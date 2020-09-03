Другий зимовий збір команда «Волині» проведе у Білорусі
Сьогодні, 16:31
У четвер, 18 лютого, перша команда «Волині» збереться на другий зимовий збір, яким продовжить підготовку до весняної частини чемпіонату України.
А 19 лютого «Хрестоносці» вирушать до Бреста, де проведуть двотижневий збір, який завершиться 3 березня, - йдеться на сайті ФК "Волинь".
Протягом збору підопічні Василя Сачка проведуть декілька контрольних ігор. Уже 20 лютого «Волинь» зіграє спаринг проти брестського «Динамо». На 24 лютого запланована гра проти «Славії» з Мозиря, а на 27 лютого – поєдинок проти «Немана» з Гродно. Щодо ще однієї гри інформація з’явиться дещо пізніше. За планом вона відбудеться 2 березня, а вже наступного дня волиняни повернуться додому, де завершуватимуть підготовку до продовження Першої ліги.
Нагадаємо, чемпіонат України відновиться для «Волині» 12 березня виїзним матчем проти одеського «Чорноморця».
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А 19 лютого «Хрестоносці» вирушать до Бреста, де проведуть двотижневий збір, який завершиться 3 березня, - йдеться на сайті ФК "Волинь".
Протягом збору підопічні Василя Сачка проведуть декілька контрольних ігор. Уже 20 лютого «Волинь» зіграє спаринг проти брестського «Динамо». На 24 лютого запланована гра проти «Славії» з Мозиря, а на 27 лютого – поєдинок проти «Немана» з Гродно. Щодо ще однієї гри інформація з’явиться дещо пізніше. За планом вона відбудеться 2 березня, а вже наступного дня волиняни повернуться додому, де завершуватимуть підготовку до продовження Першої ліги.
Нагадаємо, чемпіонат України відновиться для «Волині» 12 березня виїзним матчем проти одеського «Чорноморця».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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