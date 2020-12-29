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На Волині підприємству нарахували понад 100 тисяч гривень штрафу

На Волині підприємству нарахували понад 100 тисяч гривень штрафу
Працівники Держекоінспекції провели перевірку підприємства у Володимир-Волинському районі.

Інспектори прийняли 8 рішень про вжиття обмежувальних заходів (приведення продукції у відповідність із встановленими вимогами, обмеження продукції на ринку), - інформує пресслужба Державної екологічної інспекції у Волинській області.

Підприємство не виконало 3 рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів.

Інспектори нарахували по 34 тисячі штрафу за кожне невиконане рішення згідно з законом України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції”.

Зокрема виявили, що в документах про якість пального був відсутній знак відповідності технічним регламентам, а також у випробувальній лабораторії не провели випробування характеристики бензину.

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Теги: екоінспекція, перевірка, штраф
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