На Волині підприємству нарахували понад 100 тисяч гривень штрафу

Працівники Держекоінспекції провели перевірку підприємства у Володимир-Волинському районі.Інспектори прийняли 8 рішень про вжиття обмежувальних заходів (приведення продукції у відповідність із встановленими вимогами, обмеження продукції на ринку), - інформує пресслужба Державної екологічної інспекції у Волинській області.Підприємство не виконало 3 рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів.Інспектори нарахували по 34 тисячі штрафу за кожне невиконане рішення згідно з законом України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції”.Зокрема виявили, що в документах про якість пального був відсутній знак відповідності технічним регламентам, а також у випробувальній лабораторії не провели випробування характеристики бензину.