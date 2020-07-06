В пасажира рейсового автобуса «Ковель-Брест» знайшли старовинні монети та Псалтир 18 століття. ФОТО
Сьогодні, 15:19
На українсько-білоруському кордоні прикордонники Луцького загону виявили предмети, які можуть становити історичну цінність.
Сьогодні, 17 лютого, в пункт пропуску «Доманове» на виїзд з України прибув автобус «Ковель-Брест», інформує пресслужба Луцького прикордонного загону.
Охоронці кордону завчасно отримали оперативну інформацію щодо можливого незаконного переміщення предметів одним із пасажирів. Під час спільного зі співробітниками СБУ та Держмитслужби огляду серед особистих речей жителя Волині виявили більш ніж півсотні монет, датованих XIX-XX століттями, 8 медалей, грошову купюру зразка 1910 року, 2 багнети та старовинний «Псалтир» початку XVIII століття.
Виявлені предмети у подорожнього вилучили. Чи становлять вони історичну або культурну цінність, встановить експертиза.
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Сьогодні, 17 лютого, в пункт пропуску «Доманове» на виїзд з України прибув автобус «Ковель-Брест», інформує пресслужба Луцького прикордонного загону.
Охоронці кордону завчасно отримали оперативну інформацію щодо можливого незаконного переміщення предметів одним із пасажирів. Під час спільного зі співробітниками СБУ та Держмитслужби огляду серед особистих речей жителя Волині виявили більш ніж півсотні монет, датованих XIX-XX століттями, 8 медалей, грошову купюру зразка 1910 року, 2 багнети та старовинний «Псалтир» початку XVIII століття.
Виявлені предмети у подорожнього вилучили. Чи становлять вони історичну або культурну цінність, встановить експертиза.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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