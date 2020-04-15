В Україні продовжили карантин, однак ввели послаблення: що буде дозволено

до моделі адаптивного карантину із зонуванням, а сам карантин буде подовжено до 30 квітня 2021 року. Зокрема, на всій території почне діяти "жовта" зона, однак МОЗ запроваджує деякі послаблення.



Про це під час засідання Кабміну 17 лютого заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє



"Жовтий" рівень епідемічної небезпеки - це базовий рівень для всієї країни, поки ми досягнемо "зеленого" або не перейдемо на "червоний". У ньому діють ті обмеження, які усім зрозумілі, які діють після жорстких зимових обмежень (ред. - від 8 до 24 січня). Більше того, ми зробили відповідне послаблення тих карантинних обмежень, які діють сьогодні", - повідомив очільник МОЗ та озвучив, які саме це будуть пом'якшення.



Отже, що буде дозволено:



- проведення масових заходів (культурних, спортивних), якщо для однієї особи передбачатиметься 4 кв. м площі будівлі або території - або з наповненістю залу до 50%, раніше це було 5 кв. м.;

- відвідування закладів освіти групами більше, ніж 20 осіб;

- проведення матчів та спортивних змагань за участю глядачів на трибунах, але з обмеженням за кількістю заповнених місць;

- працювати кафе, ресторанам, барам та їдальням до 24 години, раніше було до 23:00;

- приймання відвідувачів у кінотеатрах, інших закладах культури, іншими суб’єктами діяльності у сфері культури з наповненістю залів до 50 % місць у кожному залі (розміщення здійснюється з дотриманням шахового порядку, у т.ч. для груп із 2 осіб);

- діяльність готелів та санаторно-курортних закладів.



Варто зазначити, що залежно від епідемічної ситуації, в областях можуть встановлюватись різні карантинні обмеження - чотири рівні епідемічної небезпеки, кожен з яких має чіткі обмеження та критерії визначення.

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