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Другий зимовий збір команда «Волині» проведе у Білорусі

Другий зимовий збір команда «Волині» проведе у Білорусі
У четвер, 18 лютого, перша команда «Волині» збереться на другий зимовий збір, яким продовжить підготовку до весняної частини чемпіонату України.

А 19 лютого «Хрестоносці» вирушать до Бреста, де проведуть двотижневий збір, який завершиться 3 березня, - йдеться на сайті ФК "Волинь".

Протягом збору підопічні Василя Сачка проведуть декілька контрольних ігор. Уже 20 лютого «Волинь» зіграє спаринг проти брестського «Динамо». На 24 лютого запланована гра проти «Славії» з Мозиря, а на 27 лютого – поєдинок проти «Немана» з Гродно. Щодо ще однієї гри інформація з’явиться дещо пізніше. За планом вона відбудеться 2 березня, а вже наступного дня волиняни повернуться додому, де завершуватимуть підготовку до продовження Першої ліги.

Нагадаємо, чемпіонат України відновиться для «Волині» 12 березня виїзним матчем проти одеського «Чорноморця».

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Теги: Волинь, футбол, команда, Білорусь
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