В Україні офіційно продовжили карантин
Сьогодні, 14:09
В Україні подовжили дію карантину до 30 квітня 2021 року.
Таке рішення ухвалили на засіданні уряду 17 лютого, передає "ТСН".
Таким чином, в країні діятиме карантин з поділом на рівні епідемічної небезпеки: "зелений", "жовтий", "помаранчевий" або "червоний".
Зазначається, що на території Україні запроваджено "жовтий" рівень з карантинними обмеженнями, які наразі діють по всій країні.
Передбачається, що постанова набере чинності від 22 лютого.
Варто зазначити, що це новий принцип поділу на карантинні рівні, відповідно до якого зонування поширюватиметься на території області, за районами зонування не буде. А саме:
- "зелений" рівень - практичну відсутність карантинних обмежень;
- "жовтий" - той рівень, який вже діє на всій території України;
- "помаранчевий" активуватимуть за умови перевищення одного з п'яти критеріїв. "Помаранчевий рівень - це сигнал бізнесу, місцевій владі, органам контролю, що може бути введено "червоний" рівень.
Критерії введення "червоної" зони, якщо на території області два критерії діятимуть понад три дні, буде впроваджено "червону" зону", – пояснив Ляшко.
- "червоний" – жорсткі карантинні обмеження, подібні до тих, які діяли під час новорічного локдауну (закриватимуться школи, ресторани, торговельні центри).
- "Червону" зону можуть запровадити в разі, якщо існуватиме "загроза колапсу медичної системи" в кожній окремій області.
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Таке рішення ухвалили на засіданні уряду 17 лютого, передає "ТСН".
Таким чином, в країні діятиме карантин з поділом на рівні епідемічної небезпеки: "зелений", "жовтий", "помаранчевий" або "червоний".
Зазначається, що на території Україні запроваджено "жовтий" рівень з карантинними обмеженнями, які наразі діють по всій країні.
Передбачається, що постанова набере чинності від 22 лютого.
Варто зазначити, що це новий принцип поділу на карантинні рівні, відповідно до якого зонування поширюватиметься на території області, за районами зонування не буде. А саме:
- "зелений" рівень - практичну відсутність карантинних обмежень;
- "жовтий" - той рівень, який вже діє на всій території України;
- "помаранчевий" активуватимуть за умови перевищення одного з п'яти критеріїв. "Помаранчевий рівень - це сигнал бізнесу, місцевій владі, органам контролю, що може бути введено "червоний" рівень.
Критерії введення "червоної" зони, якщо на території області два критерії діятимуть понад три дні, буде впроваджено "червону" зону", – пояснив Ляшко.
- "червоний" – жорсткі карантинні обмеження, подібні до тих, які діяли під час новорічного локдауну (закриватимуться школи, ресторани, торговельні центри).
- "Червону" зону можуть запровадити в разі, якщо існуватиме "загроза колапсу медичної системи" в кожній окремій області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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