На Волині викрили злочинну групу, яка займалася незаконною порубкою лісу. ФОТО
Сьогодні, 12:56
На Волині співробітники Держприкордонслужби спільно з Нацполіцією викрили злочинну групу, яка займалася незаконною порубкою у прикордонні та збутом лісодеревини за підробленими документами.
У рамках кримінального провадження, розпочатого за матеріалами Головного оперативно-розшукового відділу Луцького прикордонного загону, учора, 16 лютого, на околиці села Стобихівка Камінь-Каширського району правоохоронці зупинили «Урал», інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби.
Водій, місцевий мешканець, перевозив у вантажівці з причепом 24 кубометри сосни. Документи на вантаж були повністю підроблені.
Транспортний засіб співробітники поліції затримали.
На цей час тривають слідчі дії в рамках кримінального провадження за ст.358 ККУ «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів».
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У рамках кримінального провадження, розпочатого за матеріалами Головного оперативно-розшукового відділу Луцького прикордонного загону, учора, 16 лютого, на околиці села Стобихівка Камінь-Каширського району правоохоронці зупинили «Урал», інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби.
Водій, місцевий мешканець, перевозив у вантажівці з причепом 24 кубометри сосни. Документи на вантаж були повністю підроблені.
Транспортний засіб співробітники поліції затримали.
На цей час тривають слідчі дії в рамках кримінального провадження за ст.358 ККУ «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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