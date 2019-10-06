«Адреналін зашкалював»: волинянин спіймав величезну щуку. ФОТО
Сьогодні, 14:20
Волинянин Дмитро Іщук спіймав на ставках Горохівщини величезну щуку вагою 9,600.
Трофеєм рибалка поділився на своїй сторінці у фейсбуці, - пише газета Волинь-нова.
Рибалка зазначив, що величезна риба не проходила в лунку. Аби витягти улов, довелось прорубувати лід.
«Адреналін зашкалював», – поділився емоціями рибалка.
Судячи із фото на сторінці Дмитра, він затятий любитель риболовлі. На його гачок не вперше трапляється хороший улов, але на десятикілограмовий – пощастило уперше.
Рибалив горохівчанин 16 лютого.
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Трофеєм рибалка поділився на своїй сторінці у фейсбуці, - пише газета Волинь-нова.
Рибалка зазначив, що величезна риба не проходила в лунку. Аби витягти улов, довелось прорубувати лід.
«Адреналін зашкалював», – поділився емоціями рибалка.
Судячи із фото на сторінці Дмитра, він затятий любитель риболовлі. На його гачок не вперше трапляється хороший улов, але на десятикілограмовий – пощастило уперше.
Рибалив горохівчанин 16 лютого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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