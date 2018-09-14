У волинському селі повісився пенсіонер
Сьогодні, 15:06
На Волині знайшли повішеним 79-річного чоловіка.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Трагедія трапилась сьогодні, 17 лютого, у першій половині дня, у селі Затурці Локачинського району. Чоловіка знайшли повішеним у гаражному приміщенні.
Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУ НП у Волинській області, зазначивши, що дійсно до правоохоронних органів надходило повідомлення про те, що 17 лютого у селі Затурці був виявлений повішеним чоловік.
При поверхневому огляді тіла слідів насильницької смерті не виявили. Труп направили на судово-медичну експертизу. Відомості відповідним чином зареєстрували.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Трагедія трапилась сьогодні, 17 лютого, у першій половині дня, у селі Затурці Локачинського району. Чоловіка знайшли повішеним у гаражному приміщенні.
Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУ НП у Волинській області, зазначивши, що дійсно до правоохоронних органів надходило повідомлення про те, що 17 лютого у селі Затурці був виявлений повішеним чоловік.
При поверхневому огляді тіла слідів насильницької смерті не виявили. Труп направили на судово-медичну експертизу. Відомості відповідним чином зареєстрували.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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