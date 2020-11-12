Україна та Польща домовились спільно утримувати прикордонні мости на Волині





Про це



Йдеться про штучні споруди через річку Західний Буг на українсько-польському кордоні:



дві мостові споруди між населеними пунктами Ягодин і Дорогуськ на дорозі М-07 Київ – Ковель – Ягодин (на місто Люблін) та польській державній дорозі №12;



міст між населеними пунктами Устилуг і Зосин на дорозі Н-22 Устилуг - Луцьк - Рівне та польській державній дорозі № 74.



16 лютого Верховна Рада прийняла законопроєкт №0079 «Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про утримання прикордонних дорожніх мостових об'єктів на українсько-польському державному кордоні».



Ця Угода розмежовує сферу відповідальності української та польської сторін стосовно прикордонних об’єктів, що допоможе підтримувати мости в належному експлуатаційному стані.



Нагадаємо, Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про утримання прикордонних дорожніх мостових об’єктів на українсько-польському державному кордоні підписали 22 червня 2018 року у Варшаві.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Україна та Польща домовились спільно утримувати три прикордонні мости у Волинській області.Про це йдеться на сайті Держагентства автодоріг України.Йдеться про штучні споруди через річку Західний Буг на українсько-польському кордоні:дві мостові споруди між населеними пунктами Ягодин і Дорогуськ на дорозі М-07 Київ – Ковель – Ягодин (на місто Люблін) та польській державній дорозі №12;міст між населеними пунктами Устилуг і Зосин на дорозі Н-22 Устилуг - Луцьк - Рівне та польській державній дорозі № 74.16 лютого Верховна Рада прийняла законопроєкт №0079 «Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про утримання прикордонних дорожніх мостових об'єктів на українсько-польському державному кордоні».Ця Угода розмежовує сферу відповідальності української та польської сторін стосовно прикордонних об’єктів, що допоможе підтримувати мости в належному експлуатаційному стані.Нагадаємо, Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про утримання прикордонних дорожніх мостових об’єктів на українсько-польському державному кордоні підписали 22 червня 2018 року у Варшаві.

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