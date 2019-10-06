«Адреналін зашкалював»: волинянин спіймав величезну щуку. ФОТО

Дмитро Іщук спіймав на ставках Горохівщини величезну щуку вагою 9,600.



Трофеєм рибалка поділився на своїй сторінці у фейсбуці, - пише газета



Рибалка зазначив, що величезна риба не проходила в лунку. Аби витягти улов, довелось прорубувати лід.



«Адреналін зашкалював», – поділився емоціями рибалка.



Судячи із фото на сторінці Дмитра, він затятий любитель риболовлі. На його гачок не вперше трапляється хороший улов, але на десятикілограмовий – пощастило уперше.



Рибалив горохівчанин 16 лютого.





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