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Українським водіям дозволили замовляти та відновлювати посвідчення онлайн

Українським водіям дозволили замовляти та відновлювати посвідчення онлайн
Відтепер українські автомобілісти можуть замовляти та відновляти водійське посвідчення онлайн.

Відповідну постанову про запровадження такої послуги ухвалив уряд, передає прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, - інформує ТСН.

Зазначається, що це можна буде зробити двома способами - через застосунок "Дія" або через Єдиний державний вебпортал електронних послуг.

Окрім того, ще одним рішенням пропонується запровадити реєстрацію нових авто просто в автосалонах, щоб людина одразу могли отримати і номерні знаки, і техпаспорт.

"Україна продовжує впроваджувати новітні цифрові підходи у сфері надання державних послуг. Принагідно вітаю рішення Верховної Ради, яка вчора підтримала закон, що прирівняв електронне посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспорту до паперових документів", - зазначив Шмигаль.

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Теги: посвідчення водія, Дія, онлайн
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