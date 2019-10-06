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«Адреналін зашкалював»: волинянин спіймав величезну щуку. ФОТО

«Адреналін зашкалював»: волинянин спіймав величезну щуку. ФОТО
Волинянин Дмитро Іщук спіймав на ставках Горохівщини величезну щуку вагою 9,600.

Трофеєм рибалка поділився на своїй сторінці у фейсбуці, - пише газета Волинь-нова.

Рибалка зазначив, що величезна риба не проходила в лунку. Аби витягти улов, довелось прорубувати лід.

«Адреналін зашкалював», – поділився емоціями рибалка.

Судячи із фото на сторінці Дмитра, він затятий любитель риболовлі. На його гачок не вперше трапляється хороший улов, але на десятикілограмовий – пощастило уперше.

Рибалив горохівчанин 16 лютого.

«Адреналін зашкалював»: волинянин спіймав величезну щуку. ФОТО
«Адреналін зашкалював»: волинянин спіймав величезну щуку. ФОТО
«Адреналін зашкалював»: волинянин спіймав величезну щуку. ФОТО

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Теги: щука, улов, рибалка, Волинь
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