спільно з Нацполіцією викрили злочинну групу, яка займалася незаконною порубкою у прикордонні та збутом лісодеревини за підробленими документами.

У рамках кримінального провадження, розпочатого за матеріалами Головного оперативно-розшукового відділу Луцького прикордонного загону, учора, 16 лютого, на околиці села Стобихівка Камінь-Каширського району правоохоронці зупинили «Урал», інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

Водій, місцевий мешканець, перевозив у вантажівці з причепом 24 кубометри сосни. Документи на вантаж були повністю підроблені.

Транспортний засіб співробітники поліції затримали.

На цей час тривають слідчі дії в рамках кримінального провадження за ст.358 ККУ «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів».

На Волині викрили злочинну групу, яка займалася незаконною порубкою лісу. ФОТО
На Волині викрили злочинну групу, яка займалася незаконною порубкою лісу. ФОТО

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Теги: махінації, порубка лісу, Волинь, Нацполіція
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