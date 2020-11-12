Україна та Польща домовились спільно утримувати прикордонні мости на Волині
Сьогодні, 15:25
Україна та Польща домовились спільно утримувати три прикордонні мости у Волинській області.
Про це йдеться на сайті Держагентства автодоріг України.
Йдеться про штучні споруди через річку Західний Буг на українсько-польському кордоні:
дві мостові споруди між населеними пунктами Ягодин і Дорогуськ на дорозі М-07 Київ – Ковель – Ягодин (на місто Люблін) та польській державній дорозі №12;
міст між населеними пунктами Устилуг і Зосин на дорозі Н-22 Устилуг - Луцьк - Рівне та польській державній дорозі № 74.
16 лютого Верховна Рада прийняла законопроєкт №0079 «Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про утримання прикордонних дорожніх мостових об'єктів на українсько-польському державному кордоні».
Ця Угода розмежовує сферу відповідальності української та польської сторін стосовно прикордонних об’єктів, що допоможе підтримувати мости в належному експлуатаційному стані.
Нагадаємо, Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про утримання прикордонних дорожніх мостових об’єктів на українсько-польському державному кордоні підписали 22 червня 2018 року у Варшаві.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сайті Держагентства автодоріг України.
Йдеться про штучні споруди через річку Західний Буг на українсько-польському кордоні:
дві мостові споруди між населеними пунктами Ягодин і Дорогуськ на дорозі М-07 Київ – Ковель – Ягодин (на місто Люблін) та польській державній дорозі №12;
міст між населеними пунктами Устилуг і Зосин на дорозі Н-22 Устилуг - Луцьк - Рівне та польській державній дорозі № 74.
16 лютого Верховна Рада прийняла законопроєкт №0079 «Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про утримання прикордонних дорожніх мостових об'єктів на українсько-польському державному кордоні».
Ця Угода розмежовує сферу відповідальності української та польської сторін стосовно прикордонних об’єктів, що допоможе підтримувати мости в належному експлуатаційному стані.
Нагадаємо, Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про утримання прикордонних дорожніх мостових об’єктів на українсько-польському державному кордоні підписали 22 червня 2018 року у Варшаві.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У селі поблизу Луцька пограбували дачний будинок
Сьогодні, 15:32
Посівна-2021: які прогнози і де аграріям купити якісне насіння кукурудзи і соняшника*
Сьогодні, 15:30
Україна та Польща домовились спільно утримувати прикордонні мости на Волині
Сьогодні, 15:25
В пасажира рейсового автобуса «Ковель-Брест» знайшли старовинні монети та Псалтир 18 століття. ФОТО
Сьогодні, 15:19
У волинському селі повісився пенсіонер
Сьогодні, 15:06