У Польщі бандити викрали дівчину з України, щоб змусити її знайомого повернути борг





Як повідомляє



Все почалося із затримання 21-річного українця. Співробітники поліції знайшли у нього марихуану, яку він тримав для продажу.



Виявилося, що хлопець лише один із членів групи. Того ж дня затримали автомобіль, в якому знаходилося двоє чоловіків. Ті намагалися втекти, незважаючи на те, що були оточені поліцейськими. Однак далеко від’їхати їм не вдалося. Авто з українцями врізалося в рекламний стовп. Двох 21-річних чоловіків схопили, коли вони намагалися втекти вже пішки. Під час обшуку автомобіля поліція виявила марихуану та мефедрон.



Затримані розповіли, що винаймають житло у варшавському районі Воля. Тоді поліція виїхала з обшуком за вказаною адресою. Під час спроби увійти до помешкання, правоохоронці зустріли опiр та агресію зі сторони інших українців. Їх вдалося втихомирити, лише поклавши на підлогу та вдягнувши наручники.



Під час обшуку помешкання виявили партію наркотиків та 25-річну українку. Члени злочинної групи викрали дівчину у Вроцлаві, щоб змусити її партнера повернути борг за психотропні засоби, які він раніше отримав. Дівчину визволили, а її кривдників, 26-річного, 23-річного та 21-річного українців, відправили під арешт як і інших раніше затриманих спільників.



Усіх шістьох за рішенням суду взяли під арешт на 3 місяці, поки триватиме досудове слідство. Чоловікам загрожує покарання від 3 до 5 років позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліція Варшави викрила злочинну групу українців.Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на mokotow.policja.waw.pl, у Варшаві затримали 6-х громадян України, яких вже давно підозрювали в торгівлі та зберіганні наркотиків.Все почалося із затримання 21-річного українця. Співробітники поліції знайшли у нього марихуану, яку він тримав для продажу.Виявилося, що хлопець лише один із членів групи. Того ж дня затримали автомобіль, в якому знаходилося двоє чоловіків. Ті намагалися втекти, незважаючи на те, що були оточені поліцейськими. Однак далеко від’їхати їм не вдалося. Авто з українцями врізалося в рекламний стовп. Двох 21-річних чоловіків схопили, коли вони намагалися втекти вже пішки. Під час обшуку автомобіля поліція виявила марихуану та мефедрон.Затримані розповіли, що винаймають житло у варшавському районі Воля. Тоді поліція виїхала з обшуком за вказаною адресою. Під час спроби увійти до помешкання, правоохоронці зустріли опiр та агресію зі сторони інших українців. Їх вдалося втихомирити, лише поклавши на підлогу та вдягнувши наручники.Під час обшуку помешкання виявили партію наркотиків та 25-річну українку. Члени злочинної групи викрали дівчину у Вроцлаві, щоб змусити її партнера повернути борг за психотропні засоби, які він раніше отримав. Дівчину визволили, а її кривдників, 26-річного, 23-річного та 21-річного українців, відправили під арешт як і інших раніше затриманих спільників.Усіх шістьох за рішенням суду взяли під арешт на 3 місяці, поки триватиме досудове слідство. Чоловікам загрожує покарання від 3 до 5 років позбавлення волі.

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