Українським водіям дозволили замовляти та відновлювати посвідчення онлайн
Сьогодні, 20:12
Відтепер українські автомобілісти можуть замовляти та відновляти водійське посвідчення онлайн.
Відповідну постанову про запровадження такої послуги ухвалив уряд, передає прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, - інформує ТСН.
Зазначається, що це можна буде зробити двома способами - через застосунок "Дія" або через Єдиний державний вебпортал електронних послуг.
Окрім того, ще одним рішенням пропонується запровадити реєстрацію нових авто просто в автосалонах, щоб людина одразу могли отримати і номерні знаки, і техпаспорт.
"Україна продовжує впроваджувати новітні цифрові підходи у сфері надання державних послуг. Принагідно вітаю рішення Верховної Ради, яка вчора підтримала закон, що прирівняв електронне посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспорту до паперових документів", - зазначив Шмигаль.
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Відповідну постанову про запровадження такої послуги ухвалив уряд, передає прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, - інформує ТСН.
Зазначається, що це можна буде зробити двома способами - через застосунок "Дія" або через Єдиний державний вебпортал електронних послуг.
Окрім того, ще одним рішенням пропонується запровадити реєстрацію нових авто просто в автосалонах, щоб людина одразу могли отримати і номерні знаки, і техпаспорт.
"Україна продовжує впроваджувати новітні цифрові підходи у сфері надання державних послуг. Принагідно вітаю рішення Верховної Ради, яка вчора підтримала закон, що прирівняв електронне посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспорту до паперових документів", - зазначив Шмигаль.
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