Судитимуть жительку Рівненщини, яка займалася сутенерством у Луцьку
Сьогодні, 13:00
Правоохоронці завершили розслідування над жителькою Рівненщини, яка у Луцьку займалась сутенерством.
Про це повідомляє ГУ НП у Волинській області.
Нагадаємо, в кінці грудня минулого року поліцейські затримали 24-річну мешканку Рівненської області, яка налагодила схему організації проституції і отримувала від цього прибуток.
Під час слідства встановили, що 24-річна жінка причетна до неодноразового забезпечення займання проституцією жінками на території Волинської та Рівненської областей. Вона організовувала зустрічі жінок із потенційними клієнтами у приміщеннях місцевих готелів, за що отримувала немалі кошти. Відомо також, що одна із дівчат, яку втягнули у заняття проституцією, була неповнолітньою.
У фігурантки поліцейські провели три санкціоновані обшуки, два з яких за місцем проживання, один – в автомобілі, що використовувався для осіб, які надавали оплатні сексуальні послуги. Вилучили пневматичну зброю, мобільні телефони, банківські картки та грошові кошти, отримані від незаконної діяльності.
Зловмисниці оголосили про підозру у вчинені шести фактів передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваній запобіжний захід – тримання під вартою.
Досудове розслідування завершили, кримінальне провадження з обвинувальним актом скерували до суду.
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Про це повідомляє ГУ НП у Волинській області.
Нагадаємо, в кінці грудня минулого року поліцейські затримали 24-річну мешканку Рівненської області, яка налагодила схему організації проституції і отримувала від цього прибуток.
Під час слідства встановили, що 24-річна жінка причетна до неодноразового забезпечення займання проституцією жінками на території Волинської та Рівненської областей. Вона організовувала зустрічі жінок із потенційними клієнтами у приміщеннях місцевих готелів, за що отримувала немалі кошти. Відомо також, що одна із дівчат, яку втягнули у заняття проституцією, була неповнолітньою.
У фігурантки поліцейські провели три санкціоновані обшуки, два з яких за місцем проживання, один – в автомобілі, що використовувався для осіб, які надавали оплатні сексуальні послуги. Вилучили пневматичну зброю, мобільні телефони, банківські картки та грошові кошти, отримані від незаконної діяльності.
Зловмисниці оголосили про підозру у вчинені шести фактів передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваній запобіжний захід – тримання під вартою.
Досудове розслідування завершили, кримінальне провадження з обвинувальним актом скерували до суду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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