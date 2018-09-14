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У волинському селі повісився пенсіонер

У волинському селі повісився пенсіонер
На Волині знайшли повішеним 79-річного чоловіка.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Трагедія трапилась сьогодні, 17 лютого, у першій половині дня, у селі Затурці Локачинського району. Чоловіка знайшли повішеним у гаражному приміщенні.

Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУ НП у Волинській області, зазначивши, що дійсно до правоохоронних органів надходило повідомлення про те, що 17 лютого у селі Затурці був виявлений повішеним чоловік.

При поверхневому огляді тіла слідів насильницької смерті не виявили. Труп направили на судово-медичну експертизу. Відомості відповідним чином зареєстрували.

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Теги: Волинь, село Затурці, труп, повісився, пенсіонер, поліція
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