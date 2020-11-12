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Україна та Польща домовились спільно утримувати прикордонні мости на Волині

Україна та Польща домовились спільно утримувати прикордонні мости на Волині
Україна та Польща домовились спільно утримувати три прикордонні мости у Волинській області.

Про це йдеться на сайті Держагентства автодоріг України.

Йдеться про штучні споруди через річку Західний Буг на українсько-польському кордоні:

дві мостові споруди між населеними пунктами Ягодин і Дорогуськ на дорозі М-07 Київ – Ковель – Ягодин (на місто Люблін) та польській державній дорозі №12;

міст між населеними пунктами Устилуг і Зосин на дорозі Н-22 Устилуг - Луцьк - Рівне та польській державній дорозі № 74.

16 лютого Верховна Рада прийняла законопроєкт №0079 «Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про утримання прикордонних дорожніх мостових об'єктів на українсько-польському державному кордоні».

Ця Угода розмежовує сферу відповідальності української та польської сторін стосовно прикордонних об’єктів, що допоможе підтримувати мости в належному експлуатаційному стані.

Нагадаємо, Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про утримання прикордонних дорожніх мостових об’єктів на українсько-польському державному кордоні підписали 22 червня 2018 року у Варшаві.

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Теги: Україна, Польща, Волинь, мости, автодороги, кордон
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