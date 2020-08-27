вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Україні офіційно продовжили карантин

В Україні офіційно продовжили карантин
В Україні подовжили дію карантину до 30 квітня 2021 року.

Таке рішення ухвалили на засіданні уряду 17 лютого, передає "ТСН".

Таким чином, в країні діятиме карантин з поділом на рівні епідемічної небезпеки: "зелений", "жовтий", "помаранчевий" або "червоний". 

Зазначається, що на території Україні запроваджено "жовтий" рівень з карантинними обмеженнями, які наразі діють по всій країні.

Передбачається, що постанова набере чинності від 22 лютого.

Варто зазначити, що це новий принцип поділу на карантинні рівні, відповідно до якого зонування поширюватиметься на території області, за районами зонування не буде. А саме:
- "зелений" рівень - практичну відсутність карантинних обмежень;
- "жовтий" - той рівень, який вже діє на всій території України;
- "помаранчевий" активуватимуть за умови перевищення одного з п'яти критеріїв. "Помаранчевий рівень - це сигнал бізнесу, місцевій владі, органам контролю, що може бути введено "червоний" рівень.

Критерії введення "червоної" зони, якщо на території області два критерії діятимуть понад три дні, буде впроваджено "червону" зону", – пояснив Ляшко.

- "червоний" – жорсткі карантинні обмеження, подібні до тих, які діяли під час новорічного локдауну (закриватимуться школи, ресторани, торговельні центри).
- "Червону" зону можуть запровадити в разі, якщо існуватиме "загроза колапсу медичної системи" в кожній окремій області.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: карантин, Україна, подовження, варте уваги
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пересадка органів у Волинській обласній клінічній лікарні: коли це відбудеться і на якому етапі підготовка
У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Що подарувати подрузі на день народження, якщо у неї все є*
Сьогодні, 14:45
«Адреналін зашкалював»: волинянин спіймав величезну щуку. ФОТО
Сьогодні, 14:20
В Україні офіційно продовжили карантин
Сьогодні, 14:09
19-го лютого на Україну обрушиться нова потужна порція холоду, – синоптик
Сьогодні, 13:44
Препарати купували в аптеках Києва: викрили злочинну групу, яка збувала наркотики на Волині
Сьогодні, 13:40
Схожі новини
Україну заново поділили на карантинні зони: якого кольору міста і райони Волині. ПЕРЕЛІК Україну заново поділили на карантинні зони: якого кольору міста і райони Волині. ПЕРЕЛІК
27 серпень, 2020, 18:13
В Україні посилили карантин: під забороною – дискотеки, нічні клуби і концерти В Україні посилили карантин: під забороною – дискотеки, нічні клуби і концерти
26 серпень, 2020, 14:48
Карантин в Україні продовжать ще на місяць, але змінять умови, – Степанов Карантин в Україні продовжать ще на місяць, але змінять умови, – Степанов
15 липень, 2020, 08:49
В Україні карантин продовжать до серпня, – Шмигаль В Україні карантин продовжать до серпня, – Шмигаль
17 червень, 2020, 14:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У селі поблизу Луцька пограбували дачний будинок
Сьогодні, 15:32
 0
Посівна-2021: які прогнози і де аграріям купити якісне насіння кукурудзи і соняшника*
Сьогодні, 15:30
 0
Україна та Польща домовились спільно утримувати прикордонні мости на Волині
Сьогодні, 15:25
 0
В пасажира рейсового автобуса «Ковель-Брест» знайшли старовинні монети та Псалтир 18 століття. ФОТО
Сьогодні, 15:19
 0
У волинському селі повісився пенсіонер
Сьогодні, 15:06
 0
Медіа
відео
1/8