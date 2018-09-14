У волинському селі повісився пенсіонер





Про це



Трагедія трапилась сьогодні, 17 лютого, у першій половині дня, у селі Затурці Локачинського району. Чоловіка знайшли повішеним у гаражному приміщенні.



Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУ НП у Волинській області, зазначивши, що дійсно до правоохоронних органів надходило повідомлення про те, що 17 лютого у селі Затурці був виявлений повішеним чоловік.



При поверхневому огляді тіла слідів насильницької смерті не виявили. Труп направили на судово-медичну експертизу. Відомості відповідним чином зареєстрували.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині знайшли повішеним 79-річного чоловіка.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.Трагедія трапилась сьогодні, 17 лютого, у першій половині дня, у селі Затурці Локачинського району. Чоловіка знайшли повішеним у гаражному приміщенні.Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУ НП у Волинській області, зазначивши, що дійсно до правоохоронних органів надходило повідомлення про те, що 17 лютого у селі Затурці був виявлений повішеним чоловік.При поверхневому огляді тіла слідів насильницької смерті не виявили. Труп направили на судово-медичну експертизу. Відомості відповідним чином зареєстрували.

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