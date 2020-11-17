На Волині викрили злочинну групу, яка займалася незаконною порубкою лісу. ФОТО





У рамках кримінального провадження, розпочатого за матеріалами Головного оперативно-розшукового відділу Луцького прикордонного загону, учора, 16 лютого, на околиці села Стобихівка Камінь-Каширського району правоохоронці зупинили «Урал»,



Водій, місцевий мешканець, перевозив у вантажівці з причепом 24 кубометри сосни. Документи на вантаж були повністю підроблені.



Транспортний засіб співробітники поліції затримали.



На цей час тривають слідчі дії в рамках кримінального провадження за ст.358 ККУ «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині співробітники Держприкордонслужби спільно з Нацполіцією викрили злочинну групу, яка займалася незаконною порубкою у прикордонні та збутом лісодеревини за підробленими документами.У рамках кримінального провадження, розпочатого за матеріалами Головного оперативно-розшукового відділу Луцького прикордонного загону, учора, 16 лютого, на околиці села Стобихівка Камінь-Каширського району правоохоронці зупинили «Урал», інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби.Водій, місцевий мешканець, перевозив у вантажівці з причепом 24 кубометри сосни. Документи на вантаж були повністю підроблені.Транспортний засіб співробітники поліції затримали.На цей час тривають слідчі дії в рамках кримінального провадження за ст.358 ККУ «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів».

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