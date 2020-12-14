Українським водіям дозволили замовляти та відновлювати посвідчення онлайн





Відповідну постанову про запровадження такої послуги ухвалив уряд, передає прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, - інформує



Зазначається, що це можна буде зробити двома способами - через застосунок "Дія" або через Єдиний державний вебпортал електронних послуг.



Окрім того, ще одним рішенням пропонується запровадити реєстрацію нових авто просто в автосалонах, щоб людина одразу могли отримати і номерні знаки, і техпаспорт.



"Україна продовжує впроваджувати новітні цифрові підходи у сфері надання державних послуг. Принагідно вітаю рішення Верховної Ради, яка вчора підтримала закон, що прирівняв електронне посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспорту до паперових документів", - зазначив Шмигаль.

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