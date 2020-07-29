Україна повертається до поділу на 4 зони карантину. ОФІЦІЙНО





Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у телеграмі-каналі.



Так, за його словами, як і минулого разу, передбачається чотири рівні епідемічної небезпеки, кожен з яких має чіткі обмеження та критерії визначення.



Він підкреслив, рішення набуде чинності вже наступного тижня.



"Тому всі українці матимуть змогу завчасно з ним ознайомитись", - написав Денис Шмигаль.

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