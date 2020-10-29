У Луцьку затримали чоловіка, який перебував у розшуку за злочин





Вчора, 16 лютого, близько 21-ї години вечора, патрульним надійшло повідомлення про підозрілу особу,



Заявниця повідомила поліцейським, що на проспекті Президента Грушевського невідомий чоловік ходить біля припаркованих авто та заглядає до їх салону. Також детально описала його зовнішній вигляд.



Патрульні оперативно прибули на місце події та огляну прилеглу територію, де виявили чоловіка, який підходив за орієнтуванням. Поліцейські зупинили чоловіка та встановили, що 31-річний місцевий житель перебуває в розшуку за скоєння грабежу.



Його доставили до Луцького районного управління поліції, де передали слідчим.

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