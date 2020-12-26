Судитимуть жительку Рівненщини, яка займалася сутенерством у Луцьку





Про це



Нагадаємо, в кінці грудня минулого року поліцейські з



Під час слідства встановили, що 24-річна жінка причетна до неодноразового забезпечення займання проституцією жінками на території Волинської та Рівненської областей. Вона організовувала зустрічі жінок із потенційними клієнтами у приміщеннях місцевих готелів, за що отримувала немалі кошти. Відомо також, що одна із дівчат, яку втягнули у заняття проституцією, була неповнолітньою.



У фігурантки поліцейські провели три санкціоновані обшуки, два з яких за місцем проживання, один – в автомобілі, що використовувався для осіб, які надавали оплатні сексуальні послуги. Вилучили пневматичну зброю, мобільні телефони, банківські картки та грошові кошти, отримані від незаконної діяльності.



Зловмисниці оголосили про підозру у вчинені шести фактів передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України. Суд



Досудове розслідування завершили, кримінальне провадження з обвинувальним актом скерували до суду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Правоохоронці завершили розслідування над жителькою Рівненщини, яка у Луцьку займалась сутенерством.Про це повідомляє ГУ НП у Волинській області.Нагадаємо, в кінці грудня минулого року поліцейські з атримали 24-річну мешканку Рівненської області , яка налагодила схему організації проституції і отримувала від цього прибуток.Під час слідства встановили, що 24-річна жінка причетна до неодноразового забезпечення займання проституцією жінками на території Волинської та Рівненської областей. Вона організовувала зустрічі жінок із потенційними клієнтами у приміщеннях місцевих готелів, за що отримувала немалі кошти. Відомо також, що одна із дівчат, яку втягнули у заняття проституцією, була неповнолітньою.У фігурантки поліцейські провели три санкціоновані обшуки, два з яких за місцем проживання, один – в автомобілі, що використовувався для осіб, які надавали оплатні сексуальні послуги. Вилучили пневматичну зброю, мобільні телефони, банківські картки та грошові кошти, отримані від незаконної діяльності.Зловмисниці оголосили про підозру у вчинені шести фактів передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваній запобіжний захід – тримання під вартою Досудове розслідування завершили, кримінальне провадження з обвинувальним актом скерували до суду.

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