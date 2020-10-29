вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку затримали чоловіка, який перебував у розшуку за злочин

У Луцьку затримали чоловіка, який перебував у розшуку за злочин
Небайдужа лучанка повідомила про чоловіка, який перебував у розшуку.

Вчора, 16 лютого, близько 21-ї години вечора, патрульним надійшло повідомлення про підозрілу особу, інформує пресслужба патрульної поліції у Волинській області.

Заявниця повідомила поліцейським, що на проспекті Президента Грушевського невідомий чоловік ходить біля припаркованих авто та заглядає до їх салону. Також детально описала його зовнішній вигляд.

Патрульні оперативно прибули на місце події та огляну прилеглу територію, де виявили чоловіка, який підходив за орієнтуванням. Поліцейські зупинили чоловіка та встановили, що 31-річний місцевий житель перебуває в розшуку за скоєння грабежу.

Його доставили до Луцького районного управління поліції, де передали слідчим.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, розшук, патрульна поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пересадка органів у Волинській обласній клінічній лікарні: коли це відбудеться і на якому етапі підготовка
У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Порушник ПДР на Волині намагався підкупити патрульних
Сьогодні, 17:38
У луцькому дитсадку вихователька заклеювала дітям роти скотчем. ВІДЕО
Сьогодні, 17:21
У Луцьку затримали чоловіка, який перебував у розшуку за злочин
Сьогодні, 17:17
Директору луцького драмтеатру оголосили догану
Сьогодні, 17:12
На Волині підприємству нарахували понад 100 тисяч гривень штрафу
Сьогодні, 16:44
Схожі новини
У центрі Луцька знайшли загублену 5-річну дитину У центрі Луцька знайшли загублену 5-річну дитину
29 жовтень, 2020, 17:24
У Луцьку посеред ночі патрульні розшукали зниклу бабусю У Луцьку посеред ночі патрульні розшукали зниклу бабусю
19 квітень, 2020, 14:00
Патрульні розповіли, як у Луцьку шукали 4-річного хлопчика Патрульні розповіли, як у Луцьку шукали 4-річного хлопчика
18 серпень, 2019, 11:20
Просять впізнати жінок, які в Луцьку знайшли гаманець і не повернули. ФОТО Просять впізнати жінок, які в Луцьку знайшли гаманець і не повернули. ФОТО
12 лютий, 21:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
З 22 лютого в Україні почне діяти поділ на карантинні зони: як працюватимуть школи та садочки
Сьогодні, 18:28
 0
Вже п'ятеро батьків заявили про побиття їхніх дітей лікаркою-стоматологом у Рівному
Сьогодні, 18:07
 0
У Луцьку в перинатальному центрі прооперували дівчинку, яка народилася недоношеною та з вадою серця
Сьогодні, 18:02
 0
У Польщі бандити викрали дівчину з України, щоб змусити її знайомого повернути борг
Сьогодні, 17:47
 0
Порушник ПДР на Волині намагався підкупити патрульних
Сьогодні, 17:38
 0
Медіа
відео
1/8